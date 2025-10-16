Kfz-Versicherung: Fast jeder Fünfte will seinen Anbieter wechseln, so das Ergebnis einer Studie. Welche Menschen besonders treue Kunden sind und wer am ehesten wechselt.

Yougov-Befragung Welche Kunden ihrem Kfz-Versicherer treu bleiben – und welche nicht

Fast jeder fünfte Autobesitzer will noch in diesem Jahr seinen Versicherer wechseln: Männer und FDP-Wähler sind dabei besonders wechselbereit.

Nur gut eineinhalb Monate vor dem Stichtag für den Kfz-Versicherungswechsel scheint die Wechselbereitschaft der Deutschen auf den ersten Blick überschaubar. Doch ein genauer Blick auf die Zahlen offenbart ein differenzierteres Bild – vor allem, wenn man die relevante Zielgruppe isoliert betrachtet.

Das Marktforschungsunternehmen Yougov hat am 12. Oktober knapp 13.000 Personen ab 18 Jahren in Deutschland zu ihren Wechselplänen bei der Kfz-Versicherung befragt. Die Erhebung erfolgte im Rahmen der Serie „Fragen des Tages“ – zu einem Zeitpunkt, an dem noch etwas mehr als ein Monat bis zum üblichen Stichtag am 30. November 2025 verbleibt.

Gesamtbild: Mehr als die Hälfte bleibt beim Versicherer

Auf den ersten Blick zeigt die Umfrage eine deutliche Zurückhaltung: 55 Prozent der Befragten haben ihre Kfz-Versicherung in diesem Jahr nicht gewechselt und haben dies definitiv auch nicht vor. Lediglich 5 Prozent haben bereits eine neue Police abgeschlossen, weitere 9 Prozent planen dies noch.

Doch diese Zahlen täuschen. Denn 22 Prozent der Befragten gaben an, gar kein Auto zu besitzen oder nicht für die Versicherung verantwortlich zu sein. Diese Gruppe ist für die Frage der Wechselbereitschaft naturgemäß irrelevant.

Bereinigte Betrachtung: Fast jeder fünfte Autobesitzer wechselt

Klammert man die Nicht-Autobesitzer und Nicht-Versicherungsentscheider aus der Rechnung aus, ergibt sich ein anderes Bild. Von den tatsächlich relevanten 78 Prozent der Befragten haben:

6,4 Prozent bereits gewechselt (fünf von 78)

11,5 Prozent planen noch einen Wechsel (neun von 78)

70,5 Prozent bleiben definitiv bei ihrem Versicherer (55 von 78)

11,5 Prozent machten keine eindeutigen Angaben

Insgesamt zeigen damit knapp 18 Prozent der tatsächlichen Autobesitzer und Versicherungsentscheider Wechselbereitschaft – haben also entweder bereits gewechselt oder planen dies noch.

Junge und Geringverdiener: Oft kein Auto vorhanden

Die Yougov-Erhebung liefert auch aufschlussreiche Einblicke in verschiedene Bevölkerungsgruppen – und zeigt dabei vor allem, wer überhaupt kein Auto besitzt oder nicht für die Versicherung zuständig ist.

Bei den unter 24-Jährigen gab jeder Dritte an, kein Auto zu besitzen oder nicht für die Kfz-Versicherung verantwortlich zu sein. Entsprechend planen 37 Prozent dieser Altersgruppe keinen Wechsel – schlicht, weil sie keine Kfz-Versicherung haben.

Einkommensschere wird deutlich sichtbar

Besonders markant zeigt sich der Zusammenhang zwischen Einkommen und Autobesitz. Bei Befragten mit einem monatlichen Einkommen bis 1.500 Euro liegt die Quote derjenigen ohne Auto oder Versicherungszuständigkeit bei 45 Prozent. Hier dürften sich viele schlicht kein eigenes Fahrzeug leisten können.

Ganz anders bei höheren Einkommen: Bei Befragten mit über 3.000 Euro monatlichem Einkommen beträgt dieser Anteil nur 10 Prozent – ein deutlicher Beleg dafür, dass nahezu alle Besserverdienenden ein Auto besitzen. Allerdings zeigt sich in dieser Gruppe auch die höchste Loyalität zum bisherigen Versicherer: 63 Prozent wollen definitiv nicht wechseln.

Rechnet man auch hier die Nicht-Autobesitzer heraus, ergibt sich bei der Einkommensgruppe über 3.000 Euro eine Nicht-Wechsel-Quote von 70 Prozent. Bei den niedrigeren Einkommensgruppen bis 1.500 Euro liegt die bereinigte Nicht-Wechsel-Quote deutlich niedriger – was darauf hindeutet, dass Geringverdiener mit Auto preissensibler agieren.

FDP-Wähler besonders wechselbereit

Darüber hinaus stellten die Forscher einen Zusammenhang zwischen politischen Parteipräferenzen und der Wechselbereitschaft fest. So gaben 18 Prozent der befragten FDP-Wähler an, ihre Kfz-Versicherung in diesem Jahr bereits gewechselt zu haben oder dies tun zu wollen.

Drastische Prämiensteigerungen

Die Wechselsaison 2025 findet vor dem Hintergrund dramatischer Entwicklungen in der Kfz-Versicherungsbranche statt. Die Preise für Kfz-Ersatzteile sind seit 2015 um mehr als 80 Prozent gestiegen – fast dreifach so stark wie die Inflation. Allein zwischen August 2024 und August 2025 verteuerten sich Ersatzteile um durchschnittlich 6 Prozent.

Die Folgen für die Versicherer sind gravierend: 2023 wiesen alle 50 größten Anbieter eine Combined Ratio von über 100 Prozent aus. Die Branche verzeichnete in den vergangenen zwei Jahren versicherungstechnische Verluste von fast fünf Milliarden Euro. Die Reaktion: 2024 verteuerten sich die Kfz-Prämien im Schnitt um mehr als 14 Prozent. Einzelne Versicherer wie die HDI erhöhten für bestimmte Risikosegmente die Preise um bis zu 50 Prozent.

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) rechnet für 2025 mit einer weiteren Steigerung der Schadeninflation um 4,5 Prozent. Damit dürfte der Preisdruck auf die Branche – und auf die Autofahrer – auch im kommenden Jahr hoch bleiben.

Die Finanzaufsicht Bafin fordert von den Versicherern, die Schadeninflation bei der Prämienkalkulation angemessen zu berücksichtigen. Dennoch dürften weitere starke Prämienerhöhungen in diesem Jahr ins Haus stehen. Die Yougov-Umfrage zeigt allerdings, dass die Mehrheit der Versicherten offenbar bei ihrem bisherigen Anbieter bleibt.