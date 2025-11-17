Trotz aller Diskussionen: Die Entwicklungen von KI stehen noch am Anfang. Welche Unternehmen profitieren am meisten? Morningstar hat die 10 besten KI-Aktien herausgefiltert.

Rally mit Substanz oder Blase? Über die hohen Bewertungen von KI-Aktien wird derzeit kontrovers diskutiert. In den vergangenen Tagen gaben die Kurse von Tech-Werten bereits nach. Trotz aller Diskussionen: Die Entwicklung künstlicher Intelligenz steht noch ganz am Anfang, schreiben Aktienexperten der Ratingagentur Morningstar in einer Analyse. Derzeit dominieren wenige Tech-Unternehmen den Markt. Bleibt das so? Welche Firmen werden sich in dem Feld am besten behaupten? Wer profitiert am meisten vom KI-Trend?

Um Antworten zu finden, haben sich die Aktienanalysten die Unternehmen im Morningstar-Index Global Next Generation Artificial Intelligence genauer angeschaut und Ratings und Aktienanalysen ausgewertet. Übrig geblieben sind zehn Unternehmen, die den Analysten zufolge am meisten von der Entwicklung künstlicher Intelligenz profitieren dürften.

Darunter sind Firmen aus verschiedenen Bereichen mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten und Geschäftsmodellen. Acht der zehn genannten KI-Aktien haben ein Rating von vier oder fünf Sternen. Das bedeutet, dass sie laut der Analysteneinschätzung unterbewertet sind – bei der Aussicht auf gute Renditen. Morningstar führt die Analyse regelmäßig durch. Bei der jüngsten Aktualisierung wurden mit Amazon, Epam Systems und Marvell Technology drei Unternehmen aus der Top-Liste gestrichen, dafür sind vier Aktien neu hinzugekommen.

KI-Index seit Jahresbeginn um 44 Prozent im Plus

Insgesamt musste das KI-Segment in diesem Jahr schon mehrere Einbrüche hinnehmen. So sackten KI-Aktien Ende Januar nach den Nachrichten über das chinesische KI-Startup Deepseek ab. Im April sorgte das Zollchaos für Kursrückgänge. Jüngst führte die Sorge vor einer KI-Blase zu Rücksetzern. Insgesamt konnte der KI-Index Global Next Generation Artificial Intelligence seit Jahresbeginn jedoch um 44 Prozent zulegen. Zum Vergleich: Der breit angelegte US-Market-Index stieg im selben Zeitraum nur um 15 Prozent.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir die zehn besten KI-Aktien zum Investieren – sortiert nach Alphabet (Stand der Ratings: 6. November 2025).

Adobe

ISIN: US00724F1012

US00724F1012 Land: USA

USA Branche: Software / Anwendungen



Software / Anwendungen Morningstar-Rating: 4 Sterne

4 Sterne Morningstar-Economic-Moat-Rating (wirtschaftlicher Burggraben): breit

breit Morningstar-Uncertainty-Rating (Einschätzung zum Geschäftsrisiko): hoch

hoch Geschätzter fairer Wert: 560 US-Dollar pro Aktie

Analysten-Kommentar von Morningstar:

„Adobe hat mit seinen ikonischen Lösungen Photoshop und Illustrator, die beide nun Teil der umfassenderen Creative Cloud sind, eine dominierende Stellung im Bereich der Content-Erstellungssoftware eingenommen. [...] Wir sind der Meinung, dass Adobe sich zu Recht darauf konzentriert, neue Nutzer zu gewinnen, und glauben, dass die Konvertierung dieser Nutzer mit der Zeit an Bedeutung gewinnen wird. [...] Nach den Übernahmen von Magento, Marketo und Workfront gehen wir davon aus, dass Adobe seine M&A-Bemühungen weiterhin auf das Segment ,Digital Experience‘ und andere aufstrebende Bereiche konzentrieren wird.

Adobe geht davon aus, dass es einen adressierbaren Markt von weit über 200 Milliarden US-Dollar erschließt. Das Unternehmen führt Funktionen in seinen verschiedenen Cloud-Angeboten ein und nutzt diese (wie die künstliche Intelligenz Sensei), um ein einheitlicheres Erlebnis zu schaffen, neue Kunden zu gewinnen, Nutzern höherpreisige Lösungen zu verkaufen und digitale Medienangebote im Cross-Selling zu vertreiben.“