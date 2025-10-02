Im Ranking, welche Kfz-Versichere eine besonders hohe Kundenorientierung bieten, gibt es im Vorjahresvergleich leichte Veränderungen. Die Untersuchungsmethodik ist fragwürdig.

Eine aktuelle Studie sieht viele zufriedene Kfz-Versicherungskunden. Doch die Realität sieht anders aus.

Zum 16. Mal hat das Marktforschungsunternehmen Servicevalue die Servicequalität und Kundenorientierung der Kfz-Versicherer unter die Lupe genommen. Der „ServiceAtlas Kfz-Versicherer 2025“ beruht auf einer im August und September durchgeführten Onlineumfrage. Das Unternehmen selbst spricht von einer Wettbewerbsanalyse.

Die Befragten konnten bis zu zwei Anbieter bewerten, bei denen sie in den vergangenen zwölf Monaten Kunde waren. Im Rahmen der Umfrage kamen 3.573 Urteile zu 31 Kfz-Serviceversicherern und 1.417 Urteile zu 13 Kfz-Direktversicherern zustande.

Welche Inhalte zu Kfz-Versicherern abgefragt werden

Die Befragten müssen Urteile anhand einer fünfstufigen Antwortskala von 1 (ausgezeichnet) bis 5 (schlecht) zu 35 sogenannten Service- und Leistungsmerkmalen, unterteilt auf sieben Teildimensionen, abgeben:

Produkte (Tarifauswahl und -vielfalt; Transparenz der Tarife und Angebote, Qualität der Produkte, Deckungs-/Leistungserweiterungen, Bonusmöglichkeiten, Flexibilität der Produkte)

(Tarifauswahl und -vielfalt; Transparenz der Tarife und Angebote, Qualität der Produkte, Deckungs-/Leistungserweiterungen, Bonusmöglichkeiten, Flexibilität der Produkte) Kundenberatung (Beratungsqualität, Eingehen auf Kundenbedürfnisse, Verbindlichkeit von Aussagen, Abfrage aller relevanten Kriterien, Passgenauigkeit des Angebotes)

(Beratungsqualität, Eingehen auf Kundenbedürfnisse, Verbindlichkeit von Aussagen, Abfrage aller relevanten Kriterien, Passgenauigkeit des Angebotes) Kundenkommunikation (Kontaktmöglichkeit mit Mitarbeitern, schriftliche Unterlagen/Werbung/Flyer, Verständlichkeit der Kommunikation, Internetauftritt, Übersichtlichkeit der Website)

(Kontaktmöglichkeit mit Mitarbeitern, schriftliche Unterlagen/Werbung/Flyer, Verständlichkeit der Kommunikation, Internetauftritt, Übersichtlichkeit der Website) Preis-Leistungs-Verhältnis (Preis-Leistungs-Verhältnis, Kostentransparenz)

(Preis-Leistungs-Verhältnis, Kostentransparenz) Schadenregulierung (Reaktionsgeschwindigkeit im Schadenfall, Einhalten von Zusagen im Schadenfall, Unkompliziertheit und Nachvollziehbarkeit der Schadenabwicklung, Regulierungsumfang im Schadenfall, aktives Schadenmanagement)

(Reaktionsgeschwindigkeit im Schadenfall, Einhalten von Zusagen im Schadenfall, Unkompliziertheit und Nachvollziehbarkeit der Schadenabwicklung, Regulierungsumfang im Schadenfall, aktives Schadenmanagement) Kundenservice (Freundlichkeit und Höflichkeit, Eigeninitiative sowie Hilfsbereitschaft der Mitarbeiter, Qualität der allgemeinen Anliegenbearbeitung, Schnelligkeit bei der Abwicklung allgemeiner Anliegen, angebotene (Service-)Zusatzleistungen, Fehlerfreiheit, Umgang mit allgemeinen Beschwerden und Reklamationen)

(Freundlichkeit und Höflichkeit, Eigeninitiative sowie Hilfsbereitschaft der Mitarbeiter, Qualität der allgemeinen Anliegenbearbeitung, Schnelligkeit bei der Abwicklung allgemeiner Anliegen, angebotene (Service-)Zusatzleistungen, Fehlerfreiheit, Umgang mit allgemeinen Beschwerden und Reklamationen) Kundenbetreuung (Belohnung von Kundentreue, Leistungserweiterungs- oder Wechselangebote zu günstigeren Tarifen, regelmäßige Überprüfung von Versicherungsumfang und -beiträgen)

Generell sind die Kunden der Service- und Direktversicherer am zufriedensten mit der Freundlichkeit und Höflichkeit der Mitarbeiter sowie der Reaktionsgeschwindigkeit im Schadenfall, so das Fazit der Servicevalue-Tester. Verbesserungspotenzial gibt es aus Sicht der Befragten bei ihren Anbietern, ,wenn es darum geht, Kundentreue zu belohnen.

So werden die Anbieter bewertet

Die Angaben zur Methodik sind dünn: Servicevalue gibt regelmäßig an, aus den Antworten ein Gesamtergebnis als ungewichteten Mittelwert aller Teildimensionen zu berechnen. Dabei liefern die Teildimensionen selbst einen ungewichteten Mittelwert aus den jeweiligen Service- und Leistungsmerkmalen.

Alle Unternehmen, die auf der Gesamtebene sowie in den Teildimensionen einen überdurchschnittlichen Wert erzielen, bekommen die Note „gut“. Wer über dem Durchschnitt der „guten“ Gesellschaften liegt, erhält die Note „sehr gut“. Weitere Informationen zur Erhebungsmethode und zu den Gesamtergebnissen können in diesem Studienflyer nachgelesen werden.

Wie Servicevalue beim Auszeichnen nachhilft

Die Vorgehensweise von Servicevalue wird immer wieder kritisiert, unter anderem von Verbraucherschützern. Die Bewertungslogik führt statistisch zwangsläufig zu einer hohen Zahl von auszuzeichnenden Unternehmen, weil nur die relativen Ergebnisse im Verhältnis der bewerteten Unternehmen zueinander eine Rolle spielen, aber keine absoluten Ergebnisse der tatsächlichen Befragtenbewertung, die zudem nicht veröffentlicht werden.

In der aktuellen Untersuchung werden nicht weniger als 18 von 31 berücksichtigen Anbietern in der Kfz-Versicherung ausgezeichnet.

Die Praxis ist erfahrungsgemäß dem Geschäftsmodell der Kölner geschuldet, bei dem prämierte Unternehmen Siegel zu Vertriebs- und Marketingzwecken erwerben können. Der Wert der individuellen Auszeichnung für ein Unternehmen ist bei der Vielzahl vermeintlicher Sieger jedoch als fragwürdig einzustufen. Dennoch nutzen viele Unternehmen Siegel in ihrer Markenkommunikation.

Direktversicherer: DA Direkt der große Aufsteiger

Bei den KFZ-Direktversicherern erhalten sechs von 13 untersuchten Anbietern die Top-Note. Dabei schaffen die DA Direkt, GVV Direkt und die Volkswagen Autoversicherung den Aufstieg unter die „sehr guten“ Gesellschaften. Admiral Direkt und Bavaria Direkt zählen indes nur noch zur Riege der mit „gut“ bewerteten Versicherer.

Die DA Direkt, die zur Zurich Gruppe Deutschland gehört, setzt sich zudem direkt an die Spitze des Gesamtrankings und fährt in vier Kategorien den Einzelsieg ein (Produkte, Kundenberatung, Kontenkommunikation und Schadenregulierung).

Gruppe der top-bewerteten Serviceversicherer wächst

In der Gesamtwertung der Serviceversicherer erhalten zehn Anbieter ein „sehr gut“, das ist einer mehr als 2024. Generali, Ergo und VGH Versicherungen sind nach einem Jahr Abstinenz wieder in die Spitzengruppe zurückgekehrt. Aus dieser herausgefallen sind dafür die Provinzial und die SV Sparkassenversicherung. Nur die ADAC Versicherungen, Allianz, Concordia und LVM gehören in allen sieben Kategorien zu den „sehr guten“ Anbietern.

