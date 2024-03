Aktuare kritisieren Pläne zum Generationenkapital

Anfang März hatten Arbeits- und Finanzministerium den Referentenentwurf zum sogenannten Generationenkapital vorgestellt. Die neue Säule im Rentenversicherungssystem soll dank Kapitalerträgen ab Mitte der 2030er Jahre insbesondere die jüngere Generation der Beitragszahler entlasten. Kaum vorgestellt, hagelte es Kritik an den Plänen. Nun legen die Deutsche Aktuarvereinigung (DAV) und das ihr zugehörige Institut der Versicherungsmathematischen Sachverständigen für Altersversorgung (IVS) mit einer kritischen Stellungnahme nach.

Kein echter Einstieg in die Kapitaldeckung

Für die berufsständische Vertretung der Aktuare in Deutschland ist die vorgeschlagene Einführung des Generationenkapitals in keiner Weise der versprochene Einstieg in eine Kapitaldeckung für die gesetzliche Rentenversicherung. „Kapitaldeckung liegt vor, wenn aus unbelasteten Beiträgen ein Kapitalstock angespart wird, aus dem später die Leistungen gezahlt werden – so funktionieren die betriebliche Altersversorgung und die private Rentenversicherung“, sagt Maximilian Happacher, Vorstandsvorsitzender der DAV.

„Das Generationenkapital bedient sich dagegen eher der Finanzierungsmethoden eines gehebelten Hedgefonds: Kredit aufnehmen, riskant investieren, die Kreditzinsen mit den Investmenterträgen bezahlen und den Gewinn einstreichen — das hat mit Kapitaldeckung nichts, aber rein gar nichts zu tun“. Die beiden Vereine sehen nach eigener Aussage die etablierte Finanzierungsform der Kapitaldeckung vielmehr diskreditiert und fordern, dass entsprechende Einordnungen im Gesetzentwurf ersatzlos gestrichen werden.

Intransparente Berechnungen und unrealistische Renditeanforderungen

Bedenken hat die DAV auch gegenüber dem Plan der Bundesregierung, bis 2035 durch schuldenfinanzierte Investitionen am Kapitalmarkt ein Vermögen von 200 Milliarden Euro aufzubauen. Damit sollen ab 2036 jährlich zehn Milliarden Euro, nach Abzug der Schuldzinsen, an die gesetzliche Rentenversicherung ausgeschüttet werden, um die Beitragssätze zu stabilisieren.

„Die zugrunde liegenden Berechnungen, insbesondere die Annahmen zu den erwarteten Renditen und Darlehenszinsen, sind intransparent und lassen sich nicht nachvollziehen. Wir gehen auf Basis unserer eigenen Einschätzungen davon aus, dass die realistisch erzielbaren Renditen dauerhaft nicht ausreichen, die geplanten Ausschüttungen und die Zinskosten zu finanzieren“, so Happacher. Die Aktuare halten laut ihrer Stellungnahme die benötigten Renditeanforderungen für unrealistisch hoch. Zudem sehen sie Unplausibilitäten in der Planungsrechnung. Diese müssten aufgelöst werden, um Vertrauen in die Berechnungen entwickeln und deren Seriosität bestätigen zu können.

Risiken werden auf die Beitragszahler abgewälzt

Die Aktuare warnen davor, dass bei Ausbleiben der prognostizierten hohen Renditen die gesetzliche Rentenversicherung nicht die benötigten Mittel zur Stabilisierung des Beitragssatzes erhalten wird. Dies würde unweigerlich zu einer Erhöhung der Beiträge führen, womit letztendlich die Beitragszahler das Risiko der Kapitalanlage tragen würden.

IVS und DAV plädieren nach eigener Aussage dafür, dass der Bund das Risiko übernimmt und gegebenenfalls fehlende Mittel zur Stabilisierung des Beitragssatzes aus Bundesmitteln bereitstellt. „Wenn der Gesetzgeber von der Leistungsfähigkeit und Verlässlichkeit des Generationenkapitals überzeugt ist, sollte die Übernahme dieses Risikos durch den Bund unkritisch sein“, sagt Friedemann Lucius, Vorstandsvorsitzender des IVS. „Sollte es bei der jetzigen Konstruktion bleiben, stellt sich dagegen die Frage, ob der Gesetzgeber selbst an die Leistungsfähigkeit und Verlässlichkeit des Generationenkapitals glaubt.“

Nachhaltige Reformen dringend erforderlich

Nach Einschätzung der beiden Verbände ist das vorgeschlagene Modell ungeeignet, die finanziellen Herausforderungen der gesetzlichen Rentenversicherung nachhaltig zu bewältigen. Moniert wird insbesondere, dass die finanziellen Lasten, die durch die Festlegung einer Haltelinie von 48 Prozent für das Rentenniveau entstehen, überwiegend den jüngeren Generationen aufgebürdet werden, was weder sozial nachhaltig noch generationengerecht sei.

Die Aktuarvereinigungen betonen die dringende Notwendigkeit, die Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung an die demografischen Realitäten anzupassen. Sie fordern, dem Nachhaltigkeitsfaktor wieder vollständige Bedeutung zuzumessen, um so der Verschiebung im Verhältnis zwischen Beitragszahlern und Rentenempfängern Rechnung zu tragen. Zudem plädieren DAV und IVS dafür, das Renteneintrittsalter an die steigende Lebenserwartung zu koppeln, um eine faire und tragfähige Finanzierung der Rentenversicherung für zukünftige Generationen sicherzustellen. Im Ergebnis wird in den Worten der DAV damit eine „grundlegende Neuausrichtung des Gesetzesentwurfs“ verlangt.