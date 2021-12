EU vertagt Entscheidung Weiter unklar, ob Atom und Gas grüne Investments sind

Was sind grüne Geldanlagen? Die Europäische Union will das mit der Taxonomie festlegen, um so Klarheit für Investoren zu schaffen. Atom und Gas wurden dabei nun aber ausgeklammert. Eine Entscheidung dazu soll es erst im Dezember geben.