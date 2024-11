Nächste Runde in der jährlichen „Branchenmonitor“-Auswertung des Beratungsunternehmens Vers Leipzig. Diesmal im Blickpunkt steht die schwer angeschlagene Kfz-Versicherung. Hier stiegen zwar die Beitragseinnahmen 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 5,1 Prozent und erreichten insgesamt 30,60 Milliarden Euro. Deutlich stärker aber erhöhten sich die Schadenleistungen, die sich nunmehr auf 30,04 Milliarden Euro beliefen, ein Plus von 15,2 Prozent. Untersucht wurden die 50 größten Anbieter, die laut der Autoren etwa 90 Prozent des Marktes abdecken.

Viele Kostentreiber in der Kfz-Versicherung

Die Analysten von Vers Leipzig nennen als Kostentreiber Unwetter im Juni oder August, die zusammengerechnet Schäden in Höhe von 900 Millionen Euro bei den Kraftfahrtversicherern verursachten. Dazu kämen hohe Ersatzteilpreise, die die Reparaturkosten für Fahrzeuge weiter verteuern, sowie die deutliche Zunahme an Autodiebstählen.

Für das laufende Jahr prognostiziert der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) derweil ein Defizit von rund zwei Milliarden Euro in der Kfz-Versicherung. Manche Anbieter räumen zugleich ihre Bestände auf und trennen sich von besonders schadensträchtigen Risiken. Kunden müssen mit Prämienanpassungen im zweistelligen Prozentbereich fürs kommende Vertragsjahr rechnen.

Kennzahlen verschlechtern sich auf breiter Front

Die Entwicklung spiegelt sich in vielen Kennzahlen wider, die die Experten ausgewertet haben. Beim versicherungstechnischen Ergebnis zum Beispiel fällt auf, dass gerade einmal drei Unternehmen ein positives Ergebnis erzielt haben, mit der Allianz an der Spitze. Ganz am Ende liegt ausgerechnet Marktführer Huk-Coburg, der dieses Jahr viele Negativschlagzeilen verkraften musste, mit einem Ergebnis von -223,46 Millionen Euro.

Alle 50 Versicherer mit Schaden-Kosten-Quote über 100 Prozent

Die Entwicklung führte auch zu einer deutlich verschlechterten Combined Ratio (Schaden-Kosten-Quote) von 111,3 Prozent (2022: 101,2 Prozent) in der Kfz-Versicherung. Heißt übersetzt, dass die Sparte 2023 deutlich mehr für Schäden und Betriebsaufwendungen ausgab, als sie durch Prämien einnehmen konnten. Besonders auffällig ist, dass alle 50 analysierten Versicherer individuelle Combined Ratios von über 100 Prozent aufwiesen, wobei der Negativrekord bei über 130 Prozent lag. Nur wenige Anbieter konnten sich dabei verbessern, wie die R+V Direkt, die im Vergleich aller analysierten Unternehmen von Platz 49 im Jahr 2022 auf Platz Fünf im Jahr 2023 kletterte.

Die 5 Versicherer mit den besten Schaden-Kosten-Quoten

Provinzial Nord Brandkasse: 101,01 Prozent (2022: 95.60 Prozent)

Cosmos Direkt: 101,13 Prozent (2022: 91,45 Prozent)

ADAC Autoversicherung: 103,40 Prozent (2022: 95,46 Prozent)

Baloise: 103,54 Prozent (2022: 97,00 Prozent)

R+V Direkt: 103,82 Prozent (2022: 117,24 Prozent)

Die 5 Versicherer mit den schlechtesten Schaden-Kosten-Quoten

Debeka Allgemeine: 123,69 Prozent (2022: 110,55 Prozent)

DEVK: 125,25 Prozent (2022: 112,92)

WGV-Versicherung: 128,34 Prozent (2022: 105,59 Prozent)

Nürnberger: 129,62 Prozent (2022: 116,98 Prozent)

BGV-Versicherung: 132,77 Prozent (2022: 11,43 Prozent)