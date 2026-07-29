Kioxia: Wie aus der 4.900-Prozent-Rally ein 60-Prozent-Crash wurde
Am 22. Juni 2026 steht in Tokio eine kleine Sensation in den Kurslisten: Kioxia, erst 18 Monate zuvor an die Börse gegangen, notiert bei rund 600 Euro (112.700 Yen) und überholt zeitweise Toyota als wertvollstes börsennotiertes Unternehmen Japans. Ein Speicherchip-Hersteller, einst aus dem kriselnden Toshiba-Konzern herausgelöst, verdrängt die Ikone der japanischen Industrie von Platz eins. Fünf Wochen später kostet die Aktie noch rund 240 Euro (etwa 44.500 Yen). Das ist ein Minus von etwa 60 Prozent. Kioxia ist damit das extremste Beispiel für eine Korrektur, die gerade den gesamten KI-Sektor erfasst.