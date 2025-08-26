Nach dem Zolldesaster hat die Rally an den Aktienmärkten viele Investoren auf dem falschen Fuß erwischt. Marco Herrmann sieht jedoch trotz sehr hoher Bewertungen Investmentchancen.

Selbst Sam Altman, der CEO von Open AI, dem Unternehmen hinter Chat GPT, warnt mittlerweile vor einer Blase im KI-Bereich.

Getrieben von den sogenannten Mega-Caps, also Aktien mit einer außergewöhnlich hohen Marktkapitalisierung, haben die US-Indizes neue Höchststände erreicht. Die zehn größten Werte des S&P 500 sind für 56 Prozent der Kurssteigerung seit dem Tief am 8. April 2025 verantwortlich, während sich die übrigen 490 Aktien sehr unterschiedlich entwickelt haben. So befinden sich immer noch rund 40 Prozent der Aktien aus dem S&P seit Jahresanfang im Minus. Anleger aus dem Euroraum leiden zusätzlich unter der Schwäche des Dollars, der seit Jahresanfang 13 Prozent an Wert verloren hat.

KI löst Goldrausch aus

Die starke Performance der Mega-Caps ist jedoch nicht völlig irrational, denn diese stehen auch maßgeblich hinter der positiven Entwicklung der Unternehmensgewinne im S&P 500: Im ersten Halbjahr legten deren Gewinne um 11 Prozent zu und übertrafen damit die ursprüngliche Erwartung von 6 Prozent deutlich. Und wenig überraschend kommt der Großteil der Gewinnsteigerungen von den großen Tech- und Bankkonzernen.

Die Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) haben allerdings einen wahren Goldrausch unter Anlegern ausgelöst und die Kurse der entsprechenden Tech-Unternehmen massiv in die Höhe getrieben. Vor allem Privatanleger haben einer Studie von Goldman Sachs zufolge in diesem Jahr überproportional stark in Technologieunternehmen des Nasdaq 100 im Vergleich zum S&P 500 investiert. Bei Unternehmen wie Palantir, die mittlerweile mit dem 60-Fachen des Umsatzes von 2026 gehandelt werden, scheint die Wachstumsfantasie keine Grenzen zu kennen.

KI-Hype übertrieben

Wie so oft bei neuen technischen Errungenschaften und Trends eilen die Aktienkurse anfangs der Realität viel zu weit voraus. Das ist nichts Neues, das war bereits bei Eisenbahnen, Autos oder Ölwerten in den vergangenen 150 Jahren zu beobachten. Zuletzt gab es die TMT-Blase um die Jahrtausendwende.

Auch die heutige KI-Blase – falls es eine ist – wird platzen. Nicht alle hochgejubelten Unternehmen werden die erforderlichen betriebswirtschaftlichen Erfolge, also Gewinne, erzielen und somit überleben. Früher oder später wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Ähnlich wie nach dem Platzen der TMT-Blase vor 25 Jahren wird es am Ende nur eine Handvoll Gewinner geben.

Konsolidierungsphase wahrscheinlicher als Kurseinbruch

Das Problem der Anleger ist, dass sich der Zeitpunkt des Platzens einer Blase nicht vorhersehen lässt. Ähnlich wie beim Aufblasen eines Luftballons weiß man erst im Nachhinein, wann zu viel Luft im Ballon ist, nämlich dann, wenn er schon geplatzt ist – und man ist dann doch irgendwie überrascht vom Knall.

Fairerweise muss man festhalten, dass die Tech-Unternehmen zumindest in der Summe unglaublich profitabel sind. Operative Margen von 30 bis 40 Prozent sowie zweistellige Umsatzsteigerungen sind keine Seltenheit, sondern die Regel. Solange es keinen überraschenden Zinsanstieg oder eine Rezession gibt, ist eine vorübergehende Konsolidierungsphase wahrscheinlicher als ein massiver Kurseinbruch.

Zinssenkung wahrscheinlich

In den USA wird die Zinsseite voraussichtlich kein Problem darstellen. Die Fed wird dem Druck von Trump früher oder später nachgeben und die Leitzinsen senken. Die Terminmärkte taxieren die Wahrscheinlichkeit einer geldpolitischen Lockerung im September immerhin auf mehr als 85 Prozent.

Ob dies vor dem Hintergrund der inflationstreibenden Zölle zu rechtfertigen ist, steht auf einem anderen Blatt. Zwar könnte der gefühlte Verlust der Unabhängigkeit der Fed temporär die Renditen der langfristigen Staatsanleihen in die Höhe treiben, doch ist es nur eine Frage der Zeit, bis die US-Notenbank wieder mit Anleihenkäufen (Quantitative Easing) beginnt, um die Last der hohen Staatsschulden zu reduzieren. Damit dürfte auch das Rezessionsrisiko sinken.

Diversifikation bleibt das A und O

Der S&P notiert derzeit mit einem KGV von ambitionierten 22 für das Jahr 2026. Der langfristige Durchschnitt liegt bei knapp 16. Betrachtet man hingegen den gleichgewichteten S&P Index, in dem alle 500 Aktien mit jeweils 0,2 Prozent gewichtet sind, ist das KGV mit 16,5 schon weniger besorgniserregend.

Es lohnt sich also, auch einmal über die Mag 7, die Top 10 beziehungsweise die Nifty 50 hinauszuschauen, denn Diversifikation bleibt das A und O im Risikomanagement. Dazu gehören auch Aktien aus Europa und den Schwellenländern. Von der schwindenden Rechtssicherheit in den USA dürften andere Regionen profitieren, wenn immer mehr Investoren ihren US-Anteil reduzieren.

Im Technologiebereich sollten Anleger die Erkenntnis aus dem großen Goldrausch beherzigen und vorwiegend in die „Schaufelhersteller“ und weniger in die „Schürfer“ investieren.

Über den Autor:

Marco Herrmann ist seit 1992 für unterschiedliche Banken und Fondsgesellschaften tätig. Seit 2010 verantwortet er als Geschäftsführer die Anlagestrategie der Vermögensverwaltung Fiduka.