„Kein Ersatz für eine Berufsunfähigkeitsversicherung“

DAS INVESTMENT.com: Im Fall der Berufsunfähigkeit bekommt Melanie also 87 Euro. Für den Lebensunterhalt reicht das aber nicht.



Kuhnle: Richtig, die BSR ist nur dafür da, die Riester-Rente im BU-Fall weiterzufinanzieren. Das ist uns ganz wichtig. Die BSR ersetzt in keinem Fall eine richtige Berufsunfähigkeitsversicherung. Wer sein Einkommen bis zum Rentenbeginn absichern möchte, muss sie extra abschließen.



DAS INVESMENT.com: Muss Melanie die 87 Euro für die Zahlung der Riester-Rente verwenden?



Kuhnle: Nein, sie kann sie sich auch auszahlen lassen und die Riester-Rente beitragsfrei stellen, wenn das Geld knapp ist. Das würden wir aber nicht empfehlen, denn dann entgehen ihr die Zulagen und gegebenenfalls Steuerersparnisse. Und sie sorgt auch nicht weiter fürs Alter vor.



DAS INVESTMENT.com: Die staatliche Förderung bekommen ja nur Sparer, die rentenversicherungspflichtig sind. Ist das bei einer Berufsunfähigkeit überhaupt noch gegeben?



Kuhnle: Ja. Wie bereits erwähnt, gehören seit 2008 auch voll erwerbsgeminderte Personen zum Kreis der unmittelbar Förderberechtigten und können damit die staatliche Förderung in Anspruch nehmen.



DAS INVESTMENT.com: Sie stellen nur zwei Gesundheitsfragen – reicht das, um das Risiko einer BU richtig einzuschätzen?



Kuhnle: Unserer Ansicht nach schon. Wir fragen, ob die Kunden in den letzten fünf Jahren aus gesundheitlichen Gründen mehr als 14 Kalendertage durchgehend nicht in der Lage waren, ihre berufliche Tätigkeit auszuüben. Die zweite Frage lautet: Waren Sie wegen Beschwerden oder Krankheiten des Rückens, des Bewegungsapparates, der Psyche, des Herzens oder des Kreislaufs in Beratung, Behandlung oder Untersuchung bei Ärzten, Heilpraktikern, Physio-, Psychotherapeuten, Psychologen oder sonstigen nichtärztlichen Therapeuten? Falls eine der beiden Fragen mit „Ja“ beantwortetet wird, schließen sich weitere, ausführlichere Gesundheitsfragen an. Im Fall der Berufsunfähigkeit bekommt Melanie also 87 Euro. Für den Lebensunterhalt reicht das aber nicht.Richtig, die BSR ist nur dafür da, die Riester-Rente im BU-Fall weiterzufinanzieren. Das ist uns ganz wichtig. Die BSR ersetzt in keinem Fall eine richtige Berufsunfähigkeitsversicherung. Wer sein Einkommen bis zum Rentenbeginn absichern möchte, muss sie extra abschließen.Muss Melanie die 87 Euro für die Zahlung der Riester-Rente verwenden?Nein, sie kann sie sich auch auszahlen lassen und die Riester-Rente beitragsfrei stellen, wenn das Geld knapp ist. Das würden wir aber nicht empfehlen, denn dann entgehen ihr die Zulagen und gegebenenfalls Steuerersparnisse. Und sie sorgt auch nicht weiter fürs Alter vor.Die staatliche Förderung bekommen ja nur Sparer, die rentenversicherungspflichtig sind. Ist das bei einer Berufsunfähigkeit überhaupt noch gegeben?Ja. Wie bereits erwähnt, gehören seit 2008 auch voll erwerbsgeminderte Personen zum Kreis der unmittelbar Förderberechtigten und können damit die staatliche Förderung in Anspruch nehmen.Sie stellen nur zwei Gesundheitsfragen – reicht das, um das Risiko einer BU richtig einzuschätzen?Unserer Ansicht nach schon. Wir fragen, ob die Kunden in den letzten fünf Jahren aus gesundheitlichen Gründen mehr als 14 Kalendertage durchgehend nicht in der Lage waren, ihre berufliche Tätigkeit auszuüben. Die zweite Frage lautet: Waren Sie wegen Beschwerden oder Krankheiten des Rückens, des Bewegungsapparates, der Psyche, des Herzens oder des Kreislaufs in Beratung, Behandlung oder Untersuchung bei Ärzten, Heilpraktikern, Physio-, Psychotherapeuten, Psychologen oder sonstigen nichtärztlichen Therapeuten? Falls eine der beiden Fragen mit „Ja“ beantwortetet wird, schließen sich weitere, ausführlichere Gesundheitsfragen an.

