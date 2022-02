Kfz-Policen Diese Versicherer bieten die günstigsten Telematik-Tarife

Der Kfz-Versicherer Huk-Coburg bietet die besten Telematik-Tarife. Zu diesem Ergebnis kommt jedenfalls die Stiftung Warentest in Ausgabe 2/2022 ihrer Zeitschrift „Finanztest“. Im Preiskampf der Top-Tarife für junge Fahrer liegt der Tarif Classic Select von Huk24 mit jährlich 434 Euro an der Spitze. Zum Vergleich: Versicherer Ergo kommt mit seinem Tarif Best auf 558 Euro. Die Allianz verlangt für ihr Premium-Angebot sogar 801 Euro. Die Tarife der Generali, der Signal Iduna und der Württembergischen Versicherung tauchen in diesem Test nicht auf.

Hohe Rabatte erhalten Autofahrer bei Telematik-Tarifen, weil sie ihren Fahrstil messen lassen. Und genau hier machen sich die Experten der Stiftung Warentest Sorgen. Sie sagen, die Versicherer würden noch nicht klar kommunizieren, wofür sie die Daten genau nutzen. Untersucht haben sie die Datenschutzerklärungen von neun Telematik-Tarifen. Mehr als die Hälfte dieser Texte weise Mängel auf. Zudem sei in einigen Fällen unklar, wie die Versicherer die Daten auswerten, um den Score-Wert zu errechnen. Die besten Noten für den Datenschutz erhielten Allianz, Huk24 und LVM.