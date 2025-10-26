Kaviar aus Zhejiang, Foie gras aus Shandong, Trüffel aus Yunnan: Chinas Feinkost-Produzenten drängen mit Macht auf die Weltmärkte. Was lange als französische oder italienische Domäne galt, kommt heute zunehmend aus dem Reich der Mitte – und sorgt in der Spitzengastronomie für Bewegung.

Laut einem Bericht von „Bloomberg“ exportierte China im Jahr 2024 bereits 44 Prozent des weltweiten Kaviars – mehr als viermal so viel wie Italien, der nächste große Anbieter. Marktführer Kaluga Queen betreibt in der Provinz Zhejiang die größte Störfarm der Welt: mehr als 200.000 Tiere, deren Lebensbedingungen per KI überwacht werden. Die Produktion hat sich binnen fünf Jahren verdoppelt.

Auch andere Luxusprodukte gewinnen an Gewicht. Produzenten in Shandong und Anhui stellen inzwischen fast ein Drittel der globalen Foie-gras-Menge her, während der Trüffelexport 2023 um 60 Prozent auf 32,5 Tonnen stieg. Peking unterstützt diese Entwicklung gezielt – mit der Absicht, Chinas Rolle vom Billigfertiger zum Anbieter hochwertiger Spezialitäten zu wandeln. „Es gibt eine klare politische Linie, die Wertschöpfungskette nach oben zu verschieben“, zitiert Bloomberg den Agraranalysten Even Pay von Trivium China.

Luftaufnahme einer Störzuchtanlage im Kreis Tianquan am 11. April 2023 in Yan'an, Provinz Sichuan, China. | Bildquelle: Imago Images / VCG

Olivenhaine in China

Die Expansion bleibt nicht auf klassische Luxusgüter beschränkt. In Gansu entstehen Weinberge und Olivenhaine, Heilongjiang liefert die meisten Cranberries Asiens, und in der inneren Mongolei wächst die Wagyu-Zucht. Laut einer Studie des Alibaba-nahen Ali Research Institute sind inzwischen mehr als 100 neue chinesische Delikatessenmarken entstanden – viele mit dem Ziel, bisher importierte Produkte lokal, günstiger und technologisch effizienter herzustellen.

Gleichzeitig will man die eigene Bevölkerung für diese neuen Genüsse gewinnen. Chinesischer Kaviar kostet etwa 8,5 Yuan pro Gramm (umgerechnet rund 1 Euro pro Gramm) und damit ein Drittel weniger als Importware. Hersteller experimentieren mit neuen Kombinationen – Kaviar im Mooncake, Trüffel in Sojasauce, Foie gras im Dim Sum. „Sobald ein neues Produkt funktioniert, ziehen alle nach“, sagt Bai Xue von Shandong Zunrun Sanrougey, einem der größten Foie-gras-Produzenten des Landes.

Techniker einer lokalen Störzuchtstation überprüfen gemeinsam das Wachstum der Störe im Kreis Tianquan der Stadt Ya'an in der südwestchinesischen Provinz Sichuan. | Bildquelle: Imago Images / Xinhua

Kritik von Tierschützern

Doch die Erfolgsgeschichte hat Schattenseiten. Tierschützer kritisieren den Trend. Auch internationale Wettbewerber reagieren gereizt: Japan beschränkt den Export von Wagyu-Genmaterial, während europäische Verbände wie Eurofish und Fachmedien vor einer „verzerrten Konkurrenz durch Subventionen“ warnen – mit Verweis auf ähnliche Erfahrungen in der Autoindustrie.

Die Reaktion in der Gastronomie ist gemischt. Manche Restaurants deklarieren bewusst die chinesische Herkunft, andere verschleiern sie – aus Sorge um das Prestige. Wieder andere, darunter Kaluga Queen, setzen auf Transparenz: Ihr Kaviar stammt nachweislich aus dem „Thousand Island Lake“ in Zhejiang und wird laut Gründer Wang Bin in 23 französischen Sterne-Restaurants sowie in First-Class-Kabinen mehrerer Airlines serviert.

Bloomberg zitiert ihn mit den Worten: „Chinas Luxusprodukte steigen die Wertschöpfungskette hinauf – von der Werkbank zur Weltmarke.“ Ein Satz, der nicht nur für Kaviar gilt.