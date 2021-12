KBV und KGV Diese Smart-Beta-Strategien machen Europa-Aktien günstiger

Zugegeben, in jüngerer Zeit wurde solides Investieren nicht gerade belohnt. Indizes mit Value-Anspruch – also besonders günstig bewerteten Aktien – liefen klassischen nach Unternehmensgröße sortierten Indizes hinterher. Der hier aufgeführte Chart lässt tief blicken. Investoren interessierten sich meist für Unternehmen, die auch in Krisenzeiten stabil wachsen können. Wie teuer die Aktie relativ dazu war, spielte nur die zweite Geige.Warum also nicht einfach mal normale Indizes mit nach fundamentalen Kriterien aufgebauten Indizes der Eurozone vergleichen? Letztere kommen aus der Welt des Smart-Beta. Unter diesen Begriff fallen Indizes, die nicht nach dem Börsenwert von Unternehmen aufgebaut sind.Bei den Bewertungskennziffern zeigen sich enorme Unterschiede. Zum Beispiel im Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV), das den Aktienkurs mit dem repräsentierten Eigenkapital ins Verhältnis setzt. Imbezahlt man derzeit das 1,6-Fache des Buchwerts. In der Variante,, sind es schon etwas niedrigere 1,5.Im nach fundamentalen Kriterien gewichtetensind es aber nur 1,3. Der aus 20 nach beinharten Value-Kriterien ausgewählten Unternehmen zusammengesetzteerreicht sogar einen Wert von 1,0. Man kriegt also für sein Geld den direkten Gegenwert an Eigenkapital der Unternehmen.Ein ähnliches Bild zeigen die Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGV): Der normale Index liegt bei knapp 20. Der Strong-Value-Index glänzt mit günstigen 13, während der Rafi-Index mit 27 recht teuer daherkommt.In klassischen Indizes nehmen Aktien, die gut laufen, wachsende Anteile ein. Das erklärt, warum Aktien mit hohem KBV oder KGV die durchschnittlichen Indexkennzahlen überdurchschnittlich stark hochziehen. Der Rafi-Index sortiert Aktien nach mehreren Kriterien, unter anderem nach dem KBV, der Dividendenrendite, Umsatz und freiem Cashflow. Derzeit sind es 251 Aktien.Der hochkonzentrierte Strong-Value-Index beschränkt sich dagegen nur auf jene 20 Titel, die die sechs Value-Kriterien am weitesten erfüllen. Diese weichen nicht wesentlich von den Rafi-Kriterien ab. Als Universum dient der normale Euro Stoxx Index.Ist es Zeit, mal wieder auf Bewertungen zu schauen? Werden Value-Aktien ihr Comeback feiern? Das wird sich zeigen. Die geeigneten Smart-Beta-Indizes gibt es jedenfalls.