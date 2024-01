Neue Aufgabe für Lingohr Asset Management: Seit dem 1. Januar übernehmen Spezialisten der Düsseldorfer Fondsboutique auch das Management für mehrere Fonds aus dem Hause Keppler. Unter den neuerdings von Lingohr betreuten Fonds ist die Produktpalette „Global Advantage Funds“ von Keppler sowie einige weitere Mandate.

Hintergrund ist der Rückzug von Altmeister Michael Keppler: Der Value-Profi scheidet nach mehr als 30 Jahren Tätigkeit aus dem aktiven Unternehmerleben aus, heißt es von Lingohr AM. In diesem Zuge gehen zahlreiche Publikumsfonds des Hauses in die neue Betreuung über.

Keppler und Lingohr arbeiten schon länger zusammen

Dass ausgerechnet Lingohr zur neuen Heimat der Keppler-Fonds wird, ist kein Zufall. Bereits seit vielen Jahren arbeiten die beiden Gesellschaften zusammen. Im gemeinsam betreuten Fonds „Keppler Lingohr Global Equity“ gab Keppler AM die Länderzusammensetzung des Portfolios vor, Lingohr AM wählte die Einzeltitel aus.

Dyrk Vieten, Geschäftsführer von Lingohr AM und ebenfalls Geschäftsführer der Beteiligungsgesellschaft Amauris Invest, zu der Lingohr seit Frühjahr 2022 gehört, weist in seinem Linkedin-Profil auch einen bestehenden Job als „Partner/Berater“ von Keppler aus.

„Im nächsten Schritt integrieren wir die Publikumsfonds von Keppler Asset Management in die Struktur von Lingohr Asset Management“, kündigt Vieten nun an. Bei Lingohr – das wie Keppler auf Value-Investing spezialisiert ist – wolle man die Keppler-Fonds „im Sinne der wertorientierten Investoren weiterhin aktiv betreuen“. Man wolle die Anlageansätze von Keppler weiterführen. Auch soll Value-Profi Michael Keppler in der neuen Konstellation nicht ganz aus der Welt sein: Er werde weiterhin im Verwaltungsrat der ‚Global Advantage Funds Sicav‘ mitwirken, kündigt Lingohr an.

Erst im vergangenen November hatte Lingohr eine andere Value-Strategie in die eigene Palette übernommen: den im Jahr 2000 aufgelegten Starcapital Equity Value plus.

Keppler AM wurde 1992 in New York gegründet. Namensgeber Michael Keppler setzt ganz auf den Value-Stil. Unter dem Namen „Keppler Ratio“ entwickelte er eine eigene Kennzahl, die die Rendite pro Einheit des erwarteten Verlusts angibt. Als bekannteste Strategien des Hauses listet Lingohr die Fonds „Global Advantage Major Markets High Value“, „Global Advantage Emerging Markets High Value“ und „Keppler-Global Value-Invest“ auf.