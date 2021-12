Kfz-Versicherungsvergleich Der schnelle Weg zur neuen Kfz-Versicherung

Mit dem neuen Vier-Seiten-Dialog von Procheck24 sollen Makler in wenigen Minuten eine verlässliche Kalkulation zu Kfz-Tarifen erhalten. Im ersten Teil erfolgt die schnelle Erstberechnung mit dem „Kfz-Quick-Check“-Rechner. Danach müssen Makler noch die Daten für das Fahrzeug, zur Fahrzeugnutzung und zum Versicherungsschutz sowie Prämienrabatten eingeben.



Mit dem überarbeiteten Vergleichsrechner will Procheck24 seinen Vertriebspartnern die Arbeit erleichtern und Zeit sparen. So sollen auch nur noch die Daten erfasst werden, die für den Vertrag relevant sind. Zusätzlich soll Maklern eine Hilfefunktion die Dateneingabe erleichtern.