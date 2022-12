Teilen

DIHK-Konjunkturumfrage Kein einziger Lebensversicherer optimistisch

Noch nie sahen deutsche Unternehmen die Konjunkturentwicklung so pessimistisch wie in diesem Herbst. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK). Auch Versicherer blicken düster in die Zukunft.