Fahrer der Automarke Porsche haben am häufigsten Einträge im sogenannten Fahreignungsregister des Kraftfahrt-Bundesamtes mit Hauptdienstsitz in Flensburg: 6,8 Prozent aller Besitzer eines Autos der Stuttgarter Luxusmarke sind dort mit mindestens einem Punkt für Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr vertreten. Das zeigt eine Analyse der Abschlüsse von Kfz-Versicherungen über Deutschlands größtes Vergleichsportal Check24. Die Münchner haben dafür alle Kfz-Policen für Marken mit mindestens 1.000 Abschlüssen berücksichtigt.

Der Anteil der Punktesünder ist unter den Porschefahrern nach Angaben der Analysten 70 Prozent größer als im Durchschnitt aller betrachteten Automarken. Insgesamt haben nämlich gerade einmal 4,0 Prozent der Check24-Kunden Punkte in Flensburg. Porsche ist damit zurück auf dem ersten Rang des Negativ-Rankings. Im Vorjahr lag hier die Seat-Tochter Cupra vorne, die mit einem Anteil von 5,5 Prozent aktuell nur noch auf Platz vier landet. Den geringsten Punktestand haben der Umfrage zufolge Fahrer der japanischen Hersteller Toyota, Nissan (je 3,1 Prozent) und Suzuki (3,0).

Meiste Verkehrssünder bei Roadster, Coupés und Cabrios

Außerdem zeigt die Statistik: Wer oben ohne fährt, ist besonders oft zu schnell unterwegs, parkt im Halteverbot oder drängelt auf der Autobahn. Denn stolze 5,4 Prozent der Roadster- und Coupé-Fahrer gaben an, Punkte in Flensburg zu sammeln. Insgesamt ist der Anteil der Punktesünder bei den Fahrzeugtypen Coupé und Roadster ein Drittel größer als der Durchschnitt. Sie liegen klar an der Spitze, denn erst mit deutlichem Abstand folgen Cabrios mit 4,6 Prozent und Kombis 4,4 Prozent. Die Top Ten der Automarken mit den wildesten Fahrern zeigen wir in der Bilderstrecke oben.