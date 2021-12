Redaktion 27.06.2014 Lesedauer: 1 Minute

Keine Blase in Sicht Der Immobilienboom geht weiter

Hohe Preise, aber keine Blase: Die Immobilienunternehmen sind in Hochstimmung. Die Ängste von Bundesbank und Finanzministerium schlägt die Branche in den Wind. Ein Indikator zeigt: Ein Ende des Booms ist nicht in Sicht.