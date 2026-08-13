Bewertungskennzahlen sollen Anlegern sagen, wann der Markt zu teuer ist. Doch die jüngste Börsenrally spielte nicht nach ihren Regeln. Woran das liegt, erklärt Marian Henn.

Ende 2017 warnte Vanguard in seinem Jahresausblick, die US-Bewertungen näherten sich historischen Höchstständen und rechtfertigten für das kommende Jahrzehnt nur noch Aktienrenditen von 3 bis 5 Prozent jährlich – deutlich unter den rund 10 Prozent der Vorjahrzehnte. Fast zeitgleich zeigte Robert Shiller anhand seines Cape-Ratios (Cyclically Adjusted Price-Earnings Ratio: Kurs im Verhältnis zum inflationsbereinigten Zehnjahresdurchschnitt der Gewinne, was Konjunkturzyklen glättet), dass bei einem Ausgangsniveau wie im Herbst 2018 (Cape von rund 33) historisch im Schnitt nur noch etwa 1 Prozent reale Rendite über zehn Jahre zu erwarten sei.

Und dennoch: Die bislang realisierte Rendite des US-Aktienmarkts, gemessen am S&P 500, liegt seit Anfang 2018 bei rund 14,4 Prozent jährlich – und damit bisher deutlich über beiden eingangs genannten Prognosen. Zwar ist der damals betrachtete Zehnjahreszeitraum noch nicht vollständig abgelaufen. Die bisherige Entwicklung zeigt jedoch bereits, wie begrenzt sich langfristige Renditeerwartungen allein aus dem jeweiligen Bewertungsniveau ableiten lassen.

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Das Cape liefert Wahrscheinlichkeiten, keine Prognosen

Der Denkfehler liegt nicht in der Statistik selbst, sondern in ihrer verkürzten Anwendung. KGV- und Cape-basierte Prognosen liefern historische Durchschnittswerte über sehr lange Zeiträume – sie blenden jene Kontextfaktoren aus, die entscheidend sein können:

Zinsniveau

Gewinnmargen

Wachstumsdynamik

Marktstruktur

Bezeichnenderweise formulierte selbst Vanguard 2017 vorsichtig, das hohe KGV signalisiere „vielleicht eine Überbewertung, aber keine Blase“ – ein Hinweis darauf, dass auch die Analysten selbst um die Grenzen ihrer Modelle wussten. Eine hohe Bewertung ist eben nicht per se ein Alarmsignal, sondern kann Ausdruck einer außergewöhnlich hohen und nachhaltigen Ertragskraft sein.

Heute stehen wir vor einer ähnlichen Debatte. Der S&P 500 notiert mit einem KGV von 24,9 (beziehungsweise einem Forward-KGV von 20,7) erneut deutlich über dem langfristigen Mittel. Fundamental ist das durchaus begründbar: Die großen US-Technologiewerte wachsen weiter kräftig und weisen hohe Margen sowie Eigenkapitalrenditen auf. Das überdurchschnittliche Bewertungsniveau lässt sich damit zumindest teilweise fundamental erklären. Ob es dauerhaft gerechtfertigt ist, hängt jedoch davon ab, ob die Unternehmen ihre hohe Ertragskraft trotz wachsender Kapitalbindung aufrechterhalten können.

KI verändert die Kapitalstruktur der Hyperscaler

Diesmal gibt es aber ein qualitatives Warnsignal jenseits der reinen Kennzahl: Bei den Hyperscalern vollzieht sich ein Paradigmenwechsel. Moody's beschreibt es so: Der KI-Ausbau zwinge die bisher „Asset-Light“ aufgestellten Unternehmen zu „Asset-Heavy“-Modellen mit beispiellosen Investitionen und Kapitalaufnahmen. Bemerkenswert ist dabei nicht, dass Hyperscaler überhaupt Anleihen begeben – das taten sie auch vor dem KI-Boom –, sondern das Ausmaß: Zwischen 2020 und 2024 emittierten die fünf größten im Schnitt rund 28 Milliarden US-Dollar pro Jahr, 2025 waren es bereits 121 Milliarden US-Dollar.

Laut S&P Global kamen Hyperscaler und verwandte Unternehmen wie Nvidia bis Mitte 2026 auf rund 225 Milliarden US-Dollar, ein Plus von fast 1.000 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum – aufs Jahr hochgerechnet könnten es rund 400 Milliarden US-Dollar werden. Dazu kommt bilanzunwirksame „versteckte“ Verschuldung aus Chip- und Leasingverträgen, die laut Nikkei bei den fünf größten US-Techkonzernen binnen vier Jahren auf 1,65 Billionen US-Dollar stieg – mehr als die 1,35 Billionen US-Dollar offener Schulden.

Das verändert die Kapitalstruktur und wirft Fragen zu künftigen Margen auf. Hinzu kommt: Ein Teil der jüngsten Gewinne stammte weniger aus dem operativen Geschäft als aus Bewertungsgewinnen auf Beteiligungen. Alphabet wies im ersten Quartal 2026 sonstige Erträge von netto rund 37,7 Milliarden US-Dollar aus, die überwiegend auf nicht realisierten Gewinnen aus nicht börsennotierten Beteiligungen beruhten. Amazon verbuchte im selben Zeitraum einen Vorsteuergewinn von 16,8 Milliarden US-Dollar aus seiner Anthropic-Beteiligung. Das operative Geschäft selbst lief nicht so glänzend, wie die Schlagzeilen suggerierten. Dies relativiert die Aussagekraft der Gewinnbasis, auf der das KGV beruht. Diese Kombination aus hoher Bewertung, strukturellem Bruch und fraglicher Gewinnqualität könnte dafür sprechen, dass die kommenden zehn Jahre für US-Aktien unterdurchschnittlich verlaufen.

Daraus folgt, dass statistische Bewertungsmodelle ein nützlicher Ausgangspunkt sind, aber kein Autopilot. Bei den großen US-Technologiewerten sollten KGV und Cape deshalb um eine Analyse der Investitionsquote, des Free Cashflows, der Nettoverschuldung und der Rendite auf das investierte Kapital ergänzt werden. Entscheidend ist, ob die zusätzlichen KI-Umsätze die wachsende Kapitalbindung kompensieren und die Unternehmen ihre bislang hohen Margen aufrechterhalten können.

Für die Portfolioallokation spricht dies nicht zwangsläufig gegen US-Technologiewerte. Das hohe Bewertungsniveau und der strukturell steigende Kapitalbedarf erhöhen jedoch die Anforderungen an Titelselektion, Diversifikation und laufendes Risikomanagement. Bewertungskennzahlen sollten daher nicht als isolierte Verkaufssignale verstanden werden, sondern als Anlass, die Qualität der zugrunde liegenden Gewinne und Geschäftsmodelle genauer zu prüfen.