DAS INVESTMENT: Herr Barrett, wenn Sie auf das turbulente Jahr 2025 zurückblicken – mit Trumps Zöllen, Marktcrashs und der anschließenden Erholung –, was war der wichtigste Moment oder die wichtigste Entscheidung für den Erfolg des Carmignac Investissement?

Kristofer Barrett: Donald Trumps Zollankündigungen im April lösten eine echte Schockwelle auf den globalen Märkten aus, die zu Korrekturen von bis zu 19 Prozent gegenüber den Höchstständen vom Februar 2025 führte. Im Carmignac Investissement konnten wir jedoch von dieser außergewöhnlichen Volatilität profitieren. Wir waren der Ansicht, dass mehrere hochwertige Unternehmen durch das Ausmaß des Ausverkaufs zu Unrecht abgestraft worden waren. Diese Marktverwerfungen ermöglichten es uns, Positionen in ausgewählten Titeln, insbesondere im Technologiesektor, zu besonders attraktiven Einstiegspunkten aufzubauen oder aufzustocken, was sich als entscheidend für die Performance des Fonds im Jahr 2025 erwies.

Sie investieren entlang der gesamten KI-Wertschöpfungskette. Wo sehen Sie derzeit die attraktivsten Bewertungen: bei den bekannten Hyperscalern oder bei den weniger beachteten Zulieferern?

Barrett: Um den KI-Megatrend vollständig zu erfassen, investieren wir entlang der gesamten Wertschöpfungskette, von den großen Hyperscalern bis hin zu kleineren Unternehmen. Eines unserer wichtigsten Anlagethemen konzentriert sich auf die Engpässe, die dieses Ökosystem prägen und von denen viele in Asien konzentriert sind. Diese Einschränkungen schaffen substanzielle Anlagechancen. Während einige wichtige Hersteller wie TSMC1 bekannt und strategisch entscheidend sind, sind andere Unternehmen für Investoren weit weniger sichtbar und werden von einer Handvoll mittelständischer Firmen kontrolliert, die Schlüsselkomponenten herstellen. Diese Unternehmen bieten oft eine unterschätzte Rentabilität.

Was die Hyperscaler betrifft, so erzielen sie weiterhin erhebliche Kosteneinsparungen und profitieren von Skaleneffekten, Netzwerkeffekten und strukturellen Wachstumstreibern wie der digitalen Transformation von Unternehmen, dem Datenwachstum und Edge-Computing.

Der Gesundheitssektor hat die Performance während eines Großteils des Jahres belastet. Dennoch spielen Unternehmen mit starker Preissetzungsmacht eine wichtige Rolle im Portfolio. Wie beurteilen Sie das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken im Gesundheitssektor für die kommenden Quartale?

Barrett: Der Gesundheitssektor hat sich 2025 erneut schlechter entwickelt als der Gesamtmarkt. Anhaltender regulatorischer Druck und anhaltende Unsicherheit hinsichtlich der Arzneimittelpreise haben die Bewertungen belastet und die Performance des Sektors insgesamt gedrückt. Bei Carmignac Investissement leisteten trotz des enttäuschenden Umfelds des Sektors zwei Positionen einen besonders starken Beitrag: Cencora1 und McKesson1, die führenden US-amerikanischen Pharmahändler, deren defensive Geschäftsmodelle dazu beitrugen, die Schwäche in anderen Bereichen auszugleichen.

Kürzlich haben wir auch Marktkorrekturen genutzt, um unsere Positionen in hochwertigen Titeln wie Alcon1 und Align Technology1 zu verstärken. Umgekehrt meiden wir weiterhin Unternehmen, die einem höheren politischen und regulatorischen Risiko in den USA ausgesetzt sind, insbesondere angesichts der bevorstehenden Zwischenwahlen, die den Preis- und Politikdruck in bestimmten Bereichen des Sektors wahrscheinlich verstärken werden.

Sie haben die Quote für Small- und Mid-Caps erhöht. Was müssen kleinere Aktien im Vergleich zu Mega-Caps bieten, um einen Platz im Portfolio zu finden?

Barrett: Small- und Mid-Caps ermöglichen es uns, weniger ausgetretene Pfade zu gehen, indem wir Zugang zu Qualität zu attraktiven Preisen erhalten. Die Unternehmen bieten oft Zugang zu spezifischen lokalen Wachstumsgeschichten, die in den großen Indizes nicht vertreten sind, sowie zu wichtigen Zulieferern entlang der Wertschöpfungskette, die häufig in oligopolistischen Nischen mit hohen Eintrittsbarrieren tätig sind.

Angesichts der hohen Marktbewertungen, wie sieht Ihre Strategie im aktuellen Umfeld aus?

Barrett: In den letzten Wochen haben wir nach und nach Gewinne bei unseren wichtigsten Performance-Trägern mitgenommen und unsere Positionen in AI-Unternehmen mit hohem Beta reduziert. Gleichzeitig haben wir unser Engagement im Software-Segment (Salesforce, ServiceNow) erhöht, das hinter dem Rest des Sektors zurückgeblieben ist. Außerdem haben wir unsere Positionen in Sektoren ausgebaut, die von der jüngsten Marktrally nicht profitiert hatten, darunter bestimmte Finanzunternehmen, die unserer Meinung nach zu Unrecht als durch KI bedroht angesehen werden (Tradeweb, S&P Global, Intercontinental Exchange1).

Welche fundamentalen Indikatoren verwenden Sie, um Aufwärtstrends bei Aktien frühzeitig zu erkennen – und wie gehen Sie mit dem Risiko um, zu früh in Nachzügler zu investieren?

Barrett: Die Anlagephilosophie der Strategie ist einfach: Wir konzentrieren uns auf profitables Wachstum zum richtigen Preis, das heißt, wir streben solide Fundamentaldaten an, ohne dafür zu viel zu bezahlen. Wir versuchen, Qualität und Bewertung in Einklang zu bringen, und vermeiden dabei Hype-getriebene Geschichten und widerstehen der Versuchung, nur dem zu folgen, was gerade beliebt ist.

Um solche Chancen aufzudecken, blicken wir über den Referenzindex hinaus, indem wir strukturell wachsende Wertschöpfungsketten analysieren, unterschätzte Perspektiven in Schwellenländern identifizieren und in hochwertige Small- und Mid-Cap-Unternehmen investieren, die oft falsch bewertetes Wachstum bieten.

