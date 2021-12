Kein ungebührlicher Druck auf Wauthier ausgeübt

Die Untersuchungen der Zurich Insurance Group über den Selbstmord von Pierre Wauthier haben ergeben, dass kein “ungebührlicher Druck” auf den vormaligen Finanzchef ausgeübt wurde, teilte die größte Schweizer Versicherung am Montag mit.“Die Überprüfung hat keine Hinweise ergeben, dass auf Pierre Wauthier ungebührlicher oder unangemessener Druck ausgeübt wurde”, so das Ergebnis einer internen Überprüfung, nachdem Wauthier den früheren Verwaltungsratsvorsitzenden Josef Ackermann in einem Abschiedsbrief erwähnt hatte.Am 26. August war Wauthier in seinem Hause tot aufgefunden worden. Weniger als zwei Wochen zuvor hatte die Gesellschaft die Gewinnschätzungen in den zwei vergangenen Berichtsquartalen verfehlt und erklärt, es sei “eine Herausforderung”, die Ziele zu erreichen. Ackermann kündigte drei Tage nach dem Freitod von Wauthier seinen Rücktritt an.“Wir sind noch immer zutiefst betroffen und traurig über den Verlust von Pierre Wauthier und können uns seine Beweggründe für den tragischen Entschluss nicht erklären”, schrieb der Präsident der Verwaltungsrats, Tom de Swaan, in der Erklärung.Eine separate Überprüfung hat die “Darstellung der Finanzkennzahlen als angemessen bestätigt”, schrieb Zurich in der Erklärung. Beide Untersuchungen wurden unter Aufsicht der Eidgenössichen Finanzmarktaufsicht FINMA durchgeführt, berichtete der Versicherungskonzern.