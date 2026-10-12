Die Nachfolge ist geklärt: Ein früherer Swiss-Life-Finanzchef übernimmt den Kenfo. Im Anlagebeirat sitzt künftig unter anderem der Chef des schwedischen Vorbildfonds AP7.

Anja Mikus gibt zum Jahreswechsel die Leitung des Kenfo an Daniel von Borries ab.

Der Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung (Kenfo) hat eine Nachfolge für Anja Mikus gefunden. Wie die Stiftung selbst mittelt, übernimmt Daniel von Borries zum 1. Januar 2027 den Vorstandsvorsitz und verantwortet als CEO und CIO künftig die strategische Ausrichtung und die Kapitalanlage des Kenfo.

Mikus scheidet zum 31. Dezember 2026 aus Altersgründen aus dem Vorstand aus. Ihren Rückzug zum Jahresende hatte sie bereits vor drei Jahren bei ihrer Vertragsverlängerung angekündigt. Nach einem Kandidaten gesucht hatte eine Findungskommission aus Mitgliedern des Kenfo-Kuratoriums und Bundestagsabgeordneten, unterstützt von einer Personalberatung.

Mastermind des Kenfo

Mikus steht seit 2017 als CEO und CIO an der Spitze des Kenfo. Sie hat den Fonds von Grund auf aufgebaut: die Organisation, die Investmentprozesse und das international diversifizierte Portfolio. Heute arbeiten etwas mehr als 50 Mitarbeiter für den Fonds. „Unter ihrer Führung ist aus einer gesetzlichen Gründungsidee ein leistungsfähiger, international anlegender Asset Manager des Bundes geworden“, sagt Bernhard Kluttig, Vorsitzender des Kuratoriums.

Mikus selbst hatte immer wieder dafür geworben, den Kenfo zum zentralen Asset Manager des Bundes auszubauen und ihn auch für weitere staatliche Aufgaben etwa in der Altersvorsorge einzusetzen. In der Politik fand sie dafür nur bedingt Gehör. Offen ist aktuell noch, ob der Kenfo in die Rolle jenes staatlichen Anbieters treten könnte, der ein Standarddepot im Rahmen der Altersvorsorgereform betreiben könnte. Alternativ ist auch die Bundesbank dafür im Gespräch.

Mikus' Nachfolger ist promovierter Volkswirt und bringt lange Erfahrung in der Steuerung großer Versicherungsportfolios mit. Von 2004 bis 2016 saß von Borries im Vorstand der Ergo-Versicherungsgruppe und verantwortete dort als CIO unter anderem Kapitalanlage und Asset-Liability-Management für ein Vermögen von rund 130 Milliarden Euro.

Anschließend war von Borries bis Mitte 2026 Finanzvorstand von Swiss Life Deutschland, zuständig unter anderem für Finanzen, Risikomanagement, Asset-Liability-Management und Aktuariat.

Schwedischer Pensionsfonds-Chef im Anlagebeirat

Auch im Anlagebeirat des Kenfo, der das Kuratorium in Fragen der Kapitalanlage und Risikosteuerung berät, gibt es Veränderungen. Den Vorsitz übernimmt Claus Stickler, der dem Gremium bereits seit mehreren Jahren angehört. Er löst Immo Querner ab, den früheren Finanzvorstand von Talanx und HDI, der den Vorsitz des damaligen Anlageausschusses im August 2021 übernommen hatte. Neben Querner verlassen auch Christian Kopf und Sonja Laud das Gremium, Laud verabschiedete sich bereits im Juni 2026.

Neu berufen hat das Kuratorium drei Mitglieder. Darunter sticht vor allem der Name Pål Bergström hervor: Bergström leitet seit 2023 den schwedischen staatlichen Pensionsfonds AP7 – jenen Fonds, den Mikus regelmäßig als Vorbild für eine kapitalgedeckte Säule in der deutschen Rentenversicherung angeführt hat. Dazu kommen Evi C. Vogl, ehemalige Deutschland-Chefin von Pioneer und späger Amundi, sowie Britta Weidenbach. Weidenbach war mehr als 20 Jahre in Führungsfunktionen bei der DWS tätig, zuletzt als Leiterin Europäische Aktien und Co-Leterin EMEA, und ist heute geschäftsführende Gesellschafterin des Multi Family Office Auretas.

Der Kenfo legt die Gelder an, die die Betreiber der deutschen Kernkraftwerke 2017 eingezahlt haben, um die Zwischen- und Endlagerung des angefallenen Atommülls zu finanzieren. Das ursprüngliche Stiftungsvermögen lag bei 24,1 Milliarden Euro, weitere Einzahlungen kamen nicht hinzu. Ende Juni 2026 verwaltete er 27,6 Milliarden Euro, davon 44,8 Prozent in Aktien, 38,0 Prozent in Anleihen, 14,3 Prozent in nicht börsennotierten Anlagen und 2,9 Prozent in Barmitteln. Seit Gründung seiner erzielte der Kenfo damit eine Rendite von 5,8 Prozent pro Jahr.

Seinem Auftrag gemäß hat der Kenfo dem Bund seit seiner Gründung bisher insgesamt 5,3 Milliarden Euro an Entsorgungskosten erstattet.

Ganz zurückziehen will sich die langjährige Kenfo-Chefin Mikus nach ihrem Abschied allerdings nicht: Schon vor einigen Monaten hat sie angekündigt, ehrenamtlich weiter als Vorsitzende des Investmentbeirats der Max-Planck-Gesellschaft und als Beirätin bei den Fondsfrauen aktiv bleiben zu wollen.