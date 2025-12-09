KI verändert die Arbeitswelt, dürfte aber nicht zu einem massenhaften Arbeitsplatzabbau führen, berichtet die Informationsplattform mega.online von Pictet AM.

Junge Strafverteidiger in London: Juristen machen sich Sorgen, dass die Praxis, viele Aufgaben von KI statt von Junioranwälten erledigen zu lassen, den Talentpool am unteren Ende des Berufsfelds schrumpfen lässt.

Mit jedem Fortschritt der KI-Fähigkeiten drängt sich vielen von uns eine Frage auf: Wie lange wird es noch dauern, bis ich meinen Job verliere? KI wird immer besser im Schreiben, Bearbeiten, Programmieren, Diagnostizieren, Ausfüllen von Steuererklärungen, Analysieren von Rechtsdokumenten und bei den meisten anderen Dingen, die bisher der Mensch im Büro erledigt hat.

Der Vorteil für die Arbeitgeber ist, dass KI günstiger ist und rund um die Uhr arbeitet, nicht krank wird, keinen Urlaubsanspruch hat und auch nicht verkatert eine Powerpoint-Präsentation erstellen muss.

Kein Wunder also, dass einige KI-Gurus einen guten Tipp für Bürokräfte haben, nämlich den, sich zum Klempner umschulen zu lassen.

Doch Büroangestellte sollten nicht allzu pessimistisch in die Zukunft blicken, so Mostafa Ajallooeian und Andreas Blum vom Schweizer Datendienstleister Unit8 bei einer kürzlich gehaltenen Präsentation für die Pictet-Gruppe.

„Wenn Menschen sich Fähigkeiten aneignen, verändern sich ihre Aufgaben“, sagt Ajallooeian, Engagement Director bei Unit8 – und KI werde die Entwicklung dieser neuen Fähigkeiten fördern. Durch die Verbreitung von KI „steigt die Effizienz, aber die Aufgaben verändern sich“.

Ajallooeian verweist auf Untersuchungen von Goldman Sachs, wonach 60 Prozent der heutigen Arbeitsplätze vor 40 Jahren noch nicht existierten und die Entwicklung moderner Technologie die Schaffung dieser Arbeitsplätze erst ermöglicht hat.

Grafik: Eingestampft – Arbeitsplätze in den USA, die den Prognosen zufolge durch KI verloren gehen, nach Beschäftigungskategorie (in Prozent)

Die Zeiten ändern sich

Dass es Veränderungen geben wird, steht außer Frage, sagt Blum, Head of Data and AI Consulting bei Unit8. „Im 19. Jahrhundert war es die Dampfmaschine, die unsere Gesellschaft revolutionierte. Jetzt befinden wir uns in einer anderen Phase. Aber dieses Mal sind es die Grafikprozessoren, die die neue Revolution vorantreiben“, sagt er.

Ein Bereich der Industrie, in dem diese Revolution laut Blum bereits Wirkung zeigt, sind Finanzdienstleistungen. KI wird heute schon eingesetzt, um Compliance-Prüfungen zu automatisieren, Berichte zusammenzufassen und die Kunden und ihre Bedürfnisse zu analysieren.

„Es ist klar, dass KI einen ziemlich großen Einfluss haben wird, mit Produktivitätssteigerungen zwischen 20 und 30 Prozent“, sagte er. „Arbeitsplätze verschwinden nicht in großem Stil, aber sie verändern sich, vielleicht mit denselben Arbeitskräften.“

Die Beschäftigten werden in der Lage sein, mehr Kunden zu betreuen, Probleme schneller lösen und sich auf höherwertige Aufgaben zu konzentrieren, da die KI Routinearbeiten übernimmt. KI soll die menschliche Arbeit ergänzen und nicht einfach ersetzen. Die Technologie kann zum Beispiel Dokumente verfassen oder Daten analysieren, aber der Mensch wird gebraucht, um das große Ganze im Blick zu behalten, kritische Fragen zu stellen und Fachwissen einzubringen.

KI ermöglicht es den Unternehmen auch, Tätigkeiten auszuführen, die zuvor zu ressourcenintensiv oder unrentabel waren, und eröffnet so neue Einnahmequellen und Geschäftsmodelle.

Gleichzeitig macht die Einführung von KI es aber auch erforderlich, dass sich Arbeitskräfte neue Fähigkeiten aneignen. Sie müssen grundlegende Datenkompetenzen und analytische Fähigkeiten entwickeln, um effektiv mit KI-Tools arbeiten zu können. Es wird wahrscheinlich eine wachsende Nachfrage nach „Citizen Data Scientists“ (die zwar keine spezielle Ausbildung in Datenanalytik haben, aber dennoch für Datenanalysen eingesetzt werden) und Low-Code/No-Code-Plattformen geben, um den Zugang zu Daten und KI zu demokratisieren.

Es gibt aber auch negative Seiten. Eine zu große Abhängigkeit von KI-Tools könnte dazu führen, dass bestimmte Fähigkeiten verloren gehen, da die Menschen langweilige Aufgaben der Maschine überlassen. Schon jetzt machen sich Juristen Sorgen, dass die Praxis, einen Großteil der „drögen“ Aufgaben von KI statt von Junioranwälten erledigen zu lassen, nicht nur den Talentpool am unteren Ende des Berufsfelds schrumpfen lässt, sondern auch zu einem Verlust der Fähigkeiten führt, die für Topanwälte – also für diejenigen, die nicht durch KI ersetzt werden können – unverzichtbar sind.

Und schließlich bringt der Eingriff der KI in Systeme Herausforderungen in Bezug auf Governance und Sicherheit mit sich, insbesondere hinsichtlich Datenzugriff, Datenschutz, Fehlermanagement und korrekter Verwendung der Ergebnisse der KI. Die Unternehmen müssen einen Rahmen schaffen, um diese Risiken zu managen.

Einblicke für Investoren

Von Anjali Bastianpillai, Senior Client Portfolio Manager, Themenaktien, Pictet Asset Management