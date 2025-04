KfW steigt erstmals in Blockchain-Pfandbrief ein

Die KfW-Bankengruppe hat erstmals als Investorin in einen digitalen, Blockchain-basierten Pfandbrief investiert. Wie die Förderbank mitteilte, erwarb sie am 25. April 2025 Anteile im Wert von 10 Millionen Euro am Kryptowertpapier der Berlin Hyp für ihr Liquiditätsportfolio.

Bei dem Wertpapier handelt es sich um den ersten digitalen Hypothekenpfandbrief Deutschlands, der im August 2024 mit einem ...