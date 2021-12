Kaufprogramm der EZB „Wir finden dennoch attraktive Unternehmensanleihen für unseren Fonds“

Unternehmensanleihen aus dem Investment-Grade-Bereich haben bereits vor der Ankündigung des EZB-Kaufprogramms im Durchschnitt kaum mehr als 1,0 Prozent Rendite abgeworfen. Mittlerweile ist die Durchschnittsrendite weiter in Richtung 0,70 Prozent gesunken. Damit lässt sich aber immer noch ein Mehrertrag von über einem Prozentpunkt gegenüber Bundesanleihen erzielen.Unsere Risikosteuerung richten wir vor allem am Konjunkturzyklus aus. Zu Jahresbeginn und im Vorgriff auf die Ausweitung des EZB-Anleihenkaufprogramms haben wir daher das Risikoprofil unserer Unternehmensanleihenbestände erhöht. Mit Blick auf das 2. Halbjahr 2016 sehen wir indes zunehmend dunkle Wolken aufziehen. Wir werden daher aller Voraussicht nach unsere Risiken in den nächsten Monaten zurückfahren.Ohne Zweifel wird die Marktliquidität vor allem bei älteren Emissionen leiden. Die Erfahrungen aus dem Covered-Bond-Programm zeigen indes, dass noch in ausreichendem Maß attraktive Bonds erworben werden können. Es gilt überdies zu berücksichtigen, dass dank der regen Nachfrage gleichzeitig die Angebotsaktivität zunimmt, das heißt vor allem am Primärmarkt dürften sich noch günstige Kaufgelegenheiten ergeben.Die Inflationsrate wird im 2. Halbjahr 2016 zwar steigen. Dies hat aber allein technische Gründe (Basiseffekte bei Energiepreisen). Ihrem mittelfristigen Inflationsziel (knapp 2,0 Prozent) wird die EZB aufgrund des geringen internationalen und konjunkturellen Teuerungsdrucks nicht näherkommen. Wir gehen daher davon aus, dass die Notenbank im Herbst ihr Anleihenkaufprogramm nochmals aufstocken wird.