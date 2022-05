Kfz-Versicherungen im Ländervergleich Wo sich die Deutschen gegen Autodiebe absichern

Schlechte Nachricht für Berlins Autofahrer: Die Bundeshauptstadt ist Spitzenreiter bei Autodiebstählen. Langfinger entwendeten dort im vergangenen Jahr mit 344 je 100.000 zugelassenen Kraftfahrzeugen so viele Autos wie in keinem anderen Bundesland. Das zeigen die Daten der Polizeilichen Kriminalstatistik des Bundeskriminalamts und der Bestand an Personenkraftwagen laut Kraftfahrtbundesamt.

Trotz dieser hohen Diebstahlquote verzichten die Berliner besonders häufig auf umfassenden Schutz für ihren Wagen. Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt wählen sie 5 Prozent seltener einen Teil- oder Vollkaskoschutz. Das ermittelten jetzt die Betreiber von Deutschlands größtem Online-Vergleichsportal. Aus allen über Check24 abgeschlossenen Kfz-Versicherungen berechneten sie eine Kaskoquote als Index.

Ländervergleich in Sachen Kfz-Versicherung © CHECK24 Vergleichsportal GmbH München

Die mit 0,95 sehr niedrige Abschlussquote in Berlin lässt sich teilweise mit den dort höheren Kosten der entsprechenden Versicherungen erklären. Denn eine hohe Diebstahlquote führt zu höheren Beiträgen der Versicherer: Die Kaskoversicherung wird umso teurer, je häufiger Kraftfahrzeuge gestohlen werden. Dies könnte ein Grund für die Entscheidung der Berliner gegen den Diebstahlschutz sein.

Ebenfalls selten kaskoversichert sind der Statistik zufolge Autos im Saarland und in Baden-Württemberg. Die Anzahl der Diebstähle liegt in diesen Bundesländern jedoch auch jeweils unter dem Bundesdurchschnitt. Insgesamt sind die südlichen Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg am sichersten für Pkw-Halter: Auf 100.000 Zulassungen kommen dort nur 15 beziehungsweise 16 Diebstähle.

Hoher Kaskoanteil im Norden und Osten

Hamburg und Brandenburg belegen hingegen die Plätze zwei und drei bei den meisten Autodiebstählen. Die Einwohner dieser Regionen sind jedoch besser geschützt als der Bundesdurchschnitt. Im Vergleich zu allen Bundesländern schließen die Pkw-Halter aus Hamburg und Brandenburg 6 Prozent häufiger eine Kaskoversicherung ab und sogar 12 Prozent häufiger als Berliner.

Und die Besitzer von Autos aus Schleswig-Holstein sind dagegen zwar seltener von Diebstählen betroffen. Denn im nördlichsten Bundesland wurden im vorigen Jahr lediglich 42 Kraftfahrzeuge je 100.000 Zulassungen als gestohlen gemeldet. Dennoch haben Schleswig-Holsteiner eine vergleichsweise hohe Kaskoquote und liegen 5 Prozent deutlich über dem Bundesdurchschnitt.

„Eine Kaskoversicherung kommt für die Wiederbeschaffungskosten beim Diebstahl eines Autos auf“, erklärt Rainer Klipp, Geschäftsführer Kfz-Versicherungen bei Check24. „Es gibt jedoch Bedingungen, die dabei beachtet werden müssen. Der Wagen muss beispielsweise gewissenhaft abgeschlossen sein und ein Diebstahl direkt der Polizei und der Versicherung gemeldet werden.“