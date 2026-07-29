Am 22. Juni 2026 steht in Tokio eine kleine Sensation in den Kurslisten: Kioxia, erst 18 Monate zuvor an die Börse gegangen, notiert bei rund 600 Euro (112.700 Yen) und überholt zeitweise Toyota als wertvollstes börsennotiertes Unternehmen Japans. Ein Speicherchip-Hersteller, einst aus dem kriselnden Toshiba-Konzern herausgelöst, verdrängt die Ikone der japanischen Industrie von Platz eins. Fünf Wochen später kostet die Aktie noch rund 240 Euro (etwa 44.500 Yen). Das ist ein Minus von etwa 60 Prozent. Kioxia ist damit das extremste Beispiel für eine Korrektur, die gerade den gesamten KI-Sektor erfasst.

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Faktor 77 in 18 Monaten

Dabei hatte alles unspektakulär begonnen. Beim Börsengang im Dezember 2024 sammelte Kioxia 800 Millionen Dollar ein, der Ausgabepreis lag umgerechnet bei rund 9 Euro (1.455 Yen). Das Unternehmen ist die frühere Speichersparte von Toshiba, wo 1987 der Nand-Flash-Speicher erfunden wurde. Nand-Chips speichern Daten dauerhaft, auch ohne Stromzufuhr. Sie stecken in Smartphones und USB-Sticks, vor allem aber in den SSD-Speichern, auf denen Laptops und Rechenzentren ihre Daten ablegen. 2018 ging die Sparte für rund 18 Milliarden Dollar an ein Konsortium um den Finanzinvestor Bain Capital. Heute ist Kioxia der drittgrößte Nand-Hersteller der Welt, hinter Samsung und SK Hynix, und betreibt seine Fabriken gemeinsam mit dem US-Partner Sandisk.

Dann kam der KI-Boom. Rechenzentren für Künstliche Intelligenz brauchen nicht nur Rechenleistung, sondern auch gewaltige Mengen an schnellem Speicher. Genau den liefert Kioxia. Die Nand-Preise explodierten, die Produktion für 2026 gilt als komplett ausverkauft. Im Schlussquartal des Geschäftsjahres verdreifachte sich der Umsatz nahezu auf umgerechnet rund 5,4 Milliarden Euro, für das laufende Quartal stellte der Konzern einen operativen Gewinn von rund 7 Milliarden Euro in Aussicht. Die Börse honorierte das mit einer Rally, die die Aktie vom Tief aus um fast 4.900 Prozent (in Yen) nach oben trug. Das entspricht dem Faktor 77 gegenüber dem Ausgabepreis.

Ein Beben erschüttert den KI-Sektor

Was dann folgte, hat Kioxia nur zum Teil selbst zu verantworten. Am 17. Juli stellte das chinesische KI-Start-up Moonshot sein Modell Kimi K3 vor, das in Tests mit den führenden US-Modellen mithält. Für die Märkte war es ein zweiter Deepseek-Moment. Chipaktien verloren weltweit rund 3,3 Billionen Dollar an Wert, der Philadelphia-Halbleiterindex rutschte mehr als 20 Prozent unter sein Juni-Hoch und damit in den Bärenmarkt. Zusätzlich nährten Berichte, Nvidia wolle eine Finanzierung über 250 Milliarden Dollar für OpenAI absichern, die Sorge vor einer „zirkulären“ KI-Finanzierung: Der Chipkonzern stützt Kunden, die von dem Geld wiederum seine Chips kaufen. Ende Juli erreichte die Verkaufswelle Asien mit voller Wucht. Der koreanische Kospi verlor an einem Tag fast 11 Prozent, Samsung und SK Hynix stürzten zweistellig ab, der Nasdaq 100 rutschte offiziell in die Korrektur.

Klagen, China-Konkurrenz, Bain-Ausstieg

Bei Kioxia kam hausgemachter Druck hinzu. Mitte Juli verurteilte eine US-Jury den Konzern zu 229 Millionen Dollar Schadenersatz in einem Patentstreit mit dem Satellitenbetreiber Viasat. In Kalifornien verklagen zudem große PC-Hersteller die Speicherbranche wegen mutmaßlich überhöhter Preise. Parallel formiert sich in China neue Konkurrenz: Hersteller wie YMTC drängen mit staatlicher Unterstützung in den Nand-Markt, der Börsengang des Speicherherstellers CXMT verstärkte die Sorge vor künftigen Überkapazitäten.

Das heikelste Signal aber setzte der langjährige Eigentümer selbst. Ende Juli machte Bain Capital seinen Komplettausstieg publik. Mit mehr als 15 Milliarden Dollar Gewinn in acht Jahren zählt der Verkauf zu den profitabelsten Private-Equity-Deals aller Zeiten. Mancher Anleger las das als Warnung, ein Insider habe den Zykluspeak erkannt und rechtzeitig verkauft. Am 28. Juli brach die Aktie um fast 20 Prozent ein und war zeitweise vom Handel ausgesetzt.

„Kioxia ist kein Nvidia“

Wie dramatisch ist das? Weniger, als es aussieht, meint Serge Nussbaumer, Head Public Solutions und Kapitalmarktexperte bei Maverix: „Tatsächlich zeigt diese Entwicklung vor allem, wie schnell sich Erwartungen in einem Hype-Sektor verändern können.“ Die Investmentstory sei grundsätzlich intakt, der Ausbau der globalen KI-Infrastruktur dürfte die Nachfrage nach Speicherlösungen strukturell steigen lassen. Dafür spricht auch die Einschätzung der Analysten von J.P. Morgan: Sie erwarten trotz der Kursturbulenzen, dass die großen Cloud-Anbieter bis Ende 2026 rund 870 Milliarden Dollar in KI-Infrastruktur stecken. Das wären 77 Prozent mehr als im Vorjahr.

Entscheidend sei jedoch: „Kioxia ist kein Nvidia.“ Während der Chipdesigner dank seiner technologischen Führungsposition außergewöhnliche Preissetzungsmacht besitze, agiere Kioxia in einem deutlich zyklischeren Markt. „Schon geringe Überkapazitäten können die Speicherpreise massiv unter Druck setzen und somit auch die Gewinne der Hersteller belasten. Genau dieses Muster hat die Branche in der Vergangenheit immer wieder erlebt“, so Nussbaumer.

Das gilt für Kioxia in besonderem Maße. Anders als Samsung oder SK Hynix stellt der Konzern weder Dram noch die im KI-Training begehrten HBM-Hochleistungsspeicher her. Kioxia ist ein reines Nand-Play und hängt damit vollständig an einem einzigen, hochzyklischen Markt. Wie schnell der drehen kann, zeigte sich zuletzt 2023, als einbrechende Speicherpreise den Konzern tief in die roten Zahlen drückten. Die Rally speiste sich aus Nussbaumers Sicht ohnehin nur zum Teil aus dem KI-Boom: Hinzu kamen die zyklische Erholung der Nand-Preise und steigende Auslastung, die die Börse mit einer erheblichen Bewertungsprämie versah. Nach einer derart starken Kursentwicklung reichte eine vorsichtigere Markteinschätzung, um die Korrektur auszulösen.

Worauf es jetzt ankommt

Ein Blick auf die Bewertung zeigt, wie viel Zyklus-Optimismus trotz Absturz noch im Kurs steckt. Auf Basis der vergangenen zwölf Monate kostet die Aktie mehr als das 50-fache des Gewinns, gemessen an den erwarteten Rekordgewinnen nur rund das Fünffache. Diese Lücke ist typisch für Speicherwerte nahe dem Zyklushoch. Sie zeigt, wie stark die Boomgewinne bereits eingepreist sind und wie schnell die Rechnung kippt, wenn die Speicherpreise drehen. Die Analysten bleiben mehrheitlich optimistisch und trauen der Aktie im Schnitt Kurse von umgerechnet rund 590 Euro zu. Die meisten dieser Kursziele stammen allerdings noch aus der Boomphase.

Nussbaumers Fazit fällt entsprechend zweigeteilt aus: „Die KI-Story von Kioxia ist intakt, allerdings war die Kursrally zwischenzeitlich ihrer operativen Entwicklung vorausgeeilt.“ Gewinnmitnahmen nach einer Kurssteigerung dieser Größenordnung gehörten zum professionellen Risikomanagement. „Wer in Kioxia investiert, setzt somit nicht nur auf Künstliche Intelligenz, sondern auch auf stabile Speicherpreise und eine disziplinierte Angebotsentwicklung in der gesamten Branche.“

Langfristig bleibe die Aktie interessant, kurzfristig aber deutlich volatiler als viele andere KI-Werte. Den nächsten Härtetest gibt es schon am 31. Juli: Dann legt Kioxia mitten im Sturm seine Quartalszahlen vor.