Kenfo: Was im Portfolio des deutschen Staatfonds wirklich steckt
Deutschland hat einen Staatsfonds, auch wenn ihn kaum jemand kennt. Er heißt Kenfo, die Abkürzung steht für Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung, und er hat einen ungewöhnlichen Auftrag: Aus dem Geld, das die Betreiber der Atomkraftwerke 2017 einzahlten, soll er über Jahrzehnte die Kosten der Atommüll-Lagerung erwirtschaften. Dafür legt ein rund 50-köpfiges Team in Berlin heute rund 25,6 Milliarden Euro am Kapitalmarkt an, breit gestreut und renditeorientiert. Es ist Deutschlands erster und bislang einziger Staatsfonds.