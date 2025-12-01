Hat sich bei der künstlichen Intelligenz eine Blase gebildet, die zu platzen droht? Das mag in Einzelfällen zutreffen. Steffen Kunkel ist für KI jedoch insgesamt optimistisch.

Allein in diesem Jahr wollen die Mag 6 um die 400 Milliarden US-Dollar in Rechenzentren, Hochleistungshalbleiter und weitere KI-Infrastruktur investieren. Es ist schwer abzuschätzen, wann sich diese Ausgaben rechnen werden. Bislang verdient nur Nvidia richtig Geld mit KI. Noch bedenklicher ist, dass die entsprechenden Unternehmen ihre enormen Investitionen zunehmend durch Schulden statt aus dem laufenden Geschäft finanzieren.

Die jüngsten Kursverluste von Nvidia oder Palantir verdeutlichen, wie nervös der Markt beim Thema KI mittlerweile ist. Werden die Gewinnerwartungen nicht deutlich übertroffen, drücken die Anleger bei den entsprechenden Aktien umgehend den Exit-Knopf. Die hohen Bewertungen machen diese Werte anfällig für Gewinnmitnahmen.

In der Diskussion wird allerdings zu wenig beachtet, dass KI gerade in eine neue Phase eintritt, in der sich voraussichtlich hohe Gewinne erzielen lassen. Dies hängt maßgeblich mit der zunehmenden Verbreitung von KI-Agenten („Agentic AI“) zusammen. Diese können verschiedene Aufgaben selbstständig planen, ausführen und optimieren. Dabei ist nur eine minimale menschliche Kontrolle nötig.

Beispiele hierfür sind Reisebuchungen oder die Bearbeitung von Kundenanfragen. Im Gegensatz zu generativer KI, die Inhalte erzeugt, gehen KI-Agenten einen Schritt weiter und führen konkrete Aktionen aus. Beispielsweise kann bei der Reiseplanung mit ChatGPT ein KI-Agent beauftragt werden, die besten Hotels und Reiseoptionen zu suchen und zu buchen. Oder ein KI-Agent kann eine maßgeschneiderte Softwarelösung zu entwickeln. Dann entfällt der Kauf eines entsprechenden Softwarepakets.

Enorme Produktivitätsgewinne

Salesforce zeigt, wozu KI-Agenten in der Lage sind. Das Softwareunternehmen hat 4.000 seiner 9.000 Mitarbeiter im Kundenservice entlassen und durch KI-Agenten ersetzt. Jetzt kündigte HP an, in den kommenden drei Jahren 6.000 Stellen dank KI einzusparen.

Schon heute gibt es für KI-Agenten beeindruckende Anwendungsgebiete. So erstellt Axon aus den Aufnahmen von Body-Cams mithilfe generativer KI präzise Polizeiberichte. Bei Duolingo können Nutzer Dialoge mit einem KI-Tutor führen, sich Grammatikfehler erklären oder spezifische Aufgaben erstellen lassen. Dadurch wird individualisiertes Lernen skalierbar. Microsoft konnte mit dem Copilot Git Hub den Zeitaufwand von Programmierern um 55 Prozent senken. Bereits vor einem Jahr hat Coca-Cola zu Weihnachten KI-generierte TV-Werbungen eingesetzt. Diese hat der Limonadenhersteller mit nur sechs Mitarbeitern in vier Wochen produziert. Die Kosten beliefen sich dabei auf nur ein Zehntel von herkömmlich hergestellten Werbeclips.

Die Schweizer Großbank UBS erwartet, dass KI-Agenten innerhalb der nächsten zwei bis fünf Jahre unternehmensweit eingeführt werden. Dadurch sollen Aufgaben schneller erledigt, Kundenerlebnisse verbessert und Fehler vermieden werden. Die Unternehmensberatung McKinsey schätzt die jährliche Wertschöpfung durch KI-Agenten weltweit auf bis zu 4,4 Billionen US-Dollar. Das entspricht nahezu dem gesamten BIP Deutschlands. Die Analysten von Goldman Sachs prognostizieren, dass KI-Agenten bis 2030 mehr als 60 Prozent des Softwaremarktes ausmachen werden. Branchen beziehungsweise Unternehmen mit sich wiederholenden und datenintensiven Prozessen werden voraussichtlich am stärksten von diesem technologischen Fortschritt profitieren.

Die Geschäftsmodelle von Softwareanbietern sind davon direkt betroffen. KI-Agenten übernehmen hier immer mehr Aufgaben. Laut einer aktuellen Umfrage von ABN AMRO und dem Marktforschungsunternehmen Panel Wizard unter 204 Softwareunternehmen befürchten 16 Prozent der Befragten, dass ihre Software dadurch in den Hintergrund gerät. Auch die Bereiche E-Commerce, Werbung und Online-Medien befinden sich in einem tiefgreifenden Wandel. Gleichzeitig nimmt durch diese Entwicklung die Bedeutung von Cybersicherheit immer weiter zu.

Große Herausforderungen

Die vielversprechenden Aussichten von KI-Agenten dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass es noch große Probleme zu lösen gibt. KI-Agenten sind oft nicht zuverlässig und liefern inkonsistente Ergebnisse. Fragmentierte oder qualitativ minderwertige Daten stellen ebenfalls ein großes Hindernis dar. Schließlich sind auch die Kosten und der Energieverbrauch noch zu hoch.

Vor diesem Hintergrund könnte sich eine ähnliche Entwicklung wie beim Internet abzeichnen. Zur Jahrtausendwende kristallisierte sich heraus, dass das World Wide Web die Welt nachhaltig verändern würde. Doch längst nicht alle Internet-Unternehmen von damals existieren heute noch. Gleichzeitig sind völlig neue Tech-Konzerne entstanden.

Aus Investorensicht lohnt es sich, den Blick nach vorne zu richten. Zwar zählen Hyperscaler, die Anbieter von Cloud-Diensten und Rechenzentren, derzeit zu den absoluten Lieblingen an der Börse. Doch ebenso vielversprechend ist es, frühzeitig auf die ersten Anwender neuer Technologien zu setzen: KI-Vorreiter, also Unternehmen, die künstliche Intelligenz und KI-Agenten gezielt in ihre Abläufe integriert haben, um Produkte, Prozesse oder Entscheidungen zu optimieren. Zudem gewinnt das Thema Cybersicherheit zunehmend an Bedeutung, da KI und Agenten eine immer größere Rolle in sensiblen Arbeitsprozessen übernehmen.