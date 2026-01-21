Die Zahl der Vertragswechsel in der Kfz-Versicherung 2025 soll laut einer Studie bei 1,7 Millionen gelegen haben. Auf fünf Anbieter fallen fast die Hälfte aller Neuabschlüsse.

Die Kfz-Wechselsaison erreicht ihren Höhepunkt jährlich im November. Da die meisten Kfz-Versicherungsverträge zum Jahresende am 31. Dezember auslaufen, ist der wichtigste Stichtag für eine ordentliche Kündigung der 30. November.

Es war die „Zahl der Woche“, die das Statistische Bundesamt (Destatis) Anfang November veröffentlichte. 10,9 Prozent mussten Verbraucher im September 2025 für ihre Kfz-Versicherung mehr bezahlen als im Vorjahresmonat. Vieles sprach für eine erneut turbulente Kfz-Wechselsaison, die sich jährlich vor dem Stichtag 30. November abspielt.

Doch kein drastischer Einbruch bei den Vertragswechslern

Nach aktuellen Zahlen des Forschungs- und Beratungsunternehmen Sirius Campus schlossen 1,5 Millionen Versicherte mit Hauptfälligkeit zum 1. Januar 2026 einen neuen Vertrag bei einem anderen Anbieter ab. Betroffen waren 1,7 Millionen Verträge. Im vergangenen nannte die Untersuchung noch 3,2 Millionen Vertragswechsel von 2,9 Millionen Versicherungsnehmern. Also ein drastischer Rückgang?

Wohl nicht. Auf Nachfrage von DAS INVESTMENT Versicherungen räumt Oliver Gaedeke, Gründer und Geschäftsführer von Sirius Campus, eine Änderung der Methodik ein, die er in der aktuellen Studienveröffentlichung nicht kommuniziert habe. Tatsächlich dürfte die Zahl der Wechsel im Vorjahr viel geringer ausgefallen sein, als von Siris Campus damals prognostiziert.

In der Folge dürfte der nun genannte Wert nach seiner Aussagen nur geringfügig unter dem des Vorjahres liegen. Ein bekannter Effekt ist, dass immer mehr Kunden eine unterjährige Vertragsfälligkeit haben. Das generelle Problem aber ist, dass es zum Beispiel durch den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) keine offiziellen Zahlen gibt.

Prämienanstieg laut Studie geringer als bei Destatis

Die Marktuntersuchung „Wechselaktivität bei Kfz-Versicherungen im Jahresendgeschäft 2025“, die unter 2048 Kfz-Versicherungsnehmern ab 18 Jahren vom 1. bis zum 11. Dezember 2025 durchgeführt wurde, liefert weitere Zahlen aus dem Geschäft mit Kfz-Versicherungen im Vergleich zum Vorjahr: So stieg die Ersparnis durch einen Anbieterwechsel um 14 Euro auf durchschnittlich 139 Euro.

Der durchschnittliche jährliche Kfz-Versicherungsbeitrag kletterte von 720 Euro um 6,8 Prozent auf 769 Euro. Damit sind laut der Untersuchung rund 1,3 Milliarden Euro Versicherungsprämie zu einem neuen Kfz-Versicherungsanbieter gewandert. Allerdings weicht der Wert der durchschnittlichen Beitragssteigerung, auch wenn er nicht den genau gleichen Zeitraum betrachtet, offensichtlich stark von den Zahlen des Statistischen Bundesamtes ab.

Welche Entscheider-Gruppen wechseln und welche bleiben

Die Studie liefert weitere interessante Erkenntnisse: So seien unter den Wechslern überdurchschnittlich häufig Kfz-Versicherungsnehmer im Alter zwischen 31 und 40 Jahren, Familien mit Kindern im Haushalt sowie „selbstbewusst auftretende Optimierer“ und „online-affine Eigenständige“, wie die Studie die Typologien zum Entscheidungsverhalten bezeichnet. Die Marktsegmente „Partner“ und „Vorsichtige“ seien hingegen wesentlich treuer und damit langfristig attraktivere Kunden für Versicherungsgesellschaften.

„Richtige“ Kommunikation über Beitragsanpassung spielt große Rolle beim Wechselverhalten

Ein weiterer wichtiger Faktor im Wechselgeschäft ist laut der Autoren neben der Ansprache durch Vermittler und dem Geldsparmotiv die Kundenerwartung in Hinblick auf den erwarteten Beitragsanstieg. Sie wird durch den Jahresbeitragsbrief mitgeteilt. Eine transparente und frühzeitige Kommunikation vermag demnach die Wechselaktivität zu reduzieren. Hingegen führt eine quasi negative Überraschung in Sachen Prämiensteigerung zu einem signifikant höheren Wechselverhalten. Für die Kfz-Versicherer könnten diese Feststellung ein wertvoller Hinweis sein,

Konkret haben 41 Prozent der Befragten 2025 gar nicht oder nicht mit einer so hohen Prämienanpassung gerechnet. Bei ihnen ist der Anteil derer, die den Anbieter wechselten, mehr als doppelt so hoch wie der Durchschnitt. Bei den anderen 59 Prozent, die mit dem Anstieg rechneten oder sogar einen noch höheren befürchteten, ist es quasi umgekehrt. „Viele Kunden hatten bereits durch Vorinformationen ihrer Vermittler oder Versicherer mit einem Beitragsanstieg gerechnet, was die Wechselquote halbiert“, sagt Gaedeke.

Was wenig verwundert ist, dass nur noch 43 Prozent der Kfz-Versicherungsnehmer ihr Jahresbeitragsbrief per Post (2020: 85 Prozent) erreicht. Jeweils rund ein Drittel erhält ihn per Download aus dem Kundenportal oder als E-Mail per Anhang, so die Studie. Die zunehmende digitale Kommunikation mit Kunden schützt laut Sirius Campus jedoch nicht vor einer Wechselaktivität. Kunden im digitalen Kontakt mit ihren Versicherern seien sogar wechselwilliger.

Die Gewinner im Neugeschäft

Doch welche Anbieter haben das meiste Neugeschäft unter den Wechslern 2025 gemacht. Laut Studie sind das:

ADAC Versicherungen

Allianz

Axa

Huk24

Huk-Coburg

Leider nennt Sirius Campus die Gesellschaften nur in alphabetischer Reihenfolge. Ein echtes Ranking und absolute Zahlen fehlen. Nur soviel: Gemeinsam gewinnen diese fünf Anbieter fast die Hälfte aller Neuabschlüsse (48 Prozent). Weitere Anbieter dahinter mit überdurchschnittlich viel Neugeschäft sind (in alphabetischer Reihenfolge): Allianz Direkt, Bavaria Direkt, DA Direkt, DEVK und VHV. Sie erhalten insgesamt immerhin noch ein Fünftel des Neugeschäfts (20 Prozent).

Gesellschaften mit hauptsächlichem Direkt- beziehungsweise Onlinevertrieb gewinnen laut der Autoren rund ein Drittel (30 Prozent) des Neugeschäfts.

KI spielt für junge Leute beim Anbieterwechsel zunehmend eine Rolle

Ein weiteres Studienergebnis in diesem Zusammenhang: Abschlüsse bei Agenturen, direkt online oder telefonisch bei einer Gesellschaft oder über ein Vergleichsportal – meist Check24 oder Verivox – werden jeweils mit etwas mehr als einem Viertel ungefähr gleich häufig gewählt. „Erstaunlich ist eine gestiegene Nutzungsquote von KI-Suchmaschinen wie ChatGPT bei jungen Leuten. Nutzer sind häufig positiv beeindruckt von der Beratungsleistung der Künstlichen Intelligenz und finden darüber neue Tarife und Anbieter“, so Gaedeke.