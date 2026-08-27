Wie sich der Concept Kaldemorgen aktuell aufstellt - und warum
Es gibt derzeit zahlreiche geopolitische Verwerfungen – doch den Aktienmarkt scheint dies kaum zu stören. Der MSCI World liefere dieses Jahr ein auf den ersten Blick „erstaunliches Ergebnis“, wie Christoph Schmidt, Fondsmanager des DWS Concept Kaldemorgen, einordnet. Auf den zweiten Blick zeigt sich: Der enorme Investitionsboom bei Künstlicher Intelligenz stehe allen Problemen entgegen, getrieben durch Hyperscaler und das Cloud-Wachstum.