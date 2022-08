Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

In einer Welt voller Krisen – gerne spricht man im Moment auch von einer VUCA-Welt (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity) – ist es schwierig, den Überblick zu behalten und die richtigen Schwerpunkte zu setzen. Die Klimakatastrophe scheint im Moment stark an Beachtung zu verlieren: Ukraine-Krieg, Inflation und Gasknappheit, aber auch die Bedrohung durch ein zunehmend aggressiver auftretendes, totalitäres China, dominieren eher die Diskussion.

Und sie dominieren nicht nur die Diskussion, sondern auch das Verhalten der Verbraucherinnen und Verbraucher, denn Nachhaltigkeitsaspekte scheinen deutlich in den Hintergrund zu rücken. Das hat auch eine aktuelle Umfrage der Sparkassen DirektVersicherung eindrücklich gezeigt.

Zahlen, Fakten, Kosten

In der Umfrage ging es darum, was Kfz-Versicherte von einem Umwelttarif halten würden, der gegen Mehrbeitrag CO2-Kompensationen beinhalten würde. Es wurden vier Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Die Ergebnisse der Umfrage sind eindeutig. Nur 10 Prozent der Teilnehmenden würden einen Klima-Zuschlag von bis zu 50 Euro bezahlen wollen, 2 Prozent einen Zuschlag von mehr als 50 Euro. 74 Prozent gaben an, dass sie sich um diese Angelegenheit lieber selbst kümmerten. 14 Prozent sagten: „Die Idee ist unsinnig; CO2-Ausstoß kann man gar nicht kompensieren.“

In der Tat: Geht es nach den „Klimafrage-Puristen“, ist jede Kompensation ohnehin Augenwischerei. Nur hundertprozentige Vermeidung ist die Lösung. Also keine Autos mehr – und damit auch keine Kfz-Versicherung. Eine mögliche Alternative könnte das Heraussaugen von CO2 aus der Atmosphäre (das sogenannte „Direct Air Capture“) sein, so wie es das Schweizer Start-up Climeworks betreibt. Für eine Tonne CO2 fallen im Moment allerdings um die 600 Dollar an. Man erwartet, dass diese Kosten erst in den nächsten zehn bis zwölf Jahren auf 150 Dollar die Tonne sinken könnten.

Wenn aber das eigene, für Fahrten zum Arbeitsplatz unverzichtbare Auto mit der dazugehörigen Jahresfahrleistung beispielsweise vier Tonnen CO2 in die Luft bläst, dann ist die Elimination von CO2 mittels Direct Air Capture mit in diesem Fall 2.400 Dollar pro Jahr um ein Vielfaches teurer als die Kfz-Versicherung selbst.