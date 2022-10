GDV berichtet Wildunfälle kosten Kfz-Versicherer 2,6 Millionen Euro täglich

Die deutschen Autoversicherer haben im vergangenen Jahr rund 284.000 Wildunfälle gezählt, so der Versichererverband GDV. Damit stoßen rein rechnerisch täglich fast 800 Wildtiere mit kaskoversicherten Pkw zusammen. Für Schäden aus solchen Unfällen haben die Versicherer mehr als 940 Millionen Euro gezahlt, das entspricht rund 2,6 Millionen Euro täglich.

Im Jahr zuvor hatten die Kfz-Versicherer für 272.000 Wildunfälle gut 850 Millionen Euro gezahlt.

Reparaturen werden teurer

Wie die Daten des GDV weiter zeigen, sind die Schäden nach Wildunfällen binnen eines Jahres im Schnitt um rund 6 Prozent teurer geworden. 2021 zahlten die Versicherer für einen Wildunfall mehr als 3.300 Euro, 2020 waren es noch 3.100 Euro. „Ein Grund für den Anstieg sind höhere Preise für Karosserieteile, die nach Wildunfällen häufig ausgetauscht werden müssen“, sagt GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen.

Besonders hoch sei das Risiko für Wildunfälle von Oktober bis Dezember und in den Monaten April und Mai, warnt sagt Asmussen. Gerade in den kommenden Monaten rät er Autofahrern daher, besonders vorsichtig zu sein. So sollten Fahrer am Rand von Wiesen, Feldern und Wäldern vor allem in der Dämmerung langsamer fahren. Wenn Wild auf der Straße oder am Straßenrand auftaucht, sollten sie das Fernlicht abblenden und langsam fahren. „Riskante Ausweichmanöver sind nicht ratsam: Die Kollision mit einem anderen Auto oder einem Baum ist in der Regel gefährlicher als der Zusammenprall mit einem Wildtier“, sagt Asmussen.

Verhaltenstipps nach einem Wildunfall

Wer trotzdem in einen Unfall mit einem Wildtier verwickelt wird, sollte laut GDV folgendermaßen vorgehen:

Unfallstelle sichern: Warnblinklicht einschalten, Warndreieck aufstellen.

Die Polizei benachrichtigen.

Ein verletztes oder getötetes Tier möglichst nicht anfassen. Das Bergen des Tieres ist Aufgabe des Försters oder Jagdpächters.

Fotos vom Unfallort, vom Tier und vom Fahrzeug machen. Das ist hilfreich für eine schnelle Schadenbearbeitung.

Eine Wildunfallbescheinigung von Polizei, Förster oder Jagdpächter ausstellen lassen.

Den Versicherer anrufen, bevor die Wildspuren beseitigt sind oder das Fahrzeug repariert, verschrottet oder verkauft wird.

