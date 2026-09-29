Knapp drei Jahre nach dem Start ist schon wieder Schluss: Der offene Infrastrukturfonds KGAL Kimasubstanz wird abgewickelt – wegen mangelnden Anlegerinteresses.

Der Fonds KGAL Klimasubstanz soll schließen. Wie Fondsinitiator KGAL mitteilt, hat die zuständige Kapitalverwaltungsgesellschaft, Universal-Investment, ihr Verwaltungsmandat zum 28. September 2026 gekündigt , abgestimmt mit KGAL, die den Fonds als Investitionsberater betreut. Seit diesem Stichtag gibt der Fonds weder neue Anteile aus, noch nimmt er Anteile zurück. Er werde nun geordnet aufgelöst, wie KGAL mitteilt.

Der Klimasubstanz (Retail-Anteilsklasse: DE000A3ERMC9) ist als offenes Infrastrukturvermögen aufgelegt worden, eine Alternative für Infrastrukturinvestments für Privatanleger zu Eltifs.

Grund für den Schritt sei das mangelnde Anlegerinteresse gewesen, begründet KGAL die Schließung: „Ausschlaggebend für die Auflösung ist die fehlende Aussicht auf ausreichende Neuzeichnungen, um den Fonds langfristig auf eine wirtschaftlich sinnvolle Größe zu entwickeln und das Portfolio weiter zu diversifizieren“, lässt sich Michael Kohl, Leiter Packaged Products bei KGAL, zitieren. Es habe allerdings auch keinen Ansturm von Anlegern mit Rückgabewünschen gegeben, wie die Gesellschaft gleichzeitig betont.

Das verwaltete Vermögen im Fonds belief sich zuletzt auf rund 12,5 Millionen Euro.

Nachhaltige Produkte weniger gefragt, Zinsprodukte wieder attraktiv

Das Umfeld für offene Infrastruktur-Publikumsfonds habe sich seit dem Start des Fonds im Jahr 2023 deutlich gewandelt. Anleger fragten nachhaltige Produkte spürbar seltener nach. Zudem könnten Sparer mit Festgeld und Anleihen dank höherer Zinsen wieder ansprechende Erträge erzielen, wie KGAL einräumt. „In dieser Situation halten wir es für verantwortungsvoller, frühzeitig Klarheit zu schaffen, statt den Fonds in der Hoffnung auf eine mögliche Vertriebsbelebung weiterzuführen“, so Kohl.

KGAL hatte den Fonds im November 2023 als offenes Infrastruktur-Sondervermögen für Privatanleger aufgelegt, als zweiter Anbieter nach der DWS. Der Gesetzgeber hatte die Fondskategorie des offenen Infrastruktur-Sondervermögens im Jahr 2021 geschaffen, die sich an die Struktur offener Immobilienfonds anlehnt. Zehn Monate nach dem Vertriebsstart hatte der KGAL-Fonds knapp 3,5 Millionen Euro eingesammelt, wie DAS INVESTMENT im September 2024 berichtete.

Geplant war ein reines Erneuerbare-Energien-Portfolio bestehend aus 50 Prozent Windkraft, 40 Prozent Solarenergie und 10 Prozent weiteren Bereichen wie Wasserkraft.

Zwei Anlagen in Schleswig-Holstein

Aktuell stecken im Portfolio zwei Anlagen in Schleswig-Holstein: der Windpark Bliestorf nahe Lübeck und der Solarpark Eiderstede. Beide Investments liefen wie geplant, betont man bei KGAL.

Die Anlagen sollen während der Abwicklung nun weiter betrieben und zu einem passenden Zeitpunkt verkauft werden. Anleger sollen ihr Geld dann nach und nach ausgezahlt bekommen. Wann die Verkäufe erfolgen und welche Erlöse sie bringen, hänge allerdings von der Marktentwicklung ab. „Wir wollen geeignete Marktbedingungen nutzen, um bestmögliche Verkaufsergebnisse für alle Anleger zu erzielen“, sagt Kohl. Wie viel Geld insgesamt an die Anleger zurückfließt, lasse sich deshalb noch nicht verlässlich sagen.

KGAL verweist darauf, selbst in erheblichem Umfang eigenes Kapital in den Fonds gesteckt zu haben. Die genaue Höhe der eigenen Investments gibt die Gesellschaft allerdings nicht an.

Tausch in Immobilienfonds möglich

KGAL bietet Anlegern des KGAL Klimasubstanz an, ihre Anteile alternativ zur Auszahlung auch zum Nettoinventarwert in den offenen Immobilienfonds KGAL Immosubstanz überführen zu lassen. Einzelheiten zu diesem Angebots sollen über Vertriebspartner erfragt werden können.

Die Fondsgesellschaft KGAL hat ihren Sitz in Grünwald bei München und betreut nach eigenen Angaben mehr als 15 Milliarden Euro. Das 1968 gegründete Unternehmen ist mit rund 400 Mitarbeitern europaweit aktiv und konzentriert sich auf langfristige Sachwertanlagen in den Bereichen Immobilien, nachhaltige Infrastruktur und Flugzeuge. Zu seinen Kunden zählen sowohl institutionelle als auch private Investoren.