Der ehemalige SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat einen neuen Job: Er leitet künftig bei Finanzwende den Bereich Steuern, Verteilung und Lobbyismus.

Von der Politik in die Vereinsarbeit Kevin Kühnert geht zu Finanzwende

Kevin Kühnert übernimmt bei der Bürgerbewegung Finanzwende die Leitung des Bereichs Steuern, Verteilung und Lobbyismus. Das hat der Verein bekannt gegeben.

Kühnert begründet seinen Wechsel in der Mitteilung damit, dass extreme Ungleichheit nicht nur Lebenschancen verbaue, sondern auch Debatten in Medien und Politik verzerre. Reichtum werde weltweit immer offener als Machtinstrument missbraucht. Es brauche starke überparteiliche Anstrengungen, um sich dem entgegenzustellen. „Finanzwende ist auf dem besten Weg, ein effektives Gegengewicht der Finanzlobby zu werden - und ich möchte aktiv dazu beitragen, dass dieses Mammutprojekt gelingt.“

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Der 36-Jährige war zuvor fast 20 Jahre lang in der SPD aktiv. Von 2017 bis 2021 führte er die Jusos als Bundesvorsitzender, anschließend war er bis Herbst 2024 Generalsekretär der SPD. Bei der Bundestagswahl 2021 gewann er das Direktmandat in Berlin Tempelhof-Schöneberg. Kühnerts Stelle ist laut Finanzwende-Mitgründer und Vorstand Gerhard Schick eine von 15 neuen Positionen bei Finanzwende im Jahr 2025.

Finanzwende wurde 2018 anlässlich des zehnten Jahrestages der Lehman-Brothers-Pleite gegründet. Der Verein finanziert sich nach eigenen Angaben unabhängig, hat mehr als 17.000 Mitgliedern und setzt sich für stabilere, faire und nachhaltige Finanzmärkte ein.