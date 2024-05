Der Vermögensverwaltung BV & P Vermögen erweitert ihren Vorstand: Zum 1. Mai 2024 wurden Marina Mair und Tobias Müller in das Gremium des unabhängigen Vermögensverwalters berufen. Sie werden künftig gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden und Gründungspartner Anton Vetter die Geschäfte leiten.

Mair begann ihre Karriere bei der Sparkasse Allgäu und wechselte 2016 als Vorstandsassistentin zu BV & P Vermögen. 2022 erhielt sie Prokura und leitet seit dem vergangenen Jahr das Backoffice Vermögensmanagement. Müller ist seit 2020 für die BV & P Vermögen als Senior-Berater tätig und kam von der Volksbank Böblingen/Sindelfingen.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

BV & P gehört zur Cinerius-Gruppe

BV & P Vermögen AG wurde im Jahr 2007 von Anton Vetter und Klaus Bermann in Kempten gegründet. Seit 2021 hat das Unternehmen einen zweiten Standort in München. Der unabhängige Vermögensverwalter, der auch Family-Office-Dienstleistungen anbietet, ist Teil der Cinerius-Gruppe und berät Kunden in der gesamten DACH-Region.