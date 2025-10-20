Schwellenländer-Spezialist Edmund Harriss erklärt, warum China trotz geopolitischer Risiken für Investoren unverzichtbar bleibt – und wo weitere Anlagechancen in Asien liegen.

Die USA verhängen neue China-Zölle, China reagiert, indem es den Export Seltener Erden blockiert: Was sich aktuell als geopolitischer Streit hochschaukelt, ist nur eine Episode in der langfristigen Aufstiegsgeschichte der asiatischen Märkte, wie Fondsmanager Edmund Harriss sie miterlebt hat. Harriss ist seit 2003 für Guinness Global Investors tätig. Zuvor war er bereits für den Investment-Spezialanbieter Guinness Flight tätig, der später in Investec aufging.

Heute ist Harriss erfahrener Emerging-Markets-Spezialist. Er leitet den Bereich Investitionen in Asien und Schwellenländer und ist zudem Mitglied des Vorstands und Anlagechef von Guinness Global Investors. Ebenso managt er – seit dessen Auflegung 2006 – den Asien-Dividendenfonds Guinness Asian Equity Income (ISIN: IE00BGHQDM52).

Im Interview gibt Harriss Einblicke in seine Analysearbeit. Er erklärt zudem, warum er lieber in chinesische als in indische Aktien investiert, wie sich Trumps Zölle tatsächlich auswirken und weshalb eine militärische Eskalation um Taiwan auch für Anleger ohne Asien-Exposure zum Problem würde.

DAS INVESTMENT: Herr Harriss, Sie führen einen Dividendenfonds für Asien – ist es eigentlich normal, dass Unternehmen in asiatischen Ländern Dividenden zahlen, oder sind Dividenden eine westliche Idee?

Edmund Harriss: Die Dividendenkultur hat in Asien erst vor etwa 20 Jahren richtig Fuß gefasst. Nach der asiatischen Finanzkrise änderten die Unternehmen ihren Ansatz und konzentrierten sich viel mehr darauf, Cash zu generieren, um Wachstum zu finanzieren, anstatt sich auf kurzfristige Schulden zu verlassen. Da sie effizienter geworden und gewachsen sind, haben sie mehr überschüssige Liquidität generiert, die in Form von Dividenden ausgeschüttet wird. Außerdem gibt es Beschränkungen bei Aktienrückkäufen, das ist in Asien sehr unüblich. Dividenden sind also schon seit einiger Zeit Teil der Landschaft.

Nehmen Sie Besonderheiten wahr, wenn Sie asiatische Unternehmen analysieren - im Vergleich zu Unternehmen der klassischen Industrieländer?

Harriss: Generell geht es immer darum, gute Unternehmen zu finden. Ein gutes Unternehmen ist eines mit einer soliden finanziellen Basis – das bedeutet eine gute, schlanke Bilanz, bei der Cashflow durchfließt. Das Unternehmen ist nicht überinvestiert in Feldern, die nicht zentral für sein Kerngeschäft sind. Es hat ein qualitativ hochwertiges Managementteam und gute Produkte und Dienstleistungen. Das sind alles gewöhnliche Grundsätze für gute Unternehmen. Das Unternehmen allerdings in den asiatischen Kontext einzuordnen – das macht die Analyse besonders und interessant.

Wie steht es um die Bilanzierungsstandards – machen asiatische Unternehmen das Reporting anders?

Harriss: Wir haben mittlerweile große Gemeinsamkeiten bei den Bilanzierungsstandards. Die meisten Unternehmen in der Region folgen internationalen Standards. Chinesische Unternehmen folgen tendenziell chinesischen Grundsätzen, aber diese sind den internationalen Standards sehr ähnlich. In Bezug auf Reporting und Offenlegungen sind sie ziemlich gut.

Europa hat strenge Regeln für die Nachhaltigkeitsberichterstattung definiert. Lassen sich diese Standards eins zu eins auch an asiatische Unternehmen anlegen, das heißt, erfüllen auch sie diese Standards?

Harriss: Sie erfüllen nicht ganz genau europäische Standards, aber sie haben große Fortschritte gemacht und sind auf einem guten Weg dorthin. Alle Unternehmen, die wir betrachten, erstellen in irgendeiner Form einen Nachhaltigkeitsbericht, einen CSR- oder ESG-Bericht. Und sie konzentrieren sich jetzt viel mehr auf die Punkte, die Europäer sehen wollen – einschließlich dessen, dass sie Ziele und Ergebnisse auch wirklich quantifizieren, anstatt nur lange Absichtserklärungen zu veröffentlichen. Die Unternehmen haben sich sehr verbessert, besonders in den letzten fünf Jahren.

Ist nachhaltiges Wirtschaften insgesamt vor allem eine europäische Idee, oder folgen asiatische Unternehmen diesen Themen auch aus eigenem Antrieb?

Harriss: Asiatische Unternehmen und die dortige Regulierung haben sich weiterentwickelt – aber um den Zwecken der betreffenden Nationen zu dienen. Es gibt keinen Drang, dem europäischen Weg zu folgen, nur weil Europa es so macht. Länder wie China, Vietnam und Thailand sind genauso besorgt über Umweltverschmutzung wie alle anderen. Eine Verschmutzung ist mit höheren Gesundheitskosten verbunden, mit Ressourcenverschwendung, sie schadet der Umwelt und den Menschen. Daher werden Unternehmen zunehmend dazu aufgefordert, höhere Umweltstandards einzuhalten und darüber auch zu berichten. Die Wahrnehmung ist durchaus die gleiche, über die Richtung und das Gesamtziel sind sich alle Länder einig.

Wer investiert in Emerging Markets – sind es hauptsächlich externe Investoren oder Anleger aus dem Inland?

Harriss: Die meisten Länder haben eine große lokale Präsenz an den Aktienmärkten. Früher waren Taiwan und China von lokalen Kleinanlegern dominiert. Jetzt sind es vor allem institutionelle Investoren, oft sowohl lokale als auch externe. Die Märkte sind in Bezug auf Aktienbeteiligung gereift. Inländische Präsenz, ausländische Präsenz, institutionelle Präsenz hat die Qualität der Reportings verbessert. Das bedeutet, dass die Bewertungen jetzt viel genauer widerspiegeln, wie rentabel ein Unternehmen ist. In Indien sind einheimische Anleger, Privatanleger, immer noch vorherrschend. Auch in China gibt es sehr viele einheimische Anleger. Orte wie Hongkong und Singapur dagegen sind internationaler.

Sie haben die Einschätzung geäußert, dass China in bestimmten Technologien alle anderen Länder bereits überholt hat und heute weltweit schon führend ist. Können Sie das näher erläutern?

Harriss: Es gab in den letzten 10 bis 15 Jahren einen Fokus auf neue Industrien, besonders im Zusammenhang mit Elektrifizierung, wo China besondere Kenntnisse, Kapital und Fähigkeiten hat, um einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen. China hat bereits heute einen Marktanteil von 80 bis 90 Prozent bei Solarausrüstung. Die Top-10-Solar-Zulieferer sind alle chinesisch. Im Bereich der Windenergie-Erzeugung und -Ausrüstung hat es 60 bis 70 Prozent Marktanteil. Am nächsten kommt dem noch Dänemark – mit aber nur 5 bis 7 Prozent Marktanteil. Bei Batterietechnologie hatte China zuletzt etwa 80 Prozent Marktanteil. Nummer zwei ist Korea mit nur 18 Prozent. Und natürlich bedeutet die Kontrolle über diesen Bereich auch, dass China erhebliche Vorteile bei Elektrofahrzeugen hat.

China hat vor wenigen Jahren allerdings eine schlimme Immobilienkrise erlebt. Aktuell ist davon kaum mehr etwas zu hören. Sind die Probleme überwunden?

Harriss: Die Immobilienkrise bezieht sich auf unverkaufte Immobilienbestände. Aber gewissermaßen spielt das keine Rolle, weil China darüber hinweg ist. Die Krise war vor zwei Jahren. Jetzt gibt es weiterhin Immobilienbestände, die verkauft werden müssen. Es gibt Schulden, die in einem gewissen Umfang notleidend werden. Aber Banken haben Kapital, Sie schreiben diese Schulden ab oder versuchen, Immobilien zu verkaufen. Das Risiko eines Finanzkollaps, wie man ihn 2021, 2022 befürchtet hat, das existiert 2025 nicht mehr.

Die Lücke, die die Immobilienkrise im chinesischen Wirtschaftswachstum gerissen hat - können die neuen Industrien, vor allem der Tech-Bereich, sie stopfen?

Harriss: Die Immobilienmärkte machten früher zwischen 20 und 30 Prozent von Chinas BIP aus, was mit der Immobilienkrise weggefallen ist. Nun füllen in der Tat diese neuen Industrien die Lücke. Das ist auch Chinas neue Wachstumsrichtung. Im Tech-Bereich wird es neue Wertschöpfung, Arbeitsplätze und Produktivität geben.

In Europa herrscht ein fundamentales Misstrauen gegenüber China. Es wird zum Beispiel gemunkelt, dass die Daten, die China zu seiner Wirtschaft präsentiert, manipuliert sein könnten. Wie gehen Sie damit um?

Harriss: Da sollte man sich doch einmal anschauen, was in der Welt vor sich geht. Wie viele Waren besitzen Sie, die in China hergestellt wurden? Wie viele Container auf den Ozeanen kommen aus China? Wenn wir sagen würden, dass alle Daten falsch sind, führt das zu nichts. Wir können doch die Anzahl der Boxen sehen, die durch die Häfen kommen, rund um das Perlflussdelta in Südchina bis hinauf zum Jangtse-Delta. Wo Sie auch hinschauen, wird klar, dass China vollständig in die globalen Lieferketten eingebunden ist.

Verlassen Sie sich als Investor denn darauf, was China an Zahlen vermeldet?

Harriss: Wir investieren ja nicht in staatliche Daten, sondern in Unternehmen, die Gewinne produzieren und die in Daten darüber berichten. Ein Teil dieser Gewinne wird in Form einer Dividende gezahlt. Wenn die Dividende in demselben Maße gewachsen ist wie die Gewinne und wenn sie das jedes Jahr in den letzten zehn Jahren getan hat – Cash auf die Hand, die Hälfte der Unternehmenseinnahmen kommt als Dividende zu uns – dann denke ich: Wir können dem zu Recht vertrauen. Man muss es als Ganzes sehen: alle Datenreihen betrachten, mit eigenen Augen hinsehen. Wenn China Exporte meldet – welche Länder melden Importe aus China? Da gibt es immer zwei Seiten.

Wie beeinflussen Trumps Zölle China und andere asiatische Länder?

Harriss: Die Zölle zwingen sie dazu, ihre Lieferketten und Märkte zu diversifizieren. Der Anteil der USA an den gesamten chinesischen Exporten ist seit 2017 rückläufig. In den letzten Monaten ist auch der absolute Wert der in die USA gelieferten Waren gesunken – während Chinas Gesamtexporte gewachsen sind. China meldet einen rekordverdächtigen Handelsüberschuss. Diese Waren gehen offensichtlich irgendwo anders hin – nach Europa, Japan, Lateinamerika und in andere Schwellenmärkte. Dabei ist auch klar, dass Europa zwar in bestimmten Sektoren, wie der Automobilindustrie, immer mehr Konkurrenz durch chinesische Hersteller bekommt. Europa wird aber nicht zu einer Abladestelle für chinesische Exporte, die früher in die USA gingen und nun eine neue Heimat suchen. Insgesamt zeigt sich, dass der US-Handelsdruck China nicht so sehr schadet wie einst befürchtet.

China bekräftigt immer wieder seinen Anspruch auf Taiwan. Die Spannungen zwischen beiden Ländern dauern schon lange an, aber in den vergangenen Monaten tritt China zunehmend aggressiv auf. Was würde eine erzwungene Wiedervereinigung für Sie als Investor bedeuten?

Harriss: Die Wiedervereinigung mit Taiwan ist erklärte Politik der chinesischen Regierung, eine Invasion ist es aber nicht. Die Frage ist, wie eine Wiedervereinigung erreicht würde. Ich erwarte, dass es irgendwann eine Wiedervereinigung gibt, kann aber nicht vorhersagen, wie sie vonstattengehen wird. Während die USA weiterhin groß reden, aber wenig tun, wird China sicherlich zu der Erkenntnis gelangen, dass die USA in der Taiwan-Frage weniger engagiert sind als früher. Das setzt Taiwan größeren Risiken aus. Aber ich glaube nicht, dass China Taiwan zerstören will. Sie wollen sich mit ihm wiedervereinigen. Eine Wiedervereinigung, die aus Sicherheits- und Wirtschaftsperspektive Sinn macht – das ist es, worauf sie meiner Meinung nach abzielen.

Wenn China aber doch militärisch in Taiwan einfallen sollte – was würde das für Ihr Portfolio bedeuten? Immerhin ist China Ihre größte Position und Taiwan die zweite.

Harriss: Dann würde China zum ersten Mal seit dem Koreakrieg Aggression gezeigt haben. Ich würde erwarten, dass die Märkte dann weltweit abrupt fallen, nicht nur in China und Taiwan. Denn im Gegensatz zu Russland ist China gut finanziert und vollständig in unsere Lieferketten integriert. Keine Geschäfte mit China zu machen – das erscheint kaum machbar. Glauben Sie bloß nicht, dass für Sie als Investor dann alles in Ordnung wäre, wenn Sie keine China- und Taiwan-Titel halten. Das wäre ein Trugschluss.

“ Schnelles Wirtschaftswachstum ist keine gute Metrik für Investmentenscheidungen

Kürzlich hat Indien nach seiner Bevölkerungszahl China überholt. Indien hat auch eine sehr lebendige Volkswirtschaft, mitunter wird es als das neue China betrachtet. Warum nimmt Indien in Ihrem Portfolio aktuell kaum Raum ein?

Harriss: Weil Indien der teuerste Markt in Asien ist. Ja, es gibt dort eine großartige Wachstumsgeschichte, aber mit Blick auf die KGVs zahlen Sie auch das 20-Fache des Gewinns dafür. In China gibt es ebenfalls eine gute Wachstumsgeschichte, doch dort zahlen Sie nur das 13,5-Fache des Gewinns. Was bevorzugen Sie also? Ich mag die Indien-Geschichte. Wenn die Preise sinken, werden wir dort mehr investieren.

Könnte sich Chinas Wachstumsstory in Indien wiederholen?

Harriss: Ich denke generell, dass schnelles Wirtschaftswachstum keine gute Metrik für Investitionsentscheidungen ist. Es beschleunigt zwar Bedingungen, die zu verbesserter Rentabilität führen können - aber nicht immer. Der Fokus sollte auf Unternehmen liegen, die gute und wachsende Cashflow-Ströme produzieren. Wenn eine Volkswirtschaft langsamer wächst, ist das nichts, wovor man als Investor Angst haben müsste. Bei einem aggregierten Wachstum von 3 bis 4 Prozent haben Sie bereits eine höhere Konsumbeteiligung, wachsende Einkommen, steigende Löhne. Das ergibt schon eine großartige Investitionsmöglichkeit.

Vielen Dank für das Gespräch.