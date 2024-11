Die meisten Autofahrer, die ihre Kfz-Versicherung wechseln möchten, müssen sich bis zum 30. November entscheiden. Angesichts der seit Jahren kontinuierlich steigenden Prämien suchen viele Versicherte nach günstigeren Alternativen. In diesem Umfeld bewirbt die Allianz aktuell eine zweijährige Preisgarantie für Neukunden in der Kfz-Versicherung – allerdings ist das Angebot an Bedingungen geknüpft.

Wer die Garantie nutzen möchte, muss nicht nur bis Jahresende einen Vertrag in den höherpreisigen Produktlinien „Komfort“ oder „Premium“ abschließen, sondern auch einen kostenpflichtigen Zusatzbaustein hinzubuchen.

Bedingungen und Einschränkungen

Die beworbene Preisgarantie gilt nur für Neuverträge mit Start zum 1. Januar 2025. Der Versicherer verzichtet dabei zwar auf Beitragsanpassungen durch die allgemeine Kosten- und Schadenentwicklung sowie durch Änderungen der Regional- und Typklassen. Aber: Bei Schäden oder Änderungen der Fahrleistung behält sich das Unternehmen dennoch Preiserhöhungen vor.