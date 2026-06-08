Erst war KI „keine Bedrohung“, dann fielen 1.000 Stellen weg: Wie die Vorstandschefs der Großbanken binnen Monaten ihre Sprache änderten – und was sie weiter verschweigen.

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Andre Bonnick verbringt Stunden damit, Sätze zu üben. Er filtert Schlüsselwörter aus Stellenanzeigen, achtet auf Blickkontakt, befolgt jeden Ratschlag der Personalberater. Es ist die klassische Choreografie des ehrgeizigen Berufseinsteigers, der einen Platz in der Finanzwelt ergattern will. Nur eines ist anders: Bonnick, Student an der University of Warwick, probt nicht für ein Gespräch mit einem Menschen. Die erste Runde übernimmt eine KI-gestützte Software.

Die Szene, mit der „Bloomberg“-Reporterin Meg Short ihren Artikel vom 7. Juni 2026 eröffnet, hat etwas Tragikomisches: Ein junger Mensch trainiert Augenkontakt für ein Gegenüber, das keine Augen hat. Doch sie ist mehr als eine Anekdote. Sie markiert den Punkt, an dem eine ganze Branche begonnen hat, ihr Verhältnis zur eigenen Belegschaft neu zu verhandeln – in vorsichtig formulierten Earnings Calls, in halb zurückgenommenen Sätzen von Vorstandschefs, in Tabellen, die fast beiläufig fünfstellige Abbauzahlen ausweisen. Für Investoren und Banker kommt es jetzt darauf an, zwei Dinge auseinanderzuhalten, die in den Schlagzeilen meist zu einem Narrativ verschmelzen: die tatsächlichen Streichungen und die Erzählung, die sie begleitet.

Was die Vorstandschefs jetzt sagen

Dass Banken Stellen abbauen, ist nicht erwähnenswert. Das tun sie zyklisch, seit es Banken gibt, und das tun auch andere Branchen. Neu ist, wie offen ihre Chefs inzwischen aussprechen, dass Maschinen Menschen ersetzen sollen. Und auch, wie schnell sich der Ton gedreht hat.

Den deutlichsten Beleg liefert ein Vergleich, den die „New York Times“ im April zog. Noch wenige Monate zuvor hatte Brian Moynihan, Chef der Bank of America, in einem Fernsehinterview zu Protokoll gegeben, was er seinen 210.000 Mitarbeitern auf die Frage sagen würde, ob Künstliche Intelligenz ihre Arbeit ersetzen werde: „Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Es ist keine Bedrohung für ihre Jobs.“ Als die Bank dann für das erste Quartal 8,6 Milliarden US-Dollar Gewinn meldete – und damit satte 1,6 Milliarden mehr als im Vorjahr –, klang Moynihan anders: Das Ergebnis sei auch dadurch gestützt worden, dass man 1.000 Stellen über die natürliche Fluktuation abgebaut habe, indem man „Arbeit eliminiert und Technologie eingesetzt“ habe. Diese Technologie sei Künstliche Intelligenz, betonte er mehrfach, und es werde mehr davon kommen. „KI eröffnet uns Wege, die wir bisher nicht gegangen sind“, sagte Moynihan laut „New York Times“.

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Moynihan ist kein Einzelfall. Reporter Rob Copeland fasste die Quartalssaison in einer einzigen Bilanz zusammen: J.P. Morgan Chase, Citi, Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley und Wells Fargo erwirtschafteten zusammen 47 Milliarden Dollar Gewinn, ein Plus von 18 Prozent – und bauten zugleich 15.000 Stellen ab.



Alle sechs Häuser schrieben der KI zumindest einen Teil dieser Einsparungen zu. Charlie Scharf, Chef von Wells Fargo, sprach es im Dezember am offensten aus: „Das sind alles Gelegenheiten, Dinge mit KI sehr, sehr viel effizienter zu erledigen, als Menschen es bisher getan haben.“ Die meisten anderen Bankchefs, fügte er hinzu, „haben Angst, es zu sagen, weil niemand aufstehen und erklären will, dass wir in Zukunft weniger Personal haben werden.“ Und dann der Satz, der die Verlegenheit der Branche einfängt: „It's a difficult thing to say“, es sei also schwierig, das auszusprechen.

“ It's not cost-cutting. It's replacing in some cases lower-value human capital with the financial capital and the investment capital we're putting in. Bill Winters CEO Standard Chartered

Im Frühsommer fiel die Schwelle endgültig. Jamie Dimon, Chef von J.P. Morgan Chase, hatte schon im Dezember erklärt, die Technologie „wird Jobs eliminieren“. Jane Fraser, CEO der Citigroup, sagte, manche Stellen „werden nicht mehr gebraucht“. Goldman-Präsident John Waldron verglich die Beschäftigten gar mit einem „menschlichen Fließband“, reif für die Automatisierung. Den meistzitierten – und am teuersten bezahlten – Satz aber lieferte Bill Winters, Chef von Standard Chartered. Der Stellenabbau sei „keine Kostensenkung. Es ist der Ersatz von in manchen Fällen geringerwertigem Humankapital durch das Finanzkapital und das Investitionskapital, das wir einsetzen.“ Die Formulierung „lower-value human capital“ löste einen öffentlichen Sturm aus; Winters entschuldigte sich später, schrieb die „BBC“.

Die deutsche Variante

Wer glaubt, das sei ein angelsächsisches Phänomen, sollte den Blick nach Deutschland richten – wo die Demontage allerdings ein anderes Gesicht trägt. Kristina Lindenbaum, im Vorstand der Deutschen Wertpapierservice Bank (DWP Bank) unter anderem für die digitale Transformation zuständig, deutete im Gespräch mit „Bloomberg“ an, dass künftig manche Stellen schlicht nicht nachbesetzt werden dürften.

„KI bietet viele Chancen und wird Effizienzgewinne schaffen, auch bei der DWP Bank“, sagte sie – und verknüpfte das mit dem demografischen Wandel, der Welle erwarteter Renteneintritte: „Es wird sich die Frage stellen, ob wir Stellen nachbesetzen oder ob bestimmte Aufgaben künftig auch die KI übernehmen kann.“ Das heißt: kein Kahlschlag, sondern eine Belegschaft, die über die natürliche Fluktuation einfach schrumpft.

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Lindenbaum steht damit nicht allein. Stefanie Münz aus dem Vorstand der LBBW hatte sich wenige Wochen zuvor ähnlich geäußert. Sie gehe davon aus, „dass wir die Stellen nicht komplett nachbesetzen müssen, sondern nur etwa zur Hälfte“, etwa in der Risikoüberwachung oder im Operations-Bereich, wo die Bank dank KI effizienter arbeiten könne.

Gerade weil die DWP Bank als unsichtbarer Dienstleister im Hintergrund die Wertpapierprozesse zahlreicher deutscher Institute abwickelt, ist ihr Kurs ein Frühindikator: Wo der Abwickler automatisiert, dünnt sich am Ende auch bei seinen Auftraggebern die Notwendigkeit eigener Sachbearbeitung aus.

Die Zahlen geordnet: Was gestrichen wird

Hinter der Rhetorik steht ein konkretes, wachsendes Zahlenwerk. Und es lohnt, es sortiert zu betrachten, denn die Größenordnungen unterscheiden sich erheblich, und nicht jede Zahl ist gleich belastbar. Die bislang umfassendste Einzelbilanz lieferte das indische Branchenportal ETBFSI (Economic Times) am 20. Mai 2026: Mindestens 16 Finanz- und Bankhäuser hätten 2026 zusammen 63.282 Stellen gestrichen, im Schnitt rund 5,5 Prozent der Belegschaft pro Haus. Den Kern dieser Summe bilden drei Namen. Die Citigroup verfolgt rund 20.000 Streichungen, knapp 10 Prozent ihrer Belegschaft. HSBC erwägt bis zu 20.000 Stellen, etwa 9,5 Prozent. Standard Chartered hat rund 7.800 Stellen angekündigt, das sind 9,4 Prozent. Allein diese drei Institute stehen damit für fast 48.000 geplante oder bereits angekündigte Kürzungen.

Der Fall Standard Chartered verdient eine genauere Betrachtung, weil er die Branche am direktesten mit der Technologie verknüpft. „Reuters“ berichtete, die in London ansässige Bank werde über die nächsten vier Jahre mehr als 7.000 Stellen abbauen: Bis 2030 will das Haus 15 Prozent seiner Stellen in den Konzernfunktionen streichen – nach Reuters-Berechnung sind das mehr als 7.000 von über 52.000 in diesen Bereichen, bei einer Gesamtbelegschaft von knapp 82.000. Am stärksten betroffen sind laut Winters die Back-Office-Zentren in Chennai, Bengaluru, Kuala Lumpur und Warschau. „Wir nutzen natürlich KI auf diesem Weg, und KI wird ein enormer Ermöglicher und Beschleuniger sein“, sagte er.



Auffällig ist die Kopplung: Standard Chartered verband den Abbau direkt mit ehrgeizigeren Renditezielen, einer Eigenkapitalrendite (RoTE) von über 15 Prozent bis 2028 und etwa 18 Prozent bis 2030. Die Aktie, in zwölf Monaten um 65 Prozent gestiegen, gab am Tag der Ankündigung 0,5 Prozent nach; Analysten wie Ed Firth von Keefe, Bruyette & Woods hielten die neuen Ziele für eher konservativ. Der Personalabbau erscheint hier nicht als Notmaßnahme, sondern als Baustein einer Wachstumsstrategie.

Der Blick über die drei Schlagzeilen-Namen hinaus zeigt, wie breit die Bewegung ist. Die von Bloomberg zusammengetragene Übersicht listet unter anderem auf:

HSBC: prüft bis zu 20.000 Stellen, rund 10 Prozent der Belegschaft, über drei bis fünf Jahre.

prüft bis zu 20.000 Stellen, rund 10 Prozent der Belegschaft, über drei bis fünf Jahre. Mizuho Financial Group: etwa 5.000 von 15.000 Sachbearbeiterstellen sollen über zehn Jahre durch KI ersetzt werden – die Bank betont, es handle sich „nicht um einen Personalabbau“, sondern um Umschichtung.

etwa 5.000 von 15.000 Sachbearbeiterstellen sollen über zehn Jahre durch KI ersetzt werden – die Bank betont, es handle sich „nicht um einen Personalabbau“, sondern um Umschichtung. ANZ Group: 3.500 Stellen plus 1.000 Leiharbeitskräfte bis September; CEO Nuno Matos beteuerte, die Schrumpfung habe „absolut nichts mit KI zu tun“.

3.500 Stellen plus 1.000 Leiharbeitskräfte bis September; CEO beteuerte, die Schrumpfung habe „absolut nichts mit KI zu tun“. National Australia Bank: 410 Stellen im September gestrichen, 127 davon nach Indien und Vietnam verlagert – nicht ausdrücklich mit KI begründet.

410 Stellen im September gestrichen, 127 davon nach Indien und Vietnam verlagert – nicht ausdrücklich mit KI begründet. Commonwealth Bank of Australia: 120 Stellen im April gestrichen; im August nahm die Bank 45 Streichungen im Kundenservice zurück und entschuldigte sich bei den Mitarbeitern, nachdem ein Sprach-Chatbot das Anrufaufkommen nicht wie erhofft gesenkt hatte.

120 Stellen im April gestrichen; im August nahm die Bank 45 Streichungen im Kundenservice zurück und entschuldigte sich bei den Mitarbeitern, nachdem ein Sprach-Chatbot das Anrufaufkommen nicht wie erhofft gesenkt hatte. DBS Group: 4.000 befristete und Zeitarbeitsstellen sollen über drei Jahre durch Fluktuation wegfallen – zugleich entstehen 1.000 neue KI-Stellen.

Die Begründungen gehen weit auseinander. Mizuho und DBS reden ausdrücklich von Umschichtung statt Abbau, ANZ und die National Australia Bank bestreiten den KI-Bezug, die Commonwealth Bank musste einen automatisierten Schritt sogar zurücknehmen. Selbst dort, wo Stellen verschwinden, ist der kausale Faden zur Künstlichen Intelligenz oft dünner, als die Schlagzeilen suggerieren.

Die europäische Dimension

Die vielleicht folgenreichste Zahl stammt nicht von einer Bank über sich selbst, sondern von einer Bank über die ganze Branche. Morgan Stanley hat seine Prognose für den KI-getriebenen Stellenabbau im europäischen Bankensektor verdoppelt, wie das Technologieportal „The Next Web“ berichtete: Bis 2030 könnten bis zu 20 Prozent der Beschäftigung im europäischen Bankwesen wegfallen, das wären rund 400.000 Stellen. Im Januar hatte dieselbe Bank noch von 200.000 Stellen beziehungsweise 10 Prozent gesprochen.

400.000 Stellen könnten bis 2030 wegfallen; das wären bis zu 20 Prozent der gesamten europäischen Bankbeschäftigung. Morgan Stanley hat damit seine Januar-Prognose (200.000 / 10 %) verdoppelt.

Geändert hat sich in fünf Monaten nicht die Funktionslogik – betroffen bleiben Back Office, KYC- und Geldwäsche-Compliance sowie das mittlere Risikomanagement –, sondern das Tempo: Immer mehr europäische Banken verpflichten sich öffentlich zum KI-getriebenen Umbau, und die Produktivitätsgewinne aus generativer KI materialisieren sich schneller, als selbst die optimistischen Prognosen von 2025 angenommen hatten.



Die Belege sind konkret: ABN Amro kündigte im November 2025 an, bis 2028 rund 20 Prozent der Vollzeitbelegschaft abzubauen, überwiegend durch Automatisierung. HSBC-Chef Georges Elhedery rahmt die rund 20.000 Stellen ausdrücklich als produktivitäts-, nicht als kostengetrieben. UBS holt mitten in der Integration der Credit Suisse in der Schweiz eine frische Abbaurunde nach, die rund die Hälfte des angepeilten Zehn-Milliarden-Dollar-Sparprogramms bis 2026 liefern soll. Société-Générale-Chef Slawomir Krupa erklärte im März, beim Sparkurs sei „nichts heilig“. Und BNP Paribas, gemessen an der Bilanzsumme die größte Bank der Eurozone, hat ihre KI-Kostenarbeit mit einer auffällig sichtbaren Mistral-Partnerschaft auf der Seite der Foundation-Modelle verbunden.

Doch genau hier mahnt der TNW-Bericht selbst zur Vorsicht, in zwei Punkten, die Finanzprofis ernst nehmen sollten. Erstens ist die 20-Prozent-Marke eine Prognose, keine Messung: Die frühere Zehn-Prozent-Schätzung lag ungefähr im Rahmen dessen, was die börsennotierten Banken bislang offengelegt haben; die unterstellte Verdopplung beruht auf einem Umrechnungsverhältnis von Produktivitätsgewinnen in Stellenabbau, das sektorweit noch nicht im großen Maßstab nachgewiesen ist.



Zweitens steht das europäische Arbeitsrecht im Weg: Frankreich, Deutschland, die Niederlande und Spanien verfügen über Betriebsrats- und Tarifstrukturen, die rasche Massenentlassungen nach US-Muster erheblich erschweren. Die 20-Prozent-Annahme unterstellt deshalb, dass die Kürzungen primär über Fluktuation, Vorruhestand und gesteuerte Austrittsprogramme über ein Fünf-Jahres-Fenster erreicht werden. Einer konservativeren Lesart zufolge landet die Zahl zwischen 10 und 20 Prozent – je nachdem, wie die Vorstände den Druck der Aktionäre gegen die politischen Kosten großflächiger Jobverluste abwägen.



Klar ist aber: Das europäische Bankwesen wird 2030 nach Köpfen gemessen spürbar kleiner sein als heute.

Eine dritte, oft übersehene Zahl rückt die Prognosen in Relation: Bloomberg Intelligence schätzt laut ETBFSI, dass die globalen Banken über die nächsten drei bis fünf Jahre bis zu 200.000 Stellen durch KI-Automatisierung abbauen könnten, konzentriert in Operations, Middle Office und Support. Diese Zahl liegt für den gesamten Globus auf dem Niveau, das Morgan Stanley allein für Europa veranschlagt. Nebeneinandergelegt verraten die Schätzungen vor allem eines: wie unsicher sich die Modellierer selbst sind.

Das eigentlich Neue: Es trifft die Mitte – und die Oberschicht

Was diese Welle von früheren Digitalisierungsschüben unterscheidet, ist nicht das Ausmaß, sondern die Richtung. Frühere Automatisierungsrunden trafen Kassierer, Sachbearbeiter, Filialpersonal und damit die untersten, am stärksten regelbasierten Schichten. Diesmal wandert die Bedrohung die Hierarchie hinauf.

„Man kann mit Fug und Recht sagen, dass das Middle Office verwundbar ist“, sagte David Parsons, Arbeitsrechtler bei der Kanzlei Mishcon de Reya, gegenüber „Bloomberg“. „Das ist der Unterschied bei dieser Automatisierungswelle: Sie trifft Jobs weiter oben in der Kette.“



ETBFSI formuliert es drastischer und überschreibt einen Abschnitt mit „The AI bloodbath“, also das KI-Blutbad: Der aktuelle Zyklus ziele zunehmend auf Angestellte und das mittlere Management. Banken verflachten ihre Hierarchien und dünnten Aufsichtsebenen aus, weil Automatisierung den Bedarf an koordinationslastigen Middle-Management-Rollen senke.

Auch das Front Office ist nicht mehr tabu. Bei Wells Fargo erstellt KI-Software laut „New York Times“ inzwischen in Sekunden Memos zur Kreditwürdigkeit potenzieller Schuldner, fertigt die „Pitchbooks“ an, mit denen Banken Unternehmen für Fusionsdeals gewinnen, und leitet Anrufe von Kreditkartenkunden um oder beantwortet sie selbst. Die Citigroup zahlt für KI-Software von Anthropic, Google, Microsoft und OpenAI, um Rechtsdokumente automatisch zu lesen, Kontoeröffnungen zu genehmigen, Handelsrechnungen zu versenden und sensible Kundendaten zu ordnen.



Eine bittere Pointe: Zu den jüngsten Streichungen bei Citi gehörten laut „New York Times“ ausgerechnet Mitarbeiter aus dem Programm „A.I. Champions and Accelerators“ – jene Beschäftigten, die ihren Kollegen die Einführung der KI schmackhaft machen sollten.

Ebenfalls sensibel ist der Einschnitt am unteren Ende der Karriereleiter. Banken kürzen ihre Jahrgänge an Junior-Analysten laut Debasish Patnaik, Senior Partner und Leiter von Quantum Black, dem KI-Beratungsarm von McKinsey, um bis zu zwei Drittel – und rekrutieren zugleich rund 62 Prozent ihres KI-Talents aus genau diesen Jahrgängen. Patnaik warnt davor, die Einstiegspositionen zu opfern: „Banking ist ein Lehrlingsgeschäft. Die Junior-Analysten von heute werden die Managing Directors von morgen. Erfahrungsbasiertes Urteilsvermögen lässt sich nicht nachträglich herstellen.“ Hier liegt das strukturelle Risiko, das in den Quartalszahlen nicht auftaucht: Eine Branche, die ihre Ausbildungsbasis kappt, spart heute und entkernt morgen ihren eigenen Führungsnachwuchs.

Die Folgen spürt die nächste Generation bereits. Timothy Lee, ebenfalls Warwick-Student und Leiter der dortigen Wirtschafts- und Finanzgesellschaft, hat einen Job bei Wells Fargo angenommen und fasst es nüchtern zusammen: „Vor Covid wuchsen die Jahrgänge stark. Als es den Banken gut ging, stellten sie mehr ein – aber jetzt müssen sie das nicht mehr.“ Bonnick, der Student aus dem Beginn des Artikels, denkt laut über einen Master nach, „um mir ein weiteres Jahr zu verschaffen, in dem ich mich bewerben kann“.

Warum nicht jede Streichung eine KI-Streichung ist

Doch ausgerechnet die Banker selbst widersprechen dem Narrativ. Nicht jede spektakuläre Abbauzahl habe wirklich mit Künstlicher Intelligenz zu tun.



Den schärfsten Einwand formulierte Jamie Dimon im Mai auf J.P. Morgans China-Gipfel: „Ich glaube, viele Unternehmen haben zu viel Bürokratie, und sie nutzen die KI womöglich, um zu kaschieren, dass sie diese Leute von vornherein nie hätten einstellen dürfen.“ Übersetzt – und ausgerechnet von einem der lautesten KI-Warner –: Ein Teil dessen, was als technologiegetriebene Effizienz verkauft wird, ist schlicht das Aufräumen einer Überpersonalisierung aus den Boomjahren.

“ Ich glaube, viele Unternehmen haben zu viel Bürokratie, und sie nutzen die KI womöglich, um zu kaschieren, dass sie diese Leute von vornherein nie hätten einstellen dürfen. Jamie Dimon Chef von J.P. Morgan Chase

Goldman-Chef David Solomon lieferte dafür im Juni unfreiwillig die Illustration. Im „Odd Lots“-Podcast von „Bloomberg“ sagte er, KI werde den jahrzehntelangen Aufbau der Ingenieurstruppen an der Wall Street womöglich bremsen: „Sie werden nuancierte Veränderungen sehen, die die Zahl der Leute, mit denen wir starten, über die nächsten Jahre wahrscheinlich in gewissem Maße reduzieren.“



Im selben Atemzug räumte er ein, der bisherige Abbau im eigenen Haus sei vor allem Korrektur gewesen: „Ein Großteil dessen, was wir von 2022 bis 2025 und jetzt 2026 gemacht haben, war das Korrigieren der dummen Dinge, die wir 2020 und 2021 getan haben.“ Goldmans Ingenieur-Belegschaft war 2021 auf über 3.000 gestiegen und liegt nun bei rund 2.500, ungefähr auf dem Niveau vor der Pandemie. Das ist die Normalisierung nach dem Einstellungsrausch der Niedrigzinsjahre und kein KI-Schock.

Auch die australischen Beispiele mahnen zur Vorsicht: ANZ bestreitet den KI-Bezug, die National Australia Bank verlagerte Stellen schlicht in Niedriglohnstandorte, die Commonwealth Bank musste eine Automatisierung sogar zurücknehmen. Hinzu kommt die Konjunktur. Goldman Sachs Research datiert die Abkühlung am US-Arbeitsmarkt auf die zweite Jahreshälfte 2025 – ausgelöst durch Zoll-Unsicherheit und drastisch verlangsamte Zuwanderung, nicht durch KI. Ökonom Joseph Briggs, Co-Leiter des globalen Wirtschaftsteams von Goldman Sachs, erwartet in der Analyse „How Will AI Affect the US Labor Market?“ für dieses Jahr einen Anstieg der Arbeitslosenquote auf 4,5 Prozent (von 4,3 Prozent im Januar). KI sei zwar „die große Geschichte 2026 am Arbeitsmarkt“ – aber überlagert von Zöllen, Migration und Fiskalpolitik. Wer die 63.000 gestrichenen Bankstellen monokausal der Technologie zuschreibt, mache es sich zu einfach.

25 Prozent, 300 Millionen – und viel Unsicherheit

Um die Schlagzeilen einzuordnen, hilft ein Blick auf die zugrunde liegende Forschung, die in der Debatte erstaunlich oft verkürzt wird. Goldman Sachs Research schätzt, dass weltweit rund 300 Millionen Arbeitsplätze der Automatisierung durch KI ausgesetzt sind; in den USA könnte KI Aufgaben automatisieren, die 25 Prozent aller Arbeitsstunden ausmachen. Diese 25-Prozent-Zahl taucht in praktisch jeder Diskussion auf – auch Solomon zitiert sie.

Entscheidend ist jedoch der Unterschied zwischen „ausgesetzt“ und „ersetzt“. In Briggs' Basisszenario brauchen die Unternehmen rund zehn Jahre, um KI breit einzuführen; in dieser Übergangsphase werden 6 bis 7 Prozent der Beschäftigten verdrängt. Verteilt über ein Jahrzehnt, rechnet Goldman mit einem Anstieg der Arbeitslosenquote um lediglich 0,6 Prozentpunkte. „Wenn es aber stärker vorgezogen wird, sind die Auswirkungen auf die Wirtschaft sehr viel größer“, warnt Briggs. Und die KI schafft auch Stellen: Allein für den Strombedarf der US-Rechenzentren müssen laut GS-Sustain-Analyst Evan Tylenda bis 2030 rund 500.000 neue Jobs entstehen; die Bauwirtschaft im Umfeld der Data-Center hat seit 2022 bereits 216.000 Stellen aufgebaut.



Am stärksten gefährdet sind laut Briggs Berufseinsteiger in ihren Zwanzigern und Dreißigern in Wissens- und Content-Berufen – exakt jene Junior-Schicht, an der die Banken bereits den Rotstift ansetzen. „Aber das ist keine ausgemachte Sache“, schränkt er ein. „Es herrscht große Unsicherheit darüber, wie das ausgeht.“

25 Prozent Anteil aller US-Arbeitsstunden, deren Aufgaben KI in zehn Jahren automatisieren könnte; weltweit gelten rund 300 Mio. Jobs als KI-exponiert

Hier setzt die prominenteste Gegenstimme an. Daron Acemoglu, Ökonom am MIT, schätzte, KI werde zwischen 2024 und 2034 nur 5 Prozent der Arbeitsaufgaben profitabel übernehmen können – ein Bruchteil dessen, was die Branchenrhetorik nahelegt. Er warnt vor „exzessiver Automatisierung“: Werde KI nur zum Ersetzen von Arbeit genutzt und nicht zur Schaffung neuer Aufgaben, drohten Arbeitskräftemangel, sinkende Erwerbsbeteiligung und mehr „niedere, sinnentleerte Jobs“. Gelinge es dagegen, mit KI die menschliche Arbeit zu ergänzen statt sie überflüssig zu machen, gebe es „keinen Grund, warum die Arbeitslosigkeit der Zukunft so aussehen sollte wie heute“.

Solomons Keynes-Karte – und der blinde Fleck

Genau diese optimistische Karte spielt David Solomon. In einem Gastbeitrag für die „New York Times“ mit dem Titel „I'm the C.E.O. of Goldman Sachs. The A.I. Job Apocalypse Is Overblown“ nennt er die KI einen „großen Sprung nach vorn für die Gesellschaft“ – mit „ein paar Vorbehalten“. Solomon räumt ein, die Disruption werde „neue Herausforderungen mit sich bringen“, und White-Collar-Berufe in Buchhaltung, Banking und Recht würden „wahrscheinlich viele ihrer Aufgaben automatisiert sehen“. Seine rhetorische Trumpfkarte ist historisch: „1930 sagte John Maynard Keynes in seiner berühmten Vorhersage voraus, dass die Menschen bis 2030 nur noch 15 Stunden pro Woche arbeiten würden“, so Solomon. „Auch wenn seine Vision einer Zukunft voller Freizeit noch nicht Wirklichkeit geworden ist, erinnert sie uns doch daran, dass die Befürchtungen vor einer ‚Arbeitsplatzapokalypse‘ das Potenzial der KI, einen wirtschaftlichen Aufschwung und eine Steigerung der Produktivität anzukurbeln, sehr wohl übersehen könnten.“

Es ist ein eleganter Schachzug, aber auch ein durchsichtiger. Denn der gleiche Mann, der die Apokalypse für übertrieben erklärt, sagt im Podcast, man werde „die Zahl der Leute, mit denen wir starten, reduzieren“, und sein Präsident Waldron spricht vom „menschlichen Fließband“. Die Botschaft nach außen lautet Beruhigung, die Botschaft an die Aktionäre lautet Effizienz. Immerhin liefert Solomon die Sollbruchstelle gleich mit: Sollte KI Jobs in nie gekanntem Ausmaß zerstören, brauche es eine „gemeinsame Anstrengung“ von öffentlichem und privatem Sektor.

Damit ist er bei Dimon, der diese Anstrengung am konkretesten ausbuchstabiert hat. Auf dem Hill and Valley Forum in Washington warnte der J.P. Morgan-Chef am 24. März 2026: „Wenn das plötzlich Arbeitslosigkeit schafft, ist das ein großes Problem für die Gesellschaft.“ Seine Lösung sei kein reines Staatsprogramm: „Es kann nicht nur der Staat sein. Es muss die Wirtschaft sein. Aber der Staat könnte ein System von Anreizen schaffen, damit die Unternehmen das Richtige tun – Leute umschulen, Frühverrentung, Versetzungen.“



Vor allem warnte Dimon vor dem Tempo: „Es kommt, und es kommt schnell. Diese hier könnte schneller sein“ als das Internet. In Washington ist das Thema angekommen: Die Senatoren Josh Hawley (Republikaner) und Mark Warner (Demokrat) haben einen Gesetzentwurf eingebracht, der große Unternehmen und die Bundesregierung verpflichten würde, vierteljährlich über KI-bedingte Jobverluste zu berichten.

Der unterschätzte Sprengsatz

Für Finanzprofis liegt das vielleicht am stärksten unterbewertete Risiko nicht in der Technologie, sondern im Recht. Arbeitsrechtler Parsons bringt es auf den Punkt: „Wenn Sie einen großen Teil Ihrer Junior-Belegschaft entlassen oder Verwaltungskräfte, die überwiegend weiblich sind, entstehen enorme Diskriminierungsrisiken. Das ist ein unterbewertetes Risiko.“ Wer Back-Office- und Sachbearbeiterstellen automatisiert – Tätigkeiten, die in vielen Häusern überproportional von Frauen ausgeübt werden –, kauft sich womöglich teure Rechtsstreitigkeiten ein, die in keiner Effizienzrechnung auftauchen.

Auch das vielbeschworene Reskilling, mit dem Dimon, Barclays-Chef CS Venkatakrishnan und Winters den Abbau abfedern wollen, bleibt auffallend vage. „Es ist unklar, wie das in der Praxis funktionieren soll“, sagt Parsons. Winters' Versprechen – „Wer sich umschulen, wer weitermachen will, dem geben wir jede Gelegenheit zur Neupositionierung“ – lässt offen, wohin ein 50-jähriger Compliance-Sachbearbeiter in Chennai neu positioniert werden soll, wenn genau seine Funktion automatisiert wird.



Morgan Stanleys Analyse beschreibt den Endzustand denn auch als Rekomposition und nicht als reine Schrumpfung: Dateningenieure, KI-Plattform-Operateure und Modellrisiko-Spezialisten kommen hinzu, traditionelle Compliance-Mitarbeiter und Back-Office-Bearbeiter gehen. Das Problem: Die einen sind nicht die anderen. Eine gestrichene Stelle im mittleren Risikomanagement bringt noch keinen einzigen Machine-Learning-Ingenieur ins Haus.

Nicht zu vergessen die regulatorische Schubkraft in die Gegenrichtung. Laut „The Next Web“ drängt die Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank die Institute, ihre KI-Cybersicherheit auszubauen, was strukturell mehr Technologie- und Daten-Engineering-Kapazität erfordert, selbst während das Back Office schrumpft. Es geht also nicht um „Mensch raus, Maschine rein“, sondern um eine komplexe Umverteilung, deren Nettoeffekt auf die Gesamtbeschäftigung niemand seriös beziffern kann.

Zwischen Jarvis und M3gan

Wie unentschieden die Branche selbst ist, zeigen zwei Filmbilder. Der Chef der Vermögensverwaltung von Morgan Stanley pries ein KI-Werkzeug, das Kunden Anlagen vorschlägt, im Februar in geradezu heroischen Tönen – wie „Jarvis aus Iron Man, aber fürs Geldmanagement“. Das Haus, berühmt für seine tausenden Vermögensberater, hat öffentlich erklärt, Jobs nicht durch KI zu ersetzen. Die optimistische Lesart der Komplementarität: Die Maschine macht den Menschen besser, nicht überflüssig.

Dem stellt der langjährige Bankanalyst Steven Alexopoulos ein düstereres Bild gegenüber. In einem 102-seitigen Report für die kanadische TD Bank zog er im Januar den Vergleich mit dem Film M3gan, in dem eine KI-Puppe „von der Rolle der Freundin, Lehrerin und Spielgefährtin“ zu „einer Macht wird, vor der man sich schützen muss“. Er prognostizierte für die Banken einen anfänglichen „Gewinnschub“, gefolgt von einer „Phase der Schicksalsumkehr“, in der Kunden mithilfe der Technologie höher verzinste Konten und günstigere Kredite finden und so die Margen der Geldhäuser zusammendrücken – bis hin zu Massenentlassungen und Bankschließungen.



Eine Fußnote taugt selbst zum Datenpunkt: Alexopoulos verließ die TD Bank im April; ein Kollege berichtete, er sei nicht ersetzt worden. In einem Linkedin-Post schrieb der Analyst, nach mehr als einem Vierteljahrhundert versuche er sich nun an einer neuen Karriere – der Erforschung von KI.

Was bleibt

Die Wahrheit über die KI-getriebene Demontage der Bankbelegschaften liegt zwischen Jarvis und M3gan, zwischen Solomons Keynes und Alexopoulos' Margendruck. Die harten Fakten sind real: 63.000 gestrichene Stellen in diesem Jahr, fast 48.000 davon allein bei Citi, HSBC und Standard Chartered; Prognosen von bis zu 400.000 wegfallenden Stellen in Europa bis 2030; ein Front Office, das erstmals nicht mehr unantastbar ist.



Real ist aber auch die Unschärfe: konjunkturelle Abkühlung, Korrektur der Überpersonalisierung aus den Boomjahren, Verlagerung in Niedriglohnstandorte und schlichte PR, die alles unter dem glänzenden Etikett „KI“ zusammenfasst. Dimons Verdacht, dass Unternehmen die Technologie nutzen, um frühere Fehleinstellungen zu kaschieren, ist womöglich einer der ehrlichsten Sätze dieser Debatte.

Für die Branche ergibt sich eine unbequeme Doppelbotschaft. Kurzfristig steigen die Gewinne, während die Köpfe sinken, das zeigen 47 Milliarden Dollar bei den sechs großen US-Häusern, plus 18 Prozent, minus 15.000 Stellen. Mittelfristig aber kappt eine Industrie, die ihre Junior-Jahrgänge um zwei Drittel kürzt, genau jene Lehrlingsbasis, aus der ihre künftigen Managing Directors erwachsen sollen.

Und damit zurück zu Andre Bonnick, der in Warwick den Blickkontakt mit einer Maschine probt. Sein einstudiertes Lächeln ist im Grunde das Bild der ganzen Branche: ein System, das sich auf ein Gegenüber einstellt, dessen Regeln es noch nicht versteht, in der Hoffnung, irgendwie hineinzukommen. Ob die Tür dahinter in fünf Jahren noch für Menschen offensteht, weiß niemand mit Gewissheit – am wenigsten die Vorstandschefs, die mal Apokalypse, mal Aufbruch verkünden. Wie ernst es ihnen ist, verraten ohnehin nicht ihre Sätze, sondern die Abbauzahlen in den Tabellen darunter.