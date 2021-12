Kempen Capital Management „Small Caps sind unsere DNA“

Wir sind bei unserem Markt-Research ebenfalls zu diesem Ergebnis gekommen. Auch Kunden, die nach einem solchen Produkt suchen, haben uns Ähnliches berichtet. Da lag es nahe, selbst mit einem solchen Angebot zu kommen, zumal wir über eine lange Erfahrung und einen guten Track-Record mit niederländischen und europäischen Small-Cap-Fonds verfügen. Small Caps sind unsere DNA. Wenn man diesen Bereich erfolgreich weltweit abdecken will, kommt es vor allem auf zwei Faktoren an: ein starkes Team und ein strukturierter Investmentrahmen.Wir sind zu dritt. Außer uns arbeitet noch Ewan Millar am Fonds mit, der zusammen mit unserem achtköpfigen europäischen Small-Cap-Team in Edinburgh sitzt. Zusammen verfügen wir über fast 40 Jahre Investmenterfahrung, wobei ich selbst in den vergangenen 15 Jahren mehrere globale Aktienportfolios bei Cyrte, ABN Amro und Aegon gemanagt habe.Unser Prozess besteht aus zwei Phasen. In der ersten Phase filtern wir anhand qualitativer Kriterien und der Bewertung die besten 10 Prozent der Small-Cap-Aktien heraus. Dadurch schrumpft das Investment-Universum von 6.000 auf 600 Aktien. In der zweiten Phase betrachten wir die verbliebenen Unternehmen einzeln und bewerten ihre Wachstumsmöglichkeiten. Dabei suchen wir vor allem nach führenden Firmen in Nischenmärkten. Im Portfolio landen am Ende 100 Aktien.Aktuell halten wir gerade einmal zwei Aktien, die im MSCI World Small Cap gelistet sind. Wir wollen eine breite Streuung über alle Regionen und Sektoren.Unsere Untergrenze liegt bei 250 Millionen Euro und das Maximum bei 4 Milliarden Euro Marktkapitalisierung.Da haben wir keine festen Vorgaben. Wir mögen aber durchaus Unternehmen, die ihren Aktionären eine Dividende zahlen. Sie haben eher einen Blick dafür, wenn es um Entscheidungen rund um die Allokation von Kapital geht.Ein gutes Beispiel für den Typ Unternehmen, den wir suchen, ist Steiner Leisure , ein Anbieter von Spa-Behandlungen auf Kreuzfahrten. Wir halten das für einen sehr attraktiven Markt mit hohen Zugangsbarrieren. Steiner hat in dieser Nische eine dominante Stellung, und die Margen im Bereich von Schönheitsprodukten sind sehr hoch. Zudem gibt es viele Synergien zwischen dem Kreuzfahrt-Geschäft und den anderen Spa-Betrieben des Unternehmens.Wir finden in allen Regionen attraktive Small Caps. Rund die Hälfte unseres Portfolios entfällt allerdings auf US-Titel. Schwellenländer spielen mit 5 Prozent derzeit nur eine untergeordnete Rolle.Ja, zum Beispiel den Kabelhersteller Leoni . Zwar hat das Unternehmen in den vergangenen Quartalen enttäuscht. Langfristig sind wir jedoch von seinen Perspektiven überzeugt. Es hat eine starke Marktposition und einen soliden Kundenstamm.