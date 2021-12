Kein fester Garantiezins Kölner Pensionskasse mit neuem Garantiemodell

Das Garantiemodell bietet Kunden die Option, den Garantiezins auf künftige Beitragsanteile zu erhöhen, wenn der Höchstrechnungszins für die Branche angehoben wird. Normalerweise ändert sich der im Vertrag festgeschriebene Garantiezins für Kunden nicht mehr.Neukunden können bei der Kölner Pensionskasse also an künftigen Rechnungszinserhöhungen teilhaben. Sie erhalten eine Art Höchststands-Garantie auf Antrag. Dadurch kann auch eine langfristige Investition in Form einer Rentenversicherung in einer vorübergehenden Niedrigzinsphase noch Erfolg haben.