Preisexplosion treibt vor allem junge Kunden zu Wechsel

Die Autofahrer in Deutschland müssen sich auf deutlich höhere Versicherungsbeiträge einstellen: Die Prämien für Kfz-Versicherungen liegen aktuell 24 Prozent über dem Vorjahresniveau. Den stärksten Anstieg verzeichnet die Vollkaskoversicherung mit einem Plus von 25 Prozent. Das zeigt der aktuelle Kfz-Versicherungsindex von Verivox.

Bei Teil- und Haftpflichtversicherungen fällt der Anstieg ähnlich aus. Die Teilkasko verteuert sich um 22 Prozent, die Haftpflicht um 23 Prozent.

„Die Vollkaskoversicherung bereitet den Versicherern besondere Probleme“, erklärt Wolfgang Schütz, Geschäftsführer vom Verivox-Versicherungsvergleich. „Die Teuerungsrate bei Ersatzteilen und Werkstattkosten liegt weit über der allgemeinen Inflation.“ Ein Ende der Preisspirale ist nicht in Sicht – Schütz rechnet mit weiteren Erhöhungen bis 2026.

Preisunterschiede zwischen den Tarifsegmenten

Die Analyse von Verivox zeigt deutliche Unterschiede zwischen den Tarifsegmenten: Während die durchschnittlichen Prämien stark gestiegen sind, fallen die Preise im günstigen Segment moderater aus. Der Unterschied zwischen mittleren und günstigen Tarifen beträgt über alle Versicherungsarten hinweg 28 Prozent. In der Haftpflicht sind es sogar 31 Prozent, in der Teilkasko 29 Prozent und in der Vollkasko 26 Prozent. „Die aktuellen Preiserhöhungen treffen nicht alle Tarife gleichermaßen“, erklärt Schütz.

Junge Fahrer zeigen sich wechselbereit

Eine aktuelle Yougov-Umfrage belegt: Die Preiserhöhungen führen besonders bei jungen Menschen zu Reaktionen. Mitte Oktober hatten bereits 8 Prozent der Versicherten einen neuen Vertrag für 2024 abgeschlossen, weitere 13 Prozent planen noch zu wechseln. Besonders hoch ist die Wechselbereitschaft bei den 18- bis 24-Jährigen: In dieser Altersgruppe haben 39 Prozent ihre Versicherung bereits gewechselt oder planen dies noch für 2024.

Die älteren Versicherungsnehmer reagieren zurückhaltender: Bei den über 55-Jährigen denken nur 12 Prozent über einen Wechsel nach. 80 Prozent dieser Altersgruppe bleiben bei ihrem aktuellen Anbieter – bei den jungen Fahrern sind es lediglich 44 Prozent.

Der Trend zeigt einen deutlichen Generationenunterschied im Umgang mit Versicherungen. Während die jüngere Generation aktiv auf Preiserhöhungen reagiert, bleiben ältere Versicherte ihrem Anbieter eher treu.