Tarifanalyse Kfz-Versicherung für E-Autos bis zu einem Drittel günstiger

Die Kfz-Versicherung für ein Elektroauto kann bis zu einem Drittel günstiger sein als für einen vergleichbaren Verbrenner. Das zeigen Beispielberechnungen der Betreiber von Deutschlands größtem Online-Vergleichsportal Check 24. Demnach kostet der Vollkaskoschutz beispielsweise für einen BMW i3/s im Schnitt der fünf günstigsten Anbieter 273 Euro im Jahr. Für einen vergleichbar motorisierten BWM 116i zahlen Verbraucher dagegen 403 Euro jährlich. Die Kfz-Versicherung für den Stromer kostet damit 32,3 Prozent weniger.

>>Vergrößern! Grafik: Check 24

Beliebte Elektroautos ohne Pendant mit Verbrennungsmotor, wie zum Beispiel den Tesla Model 3 versichern Verbraucher in dem jeweils Beispielfall durchschnittlich ab 529 Euro jährlich. Beim Tesla Model S schlägt die Vollkaskoversicherung mit im Schnitt 796 Euro zu Buche, für einen Mercedes-Benz EQV werden 439 Euro fällig. Quelle: Check 24

Nicht ganz so deutlich fällt der Kostenvergleich zwischen einem Ford Mustang Mach-e und dem benzinbetriebenen Ford Mustang 2.3 aus. Und auch den elektrischen Mini Cooper SE versichern Verbraucher um mehr als 22 Prozent günstiger als einen Cooper S mit Verbrennungsmotor. Beim Vergleich von insgesamt 28 untersuchten Elektromodellen mit einem vergleichbaren Verbrenner versichern Verbraucher in 20 Fällen das E-Auto günstiger. Nur in acht Fällen koste die Kfz-Versicherung des Verbrenners laut Check 24 weniger.

„Unsere Berechnungen zeigen, dass die Kfz-Versicherung für Elektroautos häufig günstiger ist als für vergleichbare Verbrenner“, sagt Rainer Klipp, Geschäftsführer Kfz-Versicherungen bei Check 24. „Versicherer kalkulieren für jedes Pkw-Modell Faktoren wie Unfallhäufigkeit oder die Anzahl an Diebstählen. Fahrer von E-Autos scheinen oft sicherer im Verkehr unterwegs zu sein als Halter von Verbrennern.“ Bei der Policen-Auswahl sollten Verbraucher aber darauf achten, dass ihr Tarif auch den Akku des E-Autos ausreichend mitversichern.