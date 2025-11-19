Trotz Fortschritten arbeiten die meisten Kfz-Versicherer weiterhin nicht profitabel. DAS INVESTMENT zeigt die Anbieter mit den höchsten und niedrigsten Combined Ratios im Markt.

Hohe Schadenkosten belasten die Kfz-Sparte weiterhin. Doch die Versicherer haben ihre Geschäftsergebnisse verbessert.

Die Wechselsaison in der Kfz-Versicherung läuft. Dieser Tage bekommen viele Kunden ihre Beitragsrechnung für das kommende Jahr. Die Prämienerhöhungen dürften erneut hoch ausfallen, der Makler Verivox spricht von durchschnittlich 7 Prozent.

Jährliche „Branchenmonitor“-Untersuchung

Doch damit dürften die Preissteigerungen im Schnitt geringer ausfallen als in den Vorjahren. Offenbar gelingt es der Sparte, langsam aus der Verlustzone zu kommen. Das zeigt auch der „Branchenmonitor 2025 Kraftfahrtversicherung“ des Forschungs- und Beratungsunternehmens Vers Leipzig, der die 50 größten Anbieter analysiert und damit rund 90 Prozent des gesamten Prämienvolumens abdeckt.

Demnach stiegen die Beitragseinnahmen der Anbieter 2024 sind im Vergleich zum Vorjahr um 11,1 Prozent und erreichten einen Wert von insgesamt 34,02 Milliarden Euro. Deutlich geringer erhöhten sich indes die Schadenleistungen: Diese beliefen sich nunmehr auf 30,80 Milliarden Euro, ein Plus von nur 2,5 Prozent.

Combined Ratio deutlich verbessert

Insgesamt verbesserte sich die Schaden-Kosten-Quote (Combined Ratio) damit erheblich und sank von 111,3 auf 104,0 Prozent. Damit liegt das Kfz-Geschäft aber weiterhin über der kritischen Marke von 100 Prozent. Sie bedeutet, dass ein Versicherungsunternehmen genau seine Ausgaben für Schäden und Betriebskosten durch die verdienten Prämien deckt.

Der Branchenmonitor zeigt, dass trotz der positiven Entwicklung lediglich elf von 50 Gesellschaften diesen Wert 2024 unterschritten. Auf der anderen Seite der Skala weisen nur noch drei statt im Vorjahr sieben Kfz-Versicherer eine Combined Ratio von über 120 Prozent auf.

Die Top 5 und die Flop 5

Doch welche Unternehmen hatten im Vorjahr die besten und welche die schlechtesten Kennzahlen. DAS INVESTMENT zeigt die Top 5 und die Flop 5 in einer Bilderstrecke. Auffällig: die beiden schlechtesten Ergebnisse kommen aus dem Haus der Nürnberger Versicherung. Neben dem Sachversicherer des Hauses ist die Schaden-Kosten-Quote auch bei der Tochtergesellschaft Garanta besonders hoch. Beide Werte verschlechterten sich zudem im Vorjahresvergleich gegen den Trend weiter,