Hays-Headhunter „Keine Gehaltsausschläge nach oben“

DAS INVESTMENT: Der Fachkräftemangel schreitet voran. Schlägt sich das auch in Ihrem Berufsalltag nieder?

Mirko Rippolz: Die Anzahl freier Positionen ist kontinuierlich hoch. Darauf haben auch die schlechteren wirtschaftlichen Vorzeichen der jüngsten Zeit wenig Einfluss genommen. Im Gegenteil, wir beobachten eher, dass sich die Zahl der Stellenanzeigen immer mehr von der wirtschaftlichen Konjunktur abkoppelt. Im Versicherungsumfeld wird der demografische Wandel den Fachkräftemangel enorm verschärfen. Der Anteil älterer Mitarbeiter ist in dieser Branche vergleichsweise hoch, sodass eine nicht zu vernachlässigende Zahl an Beschäftigten in nächster Zeit in Rente gehen wird.

Für Hays dürfte dies eine erfreuliche Entwicklung sein, da unter diesen Umständen die Nachfrage nach Personalvermittlung steigen müsste.

Rippolz: Ja, wir beobachten definitiv eine steigende Nachfrage. Viele Kunden kommen mittlerweile aktiv auf uns zu, um freie Vakanzen schnellstmöglich zu besetzen.

Dauert es nun länger, bis Sie einen passenden Kandidaten gefunden haben?

Rippolz: Das kann ich so nicht bestätigen. Insgesamt lässt sich beobachten, dass Kandidaten sich mitunter weniger schnell festlegen und länger mehrere Optionen offenhalten, als das früher der Fall war. Wenn die zu besetzende Position in Hinblick auf das Anforderungsprofil realistisch ausgeschrieben ist, finden wir in der Regel auch schnell den passenden Kandidaten oder die passende Kandidatin. Schwieriger wird es, wenn Unternehmen unrealistische Vorstellungen davon haben, was Qualifikationen und Aufgabenbereiche angeht.

Wie sieht es mit den gesuchten Positionen aus? Hat sich da etwas verändert?

Rippolz: Grundsätzlich gibt es sehr viel mehr ausdifferenzierte Positionen, wir beobachten einen höheren Spezialisierungsgrad. Dementsprechend nimmt auch die Komplexität der Anforderungen für die verschiedenen Positionen zu.

Und welche Trends stellen Sie bei den Bewerbern fest? Hat sich ihre Bereitschaft, sich aktiv bei Personalvermittlern zu bewerben, sowie ihre Qualifikation in den vergangenen fünf bis zehn Jahren verändert?

Rippolz: Generell kann man sagen, dass sich die Wechselwilligkeit der Mitarbeitenden in der Versicherungsbranche deutlich erhöht hat in den vergangenen Jahren. Dennoch werden die Bewerber zu 90 Prozent von uns angesprochen, und die anderen 10 Prozent bewerben sich aktiv oder gelangen über Empfehlung zu uns. Die Qualifikationen sind aus unserer Sicht auf einem hohen Niveau.

Was lassen sich Unternehmen mittlerweile einfallen, um neue Talente zu gewinnen?

Rippolz: Auch wenn sich das Bewusstsein für die Relevanz von Arbeitgeberattraktivität in den vergangenen Jahren merklich verändert hat, ist hier immer noch Luft nach oben. Viele Unternehmen sind doch, gerade was Flexibilität angeht, recht festgefahren in ihren Strukturen. Themen wie die Möglichkeit, zumindest teilweise mobil zu arbeiten und Vorteile, sogenannte Benefits wie Sportangebote, sind mittlerweile eher Standard, sodass Unternehmen eher negativ herausstechen, wenn sie das nicht anbieten. Kleinere Unternehmen sind beim Thema Benefits eher im Nachteil, während Konzerne ihren Beschäftigten mittlerweile einiges bieten.

Wird mittlerweile auch versucht, durch überdurchschnittliche Gehälter neue hoch qualifizierte Mitarbeiter anzuwerben?

Rippolz: Die Versicherungsbranche zahlt allgemein vergleichsweise hohe Gehälter. Wir beobachten aber jetzt keine Ausschläge nach oben, die direkt auf den Fachkräftemangel zurückzuführen sind. Eine Möglichkeit, neue Talente zu gewinnen, wäre es, gezielt Frauen anzusprechen.

Was macht Hays in diese Richtung generell und im Bereich Versicherungen?

Rippolz: Wir haben bei Hays das klare Ziel formuliert, ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis über alle Hierarchieebenen hinweg zu erreichen. Dementsprechend möchten wir auch in unserem Kandidaten-Pool Geschlechtergerechtigkeit aktiv vorantreiben und sprechen gezielt Kandidatinnen an. Dies erfolgt über die Nutzung spezieller Jobportale, die aktive Suche nach weiblichen Fachkräften, die Präsenz auf Karrieremessen, die sich explizit an Frauen richten, wie zum Beispiel HerCareer, sowie die ausführliche begleitende Social-Media-Kommunikation.

Laut dem Karriere-Portal Kununu ist in der Versicherungsbranche die Lücke zwischen Frauen- und Männergehältern, das sogenannte Gender Pay-Gap, besonders groß. Können Sie sich vorstellen, dass sich das angesichts des Fachkräftemangels mittelfristig ändert?

Rippolz: Die Versicherungsbranche ist bisher noch männlich geprägt. Dies verändert sich gerade, was auch den Gender-Pay-Gap verringern wird. Das beobachten wir aktuell bereits. Gerade mittelständische Unternehmen haben bei diesem Thema noch Nachholbedarf, während in Konzernen die Gehälter bereits auf dem gleichen Niveau liegen.

Thema Gehaltsverhandlung: Was raten Sie Kandidaten, damit sie sich nicht unter Wert verkaufen, aber auch nicht durch übertriebene Gehaltsforderungen negativ auffallen?

Rippolz: Grundsätzlich ist es sinnvoll, sich über die marktüblichen Gehälter für die zu besetzende Position zu informieren. Hier bieten Gehaltsreports oder Vergleichsportale eine gute Orientierung. Zudem sollte man sich in Hinblick auf die Berufserfahrung, Stärken und bisheriges Gehalt sowie die angestrebte Position realistisch einschätzen. Auch Faktoren wie Unternehmensgröße und Region spielen bei der Gehaltshöhe eine nicht zu unterschätzende Rolle.

Wie läuft der Prozess vom Suchauftrag bis zur Einstellung des geeigneten Kandidaten ab?

Rippolz: Wir erstellen in Zusammenarbeit mit unseren Kunden eine detaillierte Bedarfsanalyse, auf dieser Basis wird im nächsten Schritt ein Anforderungsprofil ausgearbeitet. Mithilfe unserer Datenbank sowie über weitere Netzwerke treffen wir eine Vorauswahl geeigneter Kandidaten. Nach einer sorgfältigen Prüfung in Form von Vorab-Interviews schlagen wir unseren Kunden eine passgenaue Kandidatenauswahl vor. Persönliche oder virtuelle Interviews auf Kundenseite erfolgen im nächsten Schritt. In der Versicherungsbranche werden hier in der Regel mehrere Gespräche geführt, bevor eine Entscheidung getroffen wird. Über den kompletten Prozess hinweg übernehmen wir die Kommunikation und sorgen dafür, dass die Vakanz innerhalb kürzester Zeit besetzt wird.





Über den Interviewten:

Mirko Rippolz ist seit über acht Jahren Leiter Versicherungen (Head of Insurance) beim Personaldienstleister Hays. Davor leitete er neun Jahre lang das Vertriebsteam bei der IT-Beratung Emagine.