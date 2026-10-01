Goldman Sachs
Goldman Sachs AM holt Kevin Dunzel
Für Österreich zuständig Goldman Sachs AM holt Kevin Dunzel
Kevin Dunzel ist seit Oktober 2026 für Goldman Sachs Asset Management (GSAM) tätig. Das bestätigte er auf Linkedin. Als Executive Director im Drittvertrieb (Third Party Wealth) für Deutschland und Österreich betreut er den österreichischen Markt sowie große Kunden in Deutschland. Zuvor war Dunzel für Natixis Investment Managers tätig.
Dunzel berichtet direkt an Max Bock, der als Managing Director das Third-Party-Wealth-Geschäft für Deutschland und Österreich seit dem 1. Juli 2026 leitet. Sein Team betreut Banken, Vermögensverwalter und Fondsplattformen.
GSAM verwaltet nach eigenen Angaben rund 4,04 Billionen US-Dollar (Stand: 30. Juni 2026).
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