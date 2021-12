Kein Geld für Zwangsarbeit: Robeco setzt auf mehr Nachhaltigkeit

Auch Unternehmen, die internationale Abkommen ignorieren und etwa im Handel mit oder in der Herstellung von umstrittenen Waffen wie Streumunition oder Anti-Personen-Minen (Schützenminen) tätig sind, sollen ab sofort kein Geld mehr von Robeco bekommen. Die Namen dieser Firmen werden auf der Website der Fondsgesellschaft veröffentlicht „Verantwortungsbewusstes Anlegen impliziert ferner Transparenz gegenüber den Kunden“, so die Fondsgesellschaft. Daher verspricht Robeco, auf seiner Homepage in Zukunft den Nachhaltigkeitsgrad von jedem seiner Investmentfonds anzugeben. Diese Klassifizierung soll in Zusammenarbeit mit Sustainalytics, einem Anbieter von Nachhaltigkeits-Research erfolgen. „Auf der Basis dieser Klassifizierung kann ein Kunde zukünftig wählen, ob er bestimmte Faktoren beim Aufbau eines Portfolios berücksichtigen möchte oder nicht“, erklärt Robeco.