Zwei Neuzugänge Kevin Dunzel und Nikolaus Weilhartner verstärken Vertriebsteam von Natixis IM

Natixis Investment Managers erweitert sein Vertriebsteam in Deutschland und Österreich: Kevin Dunzel verstärkt ab sofort als leitender Vertriebsdirektor (Senior Sales Director) das Team Deutschland und Österreich. Er ist zukünftig für die Betreuung institutioneller und Wholesale-Kunden in Österreich sowie globaler Kundenmandate in Zentral- und Ostereuropa verantwortlich und berichtet in dieser Rolle an Patrick Sobotta, Geschäftsführer und Leiter der Region Zentral- und Osteuropa bei Natixis.

Der studierte Betriebswirt Dunzel verfügt über gut zehn Jahre Berufserfahrung in der Finanzbranche und war zuvor für DWS International tätig. Hier arbeitete er mehrere Jahre im Vertrieb als Investment Spezialist Multi Asset & ESG und zuletzt als Senior Coverage Specialist im Bereich Banken, Discretionary Portfolio und Asset Manager. In dieser Tätigkeit war er für den Vertrieb von aktiven Strategien und ausgewählten alternativen Investments zuständig.

Nikolaus Weilhartner ist ebenfalls seit November bei Natixis IM, wie er auf seinem Linkedin-Profil bekannt gegeben hat. Er arbeitet hier zukünftig als Verkaufsleiter (Sales Director). Weilhartner war zuvor mehrere Jahre bei Union Investment Institutional beschäftigt.

Nach Erik Crawford, Victoria Sophie Glade und Christian Müller sind Dunzel und Weilhartner der vierte und fünfte Neuzugang im Frankfurter Team von Natixis Investment Managers. Das Unternehmen mit Hauptsitzen in Paris und Boston will das Geschäft in Deutschland, aber auch Österreich, Mittel- und Osteuropa langfristig ausbauen.

Natixis Investment Managers verwaltet nach eigenen Angaben ein Vermögen von mehr als 1,2 Billionen US-Dollar und gehört zum Geschäftsbereich Global Financial Services der Groupe BPCE, der zweitgrößten Bankengruppe Frankreichs.