KI-Aktien stürzen ab, obwohl TSMC, ASML, Samsung und Co. Rekorde melden. Warum das Muster sich wiederholt – und Kurse oft schnell wieder drehen.

Die Angst vor einem Ende des KI-Booms bewegt die Börsen derzeit in Wellen. Immer wieder trennen sich Anleger von Chipwerten und reißen ganze Leitindizes mit nach unten. Südkoreas Kospi verlor an einem einzigen Handelstag im Oktober 7,6 Prozent, Japans Nikkei 4,8 Prozent. Besonders betroffen waren die Speicherchip-Hersteller Samsung und SK Hynix mit Abschlägen von rund 9,5 beziehungsweise mehr als 11 Prozent.

Auffällig ist der Widerspruch zu den Geschäftszahlen. Der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger TSMC meldete für das dritte Quartal mit umgerechnet rund 46,7 Milliarden Dollar einen Rekordumsatz. Ein Plus von 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr und mehr, als das Unternehmen selbst in Aussicht gestellt hatte. Auch ASML überzeugte: Der niederländische Ausrüster, dessen Maschinen in modernen Chipfabriken stehen, meldete am Vortag einen Umsatz von 11,7 Milliarden Euro über den Erwartungen, hob die Jahresprognose an und berichtete von einer Nachfrage, die das geplante Angebot übersteigt. Auf die Kurse wirkte das alles kaum.

Vaneck Semiconductor ETF Sektor: Aktienfonds Technologie Welt

Aktienfonds Technologie Welt Auflegung: 01.12.2020

01.12.2020 Fondsgesellschaft: VanEck Asset Management B.V.

VanEck Asset Management B.V. ISIN: IE00BMC38736

IE00BMC38736 Performance YTD: 77,52%

77,52% Performance 1 Woche: -10,89%

-10,89% Performance 3 Jahre: 256,65%

256,65% Performance 5 Jahre: 331,93%

331,93% Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,98

0,98 Sum. lfd. Kosten: 0,35%

0,35% TER: 0,35%

0,35% Tracking Error 5 Jahre: 19,83

19,83 Volatilität 5 Jahre: 35,01%

35,01% Volumen in Mio. EUR: 8445

Für Anleger stellen sich damit zwei Fragen. Warum geraten Aktien unter Druck, deren Geschäft wächst? Und warum nähern sich dieselben Titel häufig schon wenige Wochen später wieder ihren Höchstständen?

Verkauft wird, womit am meisten verdient wurde

Ein erster Erklärungsansatz hat weniger mit den Unternehmen zu tun als mit den Depots der großen Investoren. Serge Nussbaumer, Head Public Solutions und Kapitalmarktexperte beim Vermögensverwalter Maverix, sieht hinter den Abverkäufen keinen grundsätzlichen Sinneswandel: „Derzeit habe ich nicht den Eindruck, dass große institutionelle Investoren grundsätzlich an der KI-Story zweifeln. Vielmehr scheint nach den außergewöhnlichen Kursgewinnen der vergangenen Monate die Bereitschaft einiger Marktteilnehmer zu steigen, Gewinne mitzunehmen.“ Wer früh in Nvidia, AMD oder andere Profiteure des KI-Zyklus investiert habe, sitze auf erheblichen Buchgewinnen – und frage sich nun vor allem, wie viel zusätzliches Risiko sich nach dieser Entwicklung noch lohne.

Pointiert bringt Nussbaumer es so auf den Punkt: „Die Börse verkauft eben nicht immer das, was schlecht ist. Oft verkauft sie das, womit am meisten verdient wurde.“

Einen Teil der Bewegung erklärt er zudem mit dem Kalender. „Aus meinen Gesprächen mit Marktteilnehmern und meiner eigenen Beobachtung habe ich den Eindruck gewonnen, dass wir derzeit eine Art vorgezogenes Window-Dressing bzw. Jahresend-Rebalancing erleben“, sagt er. Institutionelle Investoren sicherten möglicherweise schon jetzt einen Teil ihrer Jahresperformance ab, realisierten Gewinne und reduzierten zu groß gewordene Einzelpositionen. Das frei werdende Kapital lasse sich vorübergehend im Dollar-Geldmarkt parken, wo je nach Laufzeit noch 3 bis 4 Prozent Rendite möglich seien. Ein unmittelbarer Zwang, sofort wieder in Aktien zu gehen, bestehe damit nicht. „Das ist nicht zwingend eine Abkehr vom KI-Investmentthema, sondern kann schlicht Ausdruck eines disziplinierten Risikomanagements sein.“

Gute Zahlen sind längst eingepreist

Ein zweiter Grund liegt in den Erwartungen. Starke Quartalszahlen sind in der Chipbranche zum Normalfall geworden – und bewegen die Kurse kaum noch, solange sie nur bestätigen, was ohnehin eingepreist ist. Zum Rückschlag genügt dann schon eine Nachricht, die bloß solide ausfällt.

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Ein Beispiel dafür lieferte Samsung im Juli. Der Konzern meldete einen operativen Gewinn, der rund zwanzigmal so hoch ausfiel wie ein Jahr zuvor und die Analystenschätzung übertraf. Die Aktie fiel dennoch um mehr als 6 Prozent. Das Ergebnis war stark, aber bereits im Kurs enthalten; schon am Tag vor der Veröffentlichung hatten Chipwerte zugelegt. Es folgten Gewinnmitnahmen.

Nussbaumer beschreibt denselben Mechanismus: „Selbst ein starkes Quartal kann deshalb Kursverluste auslösen, wenn die Ergebnisse oder der Ausblick die Markterwartungen nicht ausreichend übertreffen.“ Gerade bei Titeln, die zuvor stark gestiegen seien und in vielen institutionellen Portfolios schwer wögen, könnten „bereits kleinere Enttäuschungen zu größeren Gewinnmitnahmen führen“.

Zinsen und neue Zweifel belasten die Bewertungen

Als dritter Faktor wirkt das Zinsumfeld. Die US-Inflation stieg im September auf 3,7 Prozent und lag damit über den Erwartungen, was die Spekulation auf weitere Zinserhöhungen verstärkte. Für Wachstumswerte ist das relevant, weil sich ihr Wert zu großen Teilen aus Gewinnen speist, die weit in der Zukunft liegen. Steigt der Zins, mit dem diese künftigen Zahlungsströme abgezinst werden, sinkt ihr heutiger Barwert.

Dan Coatsworth, Marktexperte beim Brokerhaus AJ Bell, beschreibt das gegenüber Morningstar so: „Hohe Anleiherenditen und die Erwartung mehrerer Zinserhöhungen in den nächsten zwölf Monaten schaffen zudem ein schwieriges Umfeld für die Wachstums-Aktien im KI-Sektor.“ Und weiter: „Bei vielen Bewertungen im Technologiesektor geht es eher um den Gewinn von morgen als um den von heute.“

Dazu kommen immer wieder konkrete Auslöser. Zuletzt sorgte der chinesische Hersteller CXMT für Unruhe, der Fortschritte bei einer neuen Speicherarchitektur meldete und bis Ende 2026 ein entsprechendes Produkt auf den Markt bringen will – ausgerechnet in einem Feld, an dem auch Samsung und SK Hynix arbeiten. Morningstar-Analyst Jing Jie Yu ordnet das so ein: „Gelingt es dem Unternehmen, diese Technologie vor der Konkurrenz zu vermarkten, spricht dies Bände über Chinas technologische Wettbewerbsfähigkeit im Dram-Bereich. Zudem steigt angesichts des raschen Ausbaus der Dram-Kapazitäten des Landes längerfristig das Risiko eines Überangebots.“

Skepsis kommt zudem aus der Branche selbst. Broadcom-Chef Hock Tan verglich die Spekulation um KI auf einer Konferenz mit einem Glücksspiel, wie Morningstar berichtet: „Viele Anleger haben keine Ahnung, in was sie eigentlich investieren.“ Sie stellten „extrem hohe Erwartungen auf, nur um dann festzustellen, dass es fast so ist, als befänden sie sich in einem Casino“.

Warum die Kurse meist schnell zurückkehren

Die zweite Beobachtung – die rasche Erholung – hat ebenfalls nachvollziehbare Gründe. Nussbaumer führt sie vor allem auf die Natur solcher Rücksetzer zurück: „Aus meiner Sicht liegt das vor allem daran, dass sich bei einer primär positionierungsgetriebenen Korrektur an den fundamentalen Wachstumsperspektiven zunächst wenig verändert.“ Die Unternehmen wüchsen weiter, die Nachfrage nach KI-Infrastruktur bleibe hoch, und mit fallenden Kursen sänken zugleich die Bewertungsmultiplikatoren, sofern die Gewinnschätzungen stabil blieben.

Kehrt sich das Bild, geht es oft schnell. „Sobald der institutionelle Verkaufsdruck nachlässt, kann sich das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage deshalb relativ schnell wieder ändern“, sagt Nussbaumer. Neue Käufer nutzten die tieferen Kurse zum Einstieg, bestehende Investoren stockten auf, systematische Handelsstrategien verstärkten die Bewegung zusätzlich. Das erkläre, „weshalb die Kurse innerhalb weniger Wochen wieder deutlich anziehen können, obwohl sich die operativen Aussichten in dieser kurzen Zeit kaum verändert haben“.

An den langfristigen Aussichten zweifeln bislang die wenigsten. Die Nachfrage nach KI-Rechenleistung übersteigt derzeit das Angebot; der Engpass liegt eher bei der Infrastruktur als bei den Abnehmern. Intel-Chef Lip-Bu Tan verwies gegenüber Morningstar darauf, dass der rasche Ausbau der KI-Infrastruktur die Hardware-Engpässe verschärfe und sich Versorgungsengpässe zuerst beim Speicher bemerkbar machen könnten.

Wie kraftvoll solche Erholungen ausfallen können, zeigte Nvidia im Sommer. Nachdem die Aktie binnen rund zwei Monaten mehr als eine Billion Dollar an Börsenwert eingebüßt hatte, drehte sie wieder, unterstützt von einer Ende September um 150 Milliarden Dollar aufgestockten Rückkaufermächtigung. Vom Juli-Tief legte sie fast 25 Prozent zu, bis zum Rekordschluss von 238,90 Dollar Anfang Oktober und einem Börsenwert nahe 5,8 Billionen Dollar.

Nicht jeder Rücksetzer ist eine Kaufgelegenheit

So verlockend das Muster klingt – zum Automatismus taugt es nicht. Nussbaumer warnt ausdrücklich davor, jeden Einbruch gleich als Einstiegschance zu lesen: „Allerdings sollte man solche Rücksetzer nicht pauschal als Kaufgelegenheiten interpretieren.“ Entscheidend sei, zwischen einer rein technischen Korrektur und einer echten Verschlechterung der Gewinnerwartungen zu unterscheiden. „Denn auch ein fundamental hervorragendes Unternehmen kann überbewertet sein.“ Zudem müssten die enormen Investitionen in die KI-Infrastruktur langfristig entsprechende Erträge abwerfen – blieben die Renditen zurück oder kürzten die großen Technologiekonzerne ihre Budgets, könnte das die Bewertungen der Halbleiterhersteller nachhaltig belasten.

Dieselbe Sorge treibt auch andere um. Coatsworth verweist gegenüber Morningstar auf „wachsende Befürchtungen, dass Unternehmen so viel Geld in KI investieren, ohne eine klare Vorstellung vom Zeitpunkt oder dem Umfang der finanziellen Rendite zu haben“. Und er mahnt, die zyklische Natur der Branche nicht zu unterschätzen: „Die Halbleiterbranche ist bekannt für ihre starke Zyklik, und es besteht die Befürchtung, dass bestimmte Anleger diesen wichtigen Punkt vergessen haben.“

Dass ein Rückschlag auch tiefer ausfallen kann, zeigt der jüngste Einbruch in Asien. Die Aktienrückkaufprogramme von Samsung und SK Hynix sind nach Einschätzung von JP Morgan ausgelaufen; dem koreanischen Markt fehlt damit ein verlässlicher Käufer, was den stärkeren Rückgang teilweise erklärt.

Für Anleger bleibt ein nüchternes Fazit, das Nussbaumer auf den Punkt bringt: „Solange die Gewinnschätzungen jedoch weiter steigen und der KI-Investitionszyklus intakt bleibt, sehe ich solche Rücksetzer eher als Bereinigung überfüllter Positionen denn als fundamentalen Trendbruch.“ Gerät jedoch eine der beiden Bedingungen ins Wanken – die steigenden Gewinnschätzungen oder der intakte Investitionszyklus –, kann aus dem gewohnten Rücksetzer schnell etwas Ernsteres werden.