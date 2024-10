Die Wechselsaison in der Kfz-Versicherung steht vor der Tür. Der Makler Verivox hat nun vermeldet, dass Versicherungen in der Produktsparte aktuell im Schnitt 21 Prozent teurer sind als im Vorjahr. Das zeige der sogenannte Kfz-Versicherungsindex des Unternehmens. In die Auswertung flossen anonymisiert die Nutzerberechnungen bei Verivox vom 1. bis zum 25. September 2024 sowie für den gleichen Zeitraum 2023 ein. Das statistische Modell zeigt dabei die Preisentwicklung für Versicherungswechsler.

Schadeninflation bleibt hoch – Kfz-Branche bleibt in der Krise

Die Branche steckt bekanntlich in einer schweren Krise. Schon 2023 hatten die Anbieter ihre Preise im zweistelligen Prozentbereich erhöht, doch hatte das nicht ausgereicht, um die stark steigenden Kosten für Ersatzteile und Lohnkosten in Werkstätten zu kompensieren. Nach branchenweit vielen roten Zahlen häuften sich in diesem Jahr die Negativschlagzeilen über Teilrückzüge vieler Gesellschaften aus dem Geschäft mit Kfz-Policen und auch große Rückständen in der Schadenbearbeitung, die Anbietern wie Marktführer HUK-Coburg zu schaffen machten.

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) rechnet derweil mit einer Schaden-Kosten-Quote (Combined Ratio) von 106 Prozent für 2024. Worauf sich die Kunden einstellen müssen, sagte aktuell Huk-Coburg-Vorstand Jörg Rheinländer. So müssten die Beiträge in der Autoversicherung mindestens im niedrigen zweistelligen Bereich für 2025 angepasst werden, um nur eine schwarze Null zu erreichen. Betroffen seien auch die Bestandskunden.

Haftpflicht-Prämien laut Verivox 25 Prozent teurer

Auf die Kostenentwicklung weist auch Verivox hin und nennt die aus den eigenen Daten ermittelten Preiserhöhungen. Am höchsten fallen die Steigerungen demnach für Haftpflichtversicherte aus: Die Preise sind hier um 25 Prozent gestiegen. In der Teilkaskoversicherung liegen die Prämien 21 Prozent und in der Vollkaskoversicherung 20 Prozent über dem Vorjahr. Zahlen, die offenbar über den tatsächlichen Marktwerten liegen.

„Erste Versicherer haben ihre Tarife aktualisiert und setzen weitere Preisanpassungen um“, sagt Wolfgang Schütz, Geschäftsführer von Verivox Versicherungsvergleich. „Die Preissteigerungen im letzten Jahr haben noch nicht ausgereicht, um die Defizite der Kfz-Versicherer zu kompensieren. Deshalb hat sich auch die Bafin als Aufsichtsbehörde eingeschaltet und die Versicherer aufgefordert, weitere Maßnahmen zu ergreifen.“ Während der allgemeine Preisanstieg zuletzt deutlich zurückgegangen sei, bleibe die für Versicherer relevante Schadeninflation unvermindert hoch.

Trotz Prämiensteigerungen soll es weiterhin günstige Tarife geben

Auch wenn die Preise in allen Segmenten steigen, fänden Autofahrer immer noch günstige Tarife auf dem Markt und können durch einen Versicherungswechsel oft ein Viertel der Prämie sparen, behauptet Verivox ganz im Sinne des eigenen Geschäftsmodells. Die Differenz zwischen dem mittleren und dem günstigen Preissegment liege für Versicherungswechsler im Schnitt bei 26 Prozent. Am größten sei das Sparpotenzial mit 31 Prozent für Haftpflichtversicherte. „Trotz notwendiger Preisanpassungen bleiben günstige Preise für Wechselwillige ein wichtiges Vertriebsinstrument der Versicherer“, sagt Schütz.