Ärger mit extrem langen Wartezeiten bei der Schadenbearbeitung, hohe Verluste dank dramatischer Kostensteigerungen oder gar Teil-Rückzüge aus dem Geschäft mit Kfz-Policen – diese Nachrichten beherrschen seit Monaten die Schlagzeilen in der Fachpresse in Sachen Kfz-Versicherung. Hinzu reißt die Kritik der Kunden in den sozialen Medien und Bewertungsportalen an den Anbietern nicht ab. Keine Frage, die Sparte ist in der Krise.

Studie misst angeblich hohe Kundenzufriedenheit

In einer aktuellen Untersuchung des Marktforschungsunternehmens Deutsches Institut für Service-Qualität (DISQ) im Auftrag des Senders NTV bildet sich das jedoch kaum ab. Die Studienautoren behaupten, dass die Kfz-Versicherer insgesamt auf eine hohe Kundenzufriedenheit bauen können. Daher sei auch die Wechselbereitschaft eingeschränkt.

Wobei das DISQ selbst feststellt, dass fast ein Drittel der Kunden von Direktversicherern in den vergangenen drei Jahren mindestens einmal den Anbieter gewechselt haben oder dies planen. Bei den Filialversicherten trifft dies auf jeden sechsten Befragten zu. In Sachen Schadenregulierung vermag zumindest ein Teilergebnis die aktuelle Situation ein Stück weit widerzuspiegeln. So zeigt sich von den befragten Betroffenen weniger als jeder Zweite mit dieser sehr zufrieden.



Wenige Informationen zur Untersuchungsmethodik

Die Angaben der Autoren zur Methodik sind dürftig: In die Kundenbefragung zwischen März und Juli 2024 über ein sogenanntes Online-Access-Panel flossen 3.701 Bewertungen von Verbrauchern mit einer Kfz-Versicherung ein. Im Mittelpunkt der Befragung standen die Kundenmeinungen zu den Aspekten Preis-Leistungs-Verhältnis zu 25 Prozent, Vertragsleistungen (25 Prozent), Service (20 Prozent) und Transparenz/Verständlichkeit (10 Prozent). Darüber hinaus flossen die Bereitschaft zur Weiterempfehlung und Kundenärgernisse zu jeweils 10 Prozent in das Gesamturteil ein. In der Einzelauswertung wurden alle Unternehmen berücksichtigt, zu denen sich mindestens 100 Kunden geäußert hatten.

Direktversicherer schneiden minimal besser ab

Die Verbraucherbefragung erbringt laut DISQ gute Noten auf breiter Front. Dabei schneiden die Kfz-Direktversicherer (76,1 Punkte) insgesamt noch leicht besser ab als die Filialversicherer (75,9 Punkte). Das Kundenurteil „sehr gut“ können sich jedoch nur vier Unternehmen sichern – jeweils zwei Filial- und zwei Direktversicherer.

In den Teilrankings wird der Service von den Kunden am positivsten beurteilt. Bei den Filialversicherern geben mehr als 84 Prozent der Befragten an, hiermit insgesamt zufrieden zu sein; der Service vor Ort schneidet hierbei am besten ab. Bei den Direktversicherern überzeugt am meisten der Internetauftritt beziehungsweise die App. Der Service insgesamt wird hier sogar von mehr als 85 Prozent der Kunden positiv bewertet.

Fragwürdige Benotung

Wie bei anderen Befragungen dieser Art fällt die anbieterfreundliche Skalierung der Studienautoren auf. Es konnten bis zu 100 Punkte erreicht werden. Ergebnisse schon über 80 Punkte bekommen dabei als DISQ-Qualitätsurteil ein „sehr gut“, während 70 Punkte bereits für ein „gut“ ausreichen. Dies ist offensichtlich dem Geschäftsmodell geschuldet, bei dem prämierte Unternehmen Siegel zu Vertriebs- und Marketingzwecken erwerben können.

Ranking der Kfz-Direktversicherer

Der beliebteste Kfz-Direktversicherer heißt Cosmos Direkt. Besonders zufrieden zeigen sich die Kunden mit dem Service (gut 94 Prozent positive Bewertungen) sowie dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Die im Mitbewerbervergleich höchste Weiterempfehlungsbereitschaft (Net Promoter Score: plus 52,7) trägt ebenfalls zum Abschneiden bei.

Huk24 nimmt den zweiten Rang ein, wobei mit fast 93 Prozent positiven Bewertungen laut der Autoren insbesondere die hohe Zufriedenheit mit den Vertragsleistungen hervorsticht. Auf Rang drei landet das Insurtech Friday. Von den elf berücksichtigten Anbietern landet die Barmenia Direkt mit deutlichem Punktabstand auf dem letzten Platz. Die komplette Ergebnisübersicht gibt es hier.

Ranking der Kfz-Filialversicherer

Marktführer Huk-Coburg sichert sich bei den Filialversicherern den ersten Rang. Führend ist das Unternehmen laut Studie etwa in puncto Vertragsleistungen: Fast 92 Prozent der Versicherten geben an, mit diesem Aspekt zufrieden zu sein. Hinzu kommen sehr hohe Zufriedenheitswerte in den Bereichen Service und Transparenz/Verständlichkeit. Bemerkenswert: Der unter den Filialversicherern geringste Anteil an Kundenärgernissen soll ebenfalls zum Spitzenplatz beitragen. Dabei hatte die Huk-Coburg im Frühjahr noch riesige Probleme und Kundenärger wegen gewaltiger Rückstände bei der Schadenbearbeitung.

In der folgenden Bilderstrecke zeigen wir Ihnen die Top 10 bei den Kfz-Filialversicherern samt Gesamtwert der Studie und DISQ-Urteil.