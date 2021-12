Redaktion 01.04.2014 Lesedauer: 1 Minute

Kein Aprilscherz Bob Diamond ist zurück

Es ist kein Aprilscherz - auch wenn es zunächst so klingen mag: Bob Diamond kauft die BancABC, einen Kreditgeber aus Botswana mit Geschäften in Zimbabwe. Damit meldet sich der Ex-Barcleys-Chef nach seinem Ausscheiden beim Institut 2012 in der Finanzwelt zurück.